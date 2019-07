ACTIVITE DU 1ER SEMESTRE 2019

FRANCHISSEMENT DE LA BARRE DES 4 000 CHIRURGIES PERSONNALISEES UNiD® REALISEES AU 30 JUIN 2019

CHIFFRE D'AFFAIRES : +10% (+6% A TAUX DE CHANGE CONSTANT) A PERIMETRE COMPARABLE

CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES AUX ETATS-UNIS : +15% (+7% A TAUX DE CHANGE CONSTANT)

Lyon et New-York, le 9 juillet 2019 –– Le Groupe Medicrea (Euronext Growth : FR0004178572 – ALMED, éligible PEA-PME, OTCQX: MRNTF), pionnier de la transformation digitale de la chirurgie de la colonne vertébrale grâce à la technologie UNiD ASI™ (Adaptive Spine Intelligence), mettant en œuvre intelligence artificielle, modélisation prédictive et implants personnalisés, annonce son chiffre d'affaires pour le 1er semestre 2019.

En millions d'euros S1 2018 S1 2019 Variation Variation

à taux de change

constant États-Unis

Reste du monde 7,6

7,0 8,7

7,4 +15%

+6% +7%

+6% Total chiffre d'affaires - Périmètre comparable

Activités arrêtées

Total chiffre d'affaires 14,6

2,3

16,9 16,1

-

16,1 +10%

-

(5)% +6%

-

(9)%

Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2019 s'établit à 16,1 millions d'euros soit une progression de +10% (+6% à taux de change constant) par rapport à 2018, à périmètre comparable. La croissance aux États-Unis, marché prioritaire du Groupe, se poursuit et affiche une progression de 15% contre 6% pour le reste du monde (respectivement +7% et +6% à taux de change constant). Comme mentionné précédemment, Medicrea a cessé le 1er juillet 2018 des activités non stratégiques, qui ont représenté 2,3 millions d'euros de ventes sur le 1er semestre 2018, faisant apparaître une décroissance globale du chiffre d'affaires de 5% sur la période, mais qui n'aura plus d'impact sur la 2ème partie de l'année 2019.

Le 1er semestre 2019 affiche une activité record pour l'utilisation des tiges sur mesure UNiD®. Un nouveau cap majeur a ainsi été franchi et le seuil des 4 000 chirurgies réalisées a été dépassé, avec notamment 423 chirurgies sur le 2ème trimestre 2019. Sur le seul mois de juin 2019, 171 chirurgies sur mesure UNiD® ont été réalisées. Le mois de juillet devrait permettre d'établir un nouveau record mensuel.

L'adoption de la technologie UNiD ASI™ pour une chirurgie totalement personnalisée de la colonne vertébrale de chaque patient s'accélère de trimestre en trimestre. Au 30 juin 2019, sur 4 trimestres glissants, la hausse du nombre de chirurgies UNiD® dépasse les 80% (825 chirurgies réalisées sur les 4 derniers trimestres à fin T4 2017 contre 1 510 à fin T2 2019).

Perspectives

L'utilisation de plus en plus répandue des services experts de planning préopératoire et d'analyse de chaque patient réalisée par les équipes d'ingénieurs du UNiD Lab™ utilisant la plateforme propriétaire UNiD® représente un potentiel de chiffre d'affaires très important pour Medicrea grâce à deux leviers :

- d'une part, si sur certains marchés la pose des tiges sur mesure UNiD® s'accompagne systématiquement de l'utilisation d'autres implants (vis, liens) commercialisés par la Société, ce n'est le cas actuellement que pour 50% des opérations UNiD® aux États-Unis où les chirurgiens tendent à poser les systèmes de vis pédiculaires de type « Tulipe » de leurs fournisseurs historiques en combinaison avec les tiges UNiD® sur mesure de Medicrea. L'augmentation régulière de cette proportion permettra ainsi à Medicrea d'accroître significativement son chiffre d'affaires sur ce marché, d'autant que la Société possède désormais un portefeuille de produits s'adaptant à toutes les pratiques des chirurgiens notamment depuis l'homologation par la FDA de sa nouvelle vis « Tulipe » GENESIS dont les premiers kits viennent d'être livrés aux États-Unis pour son lancement commercial en cours sur le 3ème trimestre. L'obtention très récente de cette homologation FDA est stratégique pour le déploiement du chiffre d'affaires de la Société et sera annoncée en détail dans les tous prochains jours ;

- d'autre part, afin de valoriser l'innovation et d'accélérer la monétisation de la palette de services experts alimentés par le mode prédictif et l'Intelligence Artificielle développée sur la très importante base de données cliniques collectées par la plateforme UNiD ASI™, Medicrea envisage également de facturer l'ensemble des services de planification de tiges sur-mesure UNiD® aux États-Unis, et plus seulement les implants résultants des planifications chirurgicales.

« Nous avons développé une plateforme logicielle de planification chirurgicale sans équivalent nous positionnant comme un acteur unique de la chirurgie personnalisée du rachis. Grâce à la technologie UNiD ASI™ et aux compétences de nos ingénieurs du UNiD Lab™, nous améliorons de manière spectaculaire les standards de traitement des pathologies de la colonne vertébrale en proposant une solution adaptée à chaque patient. Cette offre est fortement créatrice de valeur pour le Groupe. Nous continuerons ainsi à déployer à la fois investissements et ressources pour accélérer l'adoption de cette technologie », commente Denys Sournac, Président et Directeur Général de Medicrea.

Prochaine publication : Résultats du 1er semestre 2019 : le 18 septembre 2019 après bourse.

À propos de Medicrea

En associant la puissance d'analyse des outils informatiques et des technologies de big data et de deep learning, à la masse de données cliniques que la Société collecte, ainsi qu'aux données scientifiques disponibles, Medicrea est bien positionné pour renforcer l'efficacité des traitements du rachis en réduisant les complications chirurgicales et en limitant le temps passé en salle d'opération dans une optique de médecine prédictive.

Evoluant sur un marché de 10 milliards de dollars, Medicrea est une PME lyonnaise de 200 personnes, dont 50 au sein de sa filiale Medicrea USA Corp. basée à New York. La Société possède sa propre unité de production ultra-moderne à Lyon, consacrée à l'usinage et au développement d'implants sur mesure par impression 3D à partir de poudre de titane.

Pour plus d'informations, veuillez consulter : www.medicrea.com

Communiquer avec Medicrea

