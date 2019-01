CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL 2018

CONFIRMATION DE LA FORTE DYNAMIQUE DE CROISSANCE

Chiffre d'affaires du 4ème trimestre : + 30% (à taux de change constant)

Chiffre d'affaires annuel : + 22% (à taux de change constant)

Forte croissance au 4ème trimestre du nombre des chirurgies personnalisées UNiD ASI™ aux États-Unis : + 94%

Lyon et New-York, le 16 janvier 2019 –– Le Groupe Medicrea (Euronext Growth : FR0004178572 – ALMED, éligible PEA-PME, OTCQX: MRNTF), pionnier de la transformation de la chirurgie de la colonne vertébrale grâce à la technologie UNiD ASI™ (Adaptive Spine Intelligence), mettant en œuvre intelligence artificielle, modélisation prédictive et implants personnalisés, annonce son chiffre d'affaires annuel 2018.

En millions d'euros 2017 2018

Variation Variation à taux de change constant 4ème Trimestre

Chiffre d'affaires annuel 6,0

27,1 8,0

32,3 +33%

+19% +30%

+22%

Medicrea boucle l'exercice 2018 sur une tendance très positive en réalisant le meilleur 4ème trimestre de son histoire. Le chiffre d'affaires s'élève ainsi à 8,0 millions d'euros, en hausse de 30% par rapport au 4ème trimestre de l'exercice précédent. Aux États-Unis, les ventes progressent de 27% portées par une forte accélération du nombre de chirurgies sur-mesure UNiD® depuis le 2ème semestre.

Les ventes pour l'exercice 2018 s'élèvent à 32,3 millions d'euros, soit une croissance de +22% à taux de change constant par rapport à 2017. Tous les marchés historiques (États-Unis, France, distribution export) sont en progression par rapport à l'exercice précédent et les nouvelles filiales (Belgique notamment et depuis le dernier trimestre Australie) contribuent désormais significativement au chiffre d'affaires Groupe.

« Nous renouons cette année avec une croissance à deux chiffres, nous passons le cap des 30 millions d'euros de chiffre d'affaires et nous terminons l'année sur un très bon trimestre, notamment aux États-Unis, notre marché prioritaire. Je suis confiant sur notre capacité à maintenir et accélérer notre croissance sur l'année 2019, en nous appuyant sur notre offre complète innovante de services et d'implants sur-mesure UNiD® pour une chirurgie personnalisée de la colonne vertébrale » commente Denys Sournac, Président et Directeur Général de Medicrea.

Près de 3 200 chirurgies sur-mesure UNiD® ont été réalisées à fin décembre 2018 dont 1 250 uniquement sur l'année écoulée, soit une augmentation de 53% par rapport à l'exercice 2017.

« Les chirurgiens américains sont particulièrement sensibles aux avantages procurés par notre offre UNiD® de services et d'implants sur-mesure. Le nombre de chirurgies personnalisées réalisées au 4ème trimestre aux Etats-Unis est ainsi en très nette hausse de +94% par rapport au 4ème trimestre 2017, chaque nouveau trimestre marquant un record par rapport au trimestre précédent. Nous devrions rapidement dépasser le seuil de 100 chirurgies UNiD® par mois sur le marché américain suite à l'adoption de notre technologie par de nouveaux centres prestigieux spécialisés dans le traitement des opérations de la colonne vertébrale » poursuit Denys Sournac.

En parallèle de l'enrichissement de l'offre UNiD®, avec notamment la possibilité dès 2019 de sélectionner de façon très précise avant la chirurgie l'ensemble des vis et implants intersomatiques qui seront utilisés, Medicrea poursuit l'amélioration et l'extension de ses gammes de produits. Le Groupe a ainsi obtenu fin 2018 les autorisations nécessaires pour fabriquer en interne le LigaPASS®, son produit phare de ligamento-plastie de la colonne vertébrale, ce qui devrait contribuer à l'amélioration de la marge brute.

Par ailleurs, le Groupe est sur le point de déposer auprès de la FDA le dossier d'homologation pour la commercialisation aux Etats-Unis d'une vis tulipe générique de dernière génération et proposer ainsi une offre toujours plus complète notamment aux chirurgiens qui ont déjà largement adopté les tiges sur mesure UNiD®.

Prochaine publication : Résultats annuels 2018 : le 21 mars 2019 après bourse.

À propos de Medicrea (www.medicrea.com)

En associant la puissance d'analyse des outils informatiques et des technologies de big data et de deep learning, à la masse de données cliniques que la Société collecte, ainsi qu'aux données scientifiques disponibles, Medicrea est bien positionné pour renforcer l'efficacité des traitements du rachis en réduisant les complications chirurgicales et en limitant le temps passé en salle d'opération dans une optique de médecine prédictive.

Evoluant sur un marché de 10 milliards de dollars, Medicrea est une PME lyonnaise de 200 personnes, dont 50 au sein de sa filiale Medicrea USA Corp. basée à New York. La Société possède sa propre unité de production ultra-moderne à Lyon, consacrée à l'usinage et au développement d'implants sur mesure par impression 3D à partir de poudre de titane.

Pour plus d'informations, veuillez consulter : www.medicrea.com

