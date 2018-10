A la veille de la SRS 2018, Medicrea présente une nouvelle étude démontrant que les patients opérés avec une tige sur-mesure UNiD® ont 2,6 fois plus de chance d'obtenir une correction optimale de leur déformation de la colonne vertébrale.

Ce communiqué de presse contient des liens hypertextes. Cliquez sur le texte en bleu

pour accéder aux vidéos et aux articles

Lyon et New York, le 10 octobre 2018 - Le groupe Medicrea (Euronext Growth Paris : FR0004178572 – ALMED, éligible PEA-PME, et OTCQX : MRNTY et MRNTF), pionnier de la transformation de la chirurgie de la colonne vertébrale grâce à la technologie UNiD ASI™ (Adaptive Spine Intelligence), mettant en œuvre intelligence artificielle, modélisation prédictive et implants personnalisés, annonce aujourd'hui la publication d'une nouvelle étude validant l'utilisation des tiges sur-mesure UNiD® pour la correction chirurgicale du déséquilibre sagittal chez l'adulte.

Depuis le lancement en septembre 2013, plus de 2 800 patients ont bénéficié des technologies et des services 100% propriétaires de planification préopératoire associés à des tiges UNiD ASI™ de réalignement de la colonne vertébrale spécifiques à chaque patient, avec une forte accélération du taux d'adoption en 2018 en particulier aux États-Unis (+62% depuis le début de l'année 2018, +90% sur Q3 2018).

Depuis sa création, cette technologie accompagne les chirurgiens spécialisés à la fois dans les indications pour adultes et pédiatriques au travers de services de planification et d'implants sur-mesure axés sur la restauration de l'alignement sagittal et coronal.

Federico Solla, M.D., Unité de chirurgie orthopédique et scoliose, Hôpital Lenval, Nice, France, et utilisateur de UNiD ASI™ a récemment publié l'article intitulé «Tiges sur-mesure pour la correction chirurgicale du déséquilibre sagittal chez l'adulte: aspects techniques et résultats préliminaires». Dans cet article, Federico Solla souligne les avantages attendus des traitements personnalisés de la chirurgie du rachis, notamment l'exécution optimale du plan, la réduction des complications mécaniques et du temps opératoire, le cintrage des tiges pendant la chirurgie n'étant plus nécessaire.

Cette étude démontre que l'utilisation de tiges sur-mesure améliore la concordance entre planification et réalisation chirurgicale. Evalina Burger, MD, Département d'orthopédie, Université du Colorado SOM, Aurora, CO, Etats-Unis, co-auteure, déclare que « ces résultats confirment l'intérêt de l'utilisation de la plate-forme UNiD ASI™ pour obtenir l'équilibre sagittal escompté spécifique au patient, avec un accent particulier sur la différence incidence pelvienne (IP) - lordose lombaire (LL). »

"La technologie propriétaire UNiD ASI™ de Medicrea se base sur l'intelligence artificielle qui compile des données scientifiques pour générer une planification chirurgicale intelligente grâce à l'apprentissage analytique, tout en permettant d'effectuer des analyses personnalisées et détaillées des patients et de gérer l'intégralité du processus clinique par la plate-forme UNiD ASI™." poursuit Evalina Burger.

Christopher Kleck, MD, Département d'orthopédie, Université du Colorado SOM, Aurora, CO, co-auteur, ajoute : « Avec sa technologie propriétaire UNiD ASI™, Medicrea a révolutionné le monde de la colonne vertébrale en développant un modèle prenant en compte les mécanismes compensatoires, ce qui permet de prévoir les résultats cliniques pour spécifiquement chaque patient. "

En simulant des stratégies chirurgicales à l'aide de données et d'algorithmes propriétaires tenant compte des mécanismes compensatoires et de l'alignement sagittal optimal pour chaque patient, Medicrea fabrique une tige sur-mesure courbée de manière industrielle. Ce processus préserve l'intégrité de la tige et limite les points de tension pouvant conduire à la rupture de celle-ci une fois implantée.

Vincent Fière, MD, Unité de la colonne vertébrale, Centre orthopédique Santy et Hôpital Mermoz Ramsay GDA, Lyon, France, et co-auteur, conclut : « Avec la technologie révolutionnaire de Medicrea, nous avons montré que les patients opérés avec une tige sur-mesure UNiD® avaient 2,6 fois plus de chance d'obtenir une correction optimale de leur déformation de la colonne vertébrale. ”

« Nous sommes extrêmement heureux de constater qu'un nombre croissant de publications se concentre sur l'application de UNiD ASI™ dans le traitement des déformations complexes de la colonne vertébrale », déclare Denys Sournac, Fondateur, Président et Directeur Général de Medicrea.

« Le mois dernier, nous avons tenu à Lyon la première réunion dédiée à l'intelligence artificielle et rassemblant 20 chirurgiens internationaux spécialistes de la colonne vertébrale considérés comme des leaders d'opinion dans leur domaine. Medicrea Artificial Intelligence and Analytics (MAIA) a été un succès. Il y a quelques semaines, Jean-Luc Clément, MD, Fondation Lenval, Nice, France, a publié un article validant notre modélisation prédictive pour les patients atteints d'AIS (scoliose idiopathique de l'adolescent). Aujourd'hui, nous annonçons une nouvelle publication validant cette technologie pour la population adulte. La révolution ne fait que commencer et nous espérons que la communauté des chirurgiens adoptera la technologie UNiD ASI™ afin de fournir à leurs patients les meilleurs soins possibles » poursuit le dirigeant.

Cliquer ici pour accéder à l'article: Patient-specific Rods for Surgical Correction of Sagittal Imbalance in Adults: Technical Aspects and Preliminary Results - Solla, Federico, MD; Barrey, Cédric Y., MD, PhD; Burger, Evalina, MD; Kleck, Christopher J., MD; Fière, Vincent, MD

Cliquer ici pour accéder à l'article: Surgical increase in thoracic kyphosis increases unfused lumbar lordosis in selective fusion for thoracic adolescent idiopathic scoliosis - Jean-Luc Clément, MD; Yann Pelletier, MD; Federico Solla, MD; Virginie Rampal, MD

Cliquer ici pour accéder à la vidéo : UCSF Clinical Application: Live Pre-Op Planning with Adaptive Spine Intelligence

Cliquer ici pour accéder à la vidéo : UNiD™ ASI Workflow

Cliquer ici pour accéder à la vidéo : MAIA - Medicrea Artificial Intelligence and Analytics - 1st Annual Meeting 2018

À propos de Medicrea (www.medicrea.com)

En associant la puissance d'analyse des outils informatiques et des technologies de big data et de deep learning, à la masse de données cliniques que la Société collecte, ainsi qu'aux données scientifiques disponibles, Medicrea est bien positionné pour renforcer l'efficacité des traitements du rachis en réduisant les complications chirurgicales et en limitant le temps passé en salle d'opération dans une optique de médecine prédictive.

Evoluant sur un marché de 10 milliards de dollars, Medicrea est une PME lyonnaise de 200 personnes, dont 50 au sein de sa filiale Medicrea USA Corp. basée à New York. La Société possède sa propre unité de production ultra-moderne à Lyon, consacrée à l'usinage et au développement d'implants sur mesure par impression 3D à partir de poudre de Titane.

Pour plus d'informations, veuillez consulter : www.medicrea.com

Medicrea

Medicrea

Denys SOURNAC

Fondateur, Président et Directeur Général

dsournac@medicrea.com

Fabrice KILFIGER

Directeur financier

fkilfiger@medicrea.com

Tél. : +33 (0)4 72 01 87 87

Medicrea est cotée sur

EURONEXT Growth Paris

ISIN : FR 0004178572

Mnémonique : ALMED

LEI : 969500BR1CPTYMTJBA37

Les actions Medicrea sont

négociables sur

OTCQX Best Market

Symboles: MRNTY & MRNTF

