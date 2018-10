CHIFFRE D'AFFAIRES DU 3EME TRIMESTRE 2018

Chiffre d'affaires du 3ème trimestre : + 14% (à taux de change constant)

Chiffre d'affaires sur 9 mois à fin septembre : + 19% (à taux de change constant)

Forte croissance au 3ème trimestre du nombre des chirurgies personnalisées UNiD ASI™ aux États-Unis : + 90%

Lyon et New-York, le 11 octobre 2018 –– Le Groupe Medicrea (Euronext Growth : FR0004178572 – ALMED, éligible PEA-PME, OTCQX: MRNTY et MRNTF), pionnier de la transformation de la chirurgie de la colonne vertébrale grâce à la technologie UNiD ASI™ (Adaptive Spine Intelligence), mettant en œuvre intelligence artificielle, modélisation prédictive et implants personnalisés, publie son chiffre d'affaires du 3ème trimestre clos au 30 septembre 2018.

En millions d'euros 2017 2018

Variation Variation à taux

de change constant 3ème Trimestre

Cumul au 30 septembre 6,4

21,1 7,3

24,2 +14%

+15% +14%

+19%

Le chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2018 s'élève à 7,3 millions d'euros, en hausse de 14% par rapport au 3ème trimestre de l'exercice précédent. Les ventes en cumul à fin septembre atteignent 24,2 millions d'euros, soit une croissance de +19% à taux de change constant par rapport à la même période de 2017.

Aux États-Unis, l'utilisation des services et implants sur-mesure UNiD® a fortement augmenté sur les derniers mois. Au cours du 3ème trimestre 2018, le nombre de chirurgies personnalisées UNiD® a ainsi progressé de 90%, portant la hausse en cumul à 62% depuis le début de l'année 2018.

Medicrea a retrouvé le chemin d'une croissance soutenue depuis le début de l'année comme anticipé, avec surtout une accélération sur les chirurgies UNiD® aux États-Unis.

« Le nombre de chirurgies UNiD® aux États-Unis progresse fortement mais un autre indicateur important nous semble encore plus prometteur : 16 nouveaux chirurgiens américains ont intégré notre approche personnalisée UNiD® à leur activité en réalisant leur première chirurgie sur-mesure au cours du trimestre qui vient de s'écouler. Cette évolution démontre la pertinence de la solution que nous proposons et qui progressivement va devenir la référence en remplaçant l'approche traditionnelle de la chirurgie du rachis » commente Denys Sournac, Président et Directeur Général de Medicrea.

« Le cap des 3 000 chirurgies réalisées avec des implants sur mesure UNiD ASI™ devrait être atteint avant la fin de l'année. Nous disposons désormais d'une base de données unique, s'enrichissant de façon continue et permettant de réaliser des modélisations prédictives de plus en plus précises. Dans un marché qui banalise les implants et priorise l'optimisation des résultats cliniques pour le bien-être du patient, nos solutions de planification définissent un nouveau standard sur lequel nous devons nous appuyer pour proposer l'ensemble de nos services et produits afin d'accélérer le développement de notre chiffre d'affaires » précise Denys Sournac.

Medicrea participera au 53ème congrès de la Spine Research Society (SRS) se déroulant à Bologne (Italie) du 10 au 13 octobre prochains, au cours duquel la Société présentera une nouvelle étude démontrant que les patients opérés avec des tiges sur mesure UNiD ASI™ ont 2,6 fois plus de chance d'obtenir une correction optimale de leur déformation de la colonne vertébrale.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires annuel 2018 : le 15 janvier 2019 après bourse.

À propos de Medicrea (www.medicrea.com)

En associant la puissance d'analyse des outils informatiques et des technologies de big data et de deep learning, à la masse de données cliniques que la Société collecte, ainsi qu'aux données scientifiques disponibles, Medicrea est bien positionné pour renforcer l'efficacité des traitements du rachis en réduisant les complications chirurgicales et en limitant le temps passé en salle d'opération dans une optique de médecine prédictive.

Evoluant sur un marché de 10 milliards de dollars, Medicrea est une PME lyonnaise de 200 personnes, dont 50 au sein de sa filiale Medicrea USA Corp. basée à New York. La Société possède sa propre unité de production ultra-moderne à Lyon, consacrée à l'usinage et au développement d'implants sur mesure par impression 3D à partir de poudre de titane.

Pour plus d'informations, veuillez consulter : www.medicrea.com

