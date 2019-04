CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1er TRIMESTRE 2019

FORTE HAUSSE DES CHIRURGIES PERSONNALISEES UNID® AUX ETATS-UNIS : +68%

CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE : +10% (+6% à taux de change constant)

CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES AUX ETATS-UNIS : +15% (+8% à taux de change constant)

RENFORCEMENT DU PORTEFEUILLE MEDICREA AVEC L'HOMOLOGATION FDA EN COURS D'UN NOUVEL IMPLANT DE FIXATION THORACO-LOMBAIRE

MEDICREA SE CONCENTRE SUR SON CORE BUSINESS AVEC L'ARRET D'UNE ACTIVITE MARGINALE DE DISTRIBUTION DE PRODUITS TIERS NON STRATEGIQUE

Lyon et New-York, le 9 avril 2019 –– Le Groupe Medicrea (Euronext Growth : FR0004178572 – ALMED, éligible PEA-PME, OTCQX: MRNTF), pionnier de la transformation de la chirurgie de la colonne vertébrale grâce à la technologie UNiD ASI™ (Adaptive Spine Intelligence), mettant en œuvre intelligence artificielle, modélisation prédictive et implants personnalisés, annonce son chiffre d'affaires pour le premier trimestre 2019.

Le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2019 s'élève à 7,7 millions d'euros soit une croissance de +10% (+6% à taux de change constant) par rapport à 2018, à périmètre comparable, principalement générée par les Etats-Unis, marché prioritaire du Groupe. Les ventes sur le territoire américain sont en progression de +15% sur les trois premiers mois de l'année (+8% à taux de change constant) pérennisant la tendance positive affichée depuis le second semestre 2018.

Deux activités non stratégiques de distribution de produits tiers (produits biologiques principalement) et de services (réparations de moteurs chirurgicaux), générant des marges brutes très inférieures au niveau normatif de 80 % visé par le Groupe, ont été arrêtées en 2018. Elles avaient contribué au chiffre d'affaires du 1er trimestre 2018 à hauteur de 1,2 million d'euros, expliquant ainsi la décroissance de 6% affichée sur l'ensemble du périmètre. L'arrêt de ces activités, qui concerne uniquement le marché européen, n'aura plus d'impact sur la comparabilité du chiffre d'affaires à compter du 2ème semestre 2019.

Le nombre de chirurgies personnalisées UNiD® progresse fortement, principalement aux États-Unis, où la hausse sur le 1er trimestre 2019 atteint 68% par rapport à la même période en 2018. Plus de 3 500 chirurgies sur-mesure UNID® ont été réalisées à date, dont 60% aux États-Unis, avec 40 nouveaux chirurgiens américains ayant adopté la technologie UNiD ASI™ sur les douze derniers mois.

« La pertinence d'un traitement personnalisé et adapté à chaque patient s'impose désormais comme une évidence à l'ensemble des acteurs de notre secteur d'activité. Le Groupe a été précurseur dans ce domaine en étant le premier acteur du marché à développer des implants sur-mesure et à proposer des services associés d'analyses de données pour accompagner les chirurgiens dans cette démarche. Cette vision stratégique nous a conduits à déposer très tôt des brevets protégeant largement ces innovations, nous conférant ainsi un avantage concurrentiel extrêmement important dans un marché qui va continuer sa phase de consolidation », commente Denys Sournac, Président et Directeur Général de Medicrea.

Depuis l'initiation du projet UNiD ASI™, Medicrea a déposé 5 familles de brevets comportant 35 titres dont 25 d'ores et déjà délivrés principalement aux Etats-Unis, en Europe, en Australie et au Japon. Via l'utilisation de l'intelligence artificielle et de modèles prédictifs, ces brevets protègent un très large ensemble d'outils et de moyens dont l'objectif est de transformer la prise en charge et le traitement chirurgical de patients atteints de pathologies rachidiennes et d'en améliorer le résultat clinique.

Perspectives

Conformément à son plan de développement, la Société a déposé au cours du 1er trimestre 2019 auprès de la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis, le dossier d'homologation 510K d'un nouveau système de vis pédiculaire haut de gamme de type « Tulipe », qui devrait être lancé commercialement au cours du second trimestre. Posé en association avec les tiges sur mesure UNiD®, ce nouvel implant destiné principalement aux pathologies dégénératives de la colonne vertébrale et aux déformations chez l'adulte, est très attendu par les utilisateurs actuels de la technologie UNiD ASI™ et devrait permettre d'augmenter fortement l'enveloppe moyenne de facturation auprès des hôpitaux déjà utilisateurs de la technologie UNiD ASI™.

Prochaine publication : Résultats du 1er trimestre 2019 : le 16 mai 2019 après bourse.

À propos de Medicrea (www.medicrea.com)

En associant la puissance d'analyse des outils informatiques et des technologies de big data et de deep learning, à la masse de données cliniques que la Société collecte, ainsi qu'aux données scientifiques disponibles, Medicrea est bien positionné pour renforcer l'efficacité des traitements du rachis en réduisant les complications chirurgicales et en limitant le temps passé en salle d'opération dans une optique de médecine prédictive.

Evoluant sur un marché de 10 milliards de dollars, Medicrea est une PME lyonnaise de 200 personnes, dont 50 au sein de sa filiale Medicrea USA Corp. basée à New York. La Société possède sa propre unité de production ultra-moderne à Lyon, consacrée à l'usinage et au développement d'implants sur mesure par impression 3D à partir de poudre de titane.

Pour plus d'informations, veuillez consulter : www.medicrea.com

