CHIFFRE D'AFFAIRES DU 3EME TRIMESTRE 2019

CHIFFRE D'AFFAIRES DU 3ème TRIMESTRE A 8,2 M€ : +20% (+17 % A TAUX DE CHANGE CONSTANT) A PERIMETRE COMPARABLE VS T3 2018

CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES AUX ETATS-UNIS AU 3ème TRIMESTRE : +28% (+22% A TAUX DE CHANGE CONSTANT) VS T3 2018

500 CHIRURGIES UNiD® REALISEES AU COURS DU SEUL 3ème TRIMESTRE / 4 500 CHIRURGIES DEPUIS LE LANCEMENT COMMERCIAL

CONFIRMATION DE L'OBJECTIF DE 5 000 CHIRURGIES UNiD® REALISEES EN CUMUL FIN 2019

Lyon et New-York, le 11 octobre 2019 –– Le Groupe Medicrea (Euronext Growth : FR0004178572 – ALMED, éligible PEA-PME, OTCQX: MRNTF), pionnier de la transformation digitale de la chirurgie de la colonne vertébrale grâce à la technologie UNiD ASI™ (Adaptive Spine Intelligence), mettant en œuvre intelligence artificielle, modélisation prédictive et implants personnalisés, annonce son chiffre d'affaires pour le 3ème trimestre 2019.

En millions d'euros Cumul à fin septembre 2018 Cumul à fin septembre 2019 Variation Variation

à taux de change

constant États-Unis

Reste du monde 11,5

9,9 13,7

10,6 +19%

+7% +12%

+7% Total chiffre d'affaires - Périmètre comparable

Activités arrêtées

Total chiffre d'affaires 21,4

2,8

24,2 24,3

-

24,3 +13%

-

+0% +10%

-

(3)%

Le chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2019 s'élève à 8,2 millions d'euros soit une hausse de +20% (+17% à taux de change constant) par rapport au 3ème trimestre 2018, à périmètre comparable. La Société conclut un trimestre très dynamique, le 2ème trimestre record de son histoire juste après T2 2019, malgré l'habituel effet de saisonnalité lié à l'été. La croissance aux Etats-Unis s'accélère et atteint +22% à taux de change constant sur la période. Les autres marchés principaux du Groupe sont également en forte progression : En Belgique où le Groupe a lancé une filiale de commercialisation début 2018, les ventes augmentent de +15 % par rapport au même trimestre de l'année précédente. En France, marché historique, mais soumis à de fortes pressions tarifaires, l'activité affiche une hausse de +9%. En Australie, les efforts commerciaux déployés depuis le lancement de la filiale sur le 2ème semestre 2018 commencent à porter leurs fruits avec une nette accélération du nombre de chirurgies réalisées.

En cumul à fin septembre 2019, les ventes s'élèvent à 24,3 millions et progressent de +13% à périmètre comparable par rapport à la même période de l'exercice précédent (+10% à taux de change constant).

L'activité stratégique de planification chirurgicale préopératoire et de conception d'implants sur mesure UNiD ASI™ est en très forte croissance : 500 chirurgies personnalisées ont été réalisées au cours du seul 3ème trimestre 2019, +18% par rapport au trimestre précédent et +57% par rapport au 3ème trimestre 2018, soit un total de 4 500 chirurgies depuis le lancement. Aux Etats-Unis, la tendance est encore meilleure avec une croissance du nombre de chirurgies de +77% sur les 9 premiers mois de l'année. L'objectif de 5 000 chirurgies réalisées en cumul à la fin de l'année 2019 sera probablement dépassé.

Perspectives

La part du chiffre d'affaires généré par les États-Unis augmente sensiblement au 3ème trimestre 2019 (60% contre 54% sur le 1er semestre 2019) sous l'effet de l'accroissement des ventes de tiges sur mesure UNiD® et du pré-lancement commercial de la nouvelle vis Tulipe homologuée en mai dernier. Par conséquent, la marge brute devrait afficher dès le 3ème trimestre un taux de 80 % et atteindre ainsi l'objectif visé en début d'année.

« Ce troisième trimestre 2019 est prometteur à la fois pour notre chiffre d'affaires et notre marge brute grâce à notre performance aux Etats-Unis. La croissance des ventes à deux chiffres et le cap des 200 chirurgies sur mesure UNiD® en voie d'être franchi mensuellement offrent de solides perspectives. Grâce à l'enrichissement permanent de notre offre de services regroupés au sein de la plateforme UNiD ASI™ et la puissance des outils d'analyse de données et d'intelligence artificielle que nous avons développés, nous améliorons constamment le succès des interventions chirurgicales et les résultats pour les patients. De nombreux chirurgiens font confiance à nos avancées technologiques et s'ouvrent de plus en plus aux autres systèmes de fixation thoraco-lombaires d'avant-garde proposés par la Société. Si nous parvenons à accélérer cette conversion à l'ensemble de nos produits en renforçant notre leadership dans la chirurgie personnalisée du rachis à l'affût des opportunités qui nous permettraient de franchir rapidement d'autres sauts technologiques, nous connaitrons une phase de croissance forte dans les trimestres à venir » commente Denys Sournac, Président et Directeur Général.

Prochaine publication : Résultats du 3ème trimestre 2019 : le 19 novembre 2019 après bourse.

À propos de Medicrea (www.medicrea.com)

En associant la puissance d'analyse des outils informatiques et des technologies de big data et de deep learning, à la masse de données cliniques que la Société collecte, ainsi qu'aux données scientifiques disponibles, Medicrea est bien positionné pour renforcer l'efficacité des traitements du rachis en réduisant les complications chirurgicales et en limitant le temps passé en salle d'opération dans une optique de médecine prédictive.

Evoluant sur un marché de 10 milliards de dollars, Medicrea est une PME lyonnaise de 180 personnes, dont 40 au sein de sa filiale Medicrea USA Corp. basée à New York. La Société possède sa propre unité de production ultra-moderne à Lyon, consacrée à l'usinage et au développement d'implants sur mesure par impression 3D à partir de poudre de titane.

Pour plus d'informations, veuillez consulter : www.medicrea.com

