Médicréa International : Medicrea publie ses résultats du 1er semestre 2019

RESULTATS DU 1ER SEMESTRE 2019

ACCÉLÉRATION DU NOMBRE DE CHIRURGIES UNiD® RÉALISÉES AUX ÉTATS-UNIS : +48%

FORTE AMÉLIORATION DE 9 POINTS DE LA MARGE BRUTE À 77%

EBITDA (1) POSITIF

RÉDUCTION DE LA PERTE OPÉRATIONNELLE DE 1,1 M€

OBJECTIF DE 5 000 CHIRURGIES UNiD® REALISÉES EN CUMUL A FIN 2019 CONFIRMÉ

Lyon et New-York, le 18 septembre 2019 –– Le Groupe Medicrea (Euronext Growth Paris : FR0004178572 – ALMED, éligible PEA-PME, et OTCQX : MRNTF), pionnier de la transformation digitale de la chirurgie de la colonne vertébrale grâce à la technologie UNiD ASI™ (Adaptive Spine Intelligence), mettant en œuvre Intelligence Artificielle, Modélisation Prédictive et Implants Rachidiens Personnalisés, publie ses résultats non audités au 30 juin 2019 approuvés par le Conseil d'Administration du 16 septembre dernier.

En millions d'euros S1 2019 S1 2018 (2)

Retraité Chiffre d'affaires

Marge brute en % du chiffre d'affaires

EBITDA (1)

Résultat opérationnel courant

Autres charges non récurrentes

Paiement en actions

Coût de l'endettement financier net

Résultat courant avant impôt

Résultat net 16,1

77%

0,6

(3,4)

(0,5)

(1,0)

(2,0)

(6,9)

(7,0) 16,9

68%

(0,5)

(4,5)

(0,4)

(0,4)

(1,4)

(6,7)

(6,6)

(1) : Résultat opérationnel avant amortissements et provisions

(2) : Après prise en compte des ajustements liés à norme IFRS 16 « contrats de location » en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2019 s'élève à 16,1 millions d'euros soit une croissance de +10% à périmètre comparable par rapport à 2018 (+6% à taux de change constant), liée principalement au développement de l'activité aux Etats-Unis. Comme mentionné précédemment, le chiffre d'affaires publié est en recul de 5% suite à l'arrêt depuis début 2019 d'activités non-stratégiques qui avaient généré 2,3 millions d'euros de ventes jusqu'au 30 juin 2018.

L'amélioration de la marge brute observée depuis maintenant un an se poursuit, elle atteint ainsi 77% sur le 1er semestre 2019, en très nette augmentation de +9 points par rapport à la même période de l'exercice précédent. Cette performance se base sur deux éléments majeurs maîtrisés et durables : un mix des ventes favorable avec le poids croissant des Etats-Unis ainsi qu'une meilleure efficience industrielle et un moindre recours à la sous-traitance, qui devraient permettre de maintenir un niveau de marge élevée sur les prochains trimestres, se rapprochant du seuil normatif de 80%.

Les dépenses opérationnelles s'élèvent à 15,8 millions d'euros sur le 1er semestre. Elles sont en baisse de 0,9 million d'euros à taux de change constant par rapport à la même période de l'exercice précédent grâce à la maîtrise des dépenses de commercialisation et des dépenses administratives. Les investissements en Recherche et Développement restent stables. Le résultat opérationnel avant amortissements et provisions (EBITDA), après prise en compte des effets de la norme IFRS 16, est positif à 0,6 million d'euros.

Compte-tenu de ces éléments, le résultat opérationnel courant s'améliore de 1,1 million d'euros à -3,4 millions d'euros.

L'attribution d'actions gratuites et de stock-options fin 2018 entraîne la comptabilisation d'une charge sans effet sur la trésorerie de 1 million d'euros sur la période. Le coût de l'endettement financier net augmente de 0,9 million d'euros compte-tenu de la charge d'intérêts relative à l'emprunt obligataire de 30 millions de dollars mis en place en décembre 2018 et la comptabilisation de 0,2 million d'euros d'intérêts suite à l'entrée en vigueur de la norme IFRS 16 sur les contrats de location.

Perspectives

L'activité commerciale du 3e trimestre est soutenue malgré l'effet de saisonnalité lié à la période. Le dynamisme des ventes aux Etats-Unis et la croissance continue sur les autres marchés devraient se concrétiser par l'une des meilleures performances trimestrielles en termes de chiffre d'affaires.

Cette tendance favorable concerne particulièrement l'activité stratégique UNiD ASI™ de planification chirurgicale préopératoire et de conception d'implants sur mesure : depuis le début de l'année, 1 160 chirurgies personnalisées ont été réalisées à fin août 2019, soit une progression de +49% par rapport à la même période de 2018 avec un record de 184 chirurgies atteint sur le mois d'août, faisant suite également à un très bon mois de juillet. Aux Etats-Unis, les chirurgies UNiD® représentent désormais 66% du chiffre d'affaires de la filiale.

« Nous constatons une évolution rapide du marché de la colonne vertébrale qui va connaître avec le développement de l'intelligence artificielle et la digitalisation des services au sein des salles d'opérations des bouleversements sans commune mesure avec ces dernières années. Dans ce contexte, la maitrise et l'analyse des données pré, per et post-opératoires pour l'obtention de meilleurs résultats cliniques et une chirurgie plus sûre et confortable pour le chirurgien et le patient deviennent des enjeux majeurs. Avec le cap en cumul des 5 000 chirurgies UNiD® personnalisées qui sera franchi en 2019, une étroite collaboration avec les chirurgiens les plus réputés au monde, une protection très large des brevets encadrant sa propriété intellectuelle et l'introduction régulière de nouvelles innovations (sélection des vis avant la chirurgie, modèles prédictifs, etc…) Medicrea a pris une large avance par rapport à ses concurrents et dispose d'atouts uniques pour assoir sa position de leader et de pionnier de la chirurgie personnalisée de la colonne vertébrale » commente Denys Sournac, Président et Directeur Général.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2019 : le 10 octobre 2019 après bourse.

À propos de Medicrea (www.medicrea.com)

En associant la puissance d'analyse des outils informatiques et des technologies de big data et de deep learning, à la masse de données cliniques que la Société collecte, ainsi qu'aux données scientifiques disponibles, Medicrea est bien positionné pour renforcer l'efficacité des traitements du rachis en réduisant les complications chirurgicales et en limitant le temps passé en salle d'opération dans une optique de médecine prédictive.

Evoluant sur un marché de 10 milliards de dollars, Medicrea est une PME lyonnaise de 180 personnes, dont 40 au sein de sa filiale Medicrea USA Corp. basée à New York. La Société possède sa propre unité de production ultra-moderne à Lyon, consacrée à l'usinage et au développement d'implants sur mesure par impression 3D à partir de poudre de Titane.

Pour plus d'informations, veuillez consulter : www.medicrea.com

Medicrea

Denys SOURNAC

Fondateur, Président et Directeur Général

dsournac@medicrea.com

Fabrice KILFIGER

Directeur financier

fkilfiger@medicrea.com

Tél. : +33 (0)4 72 01 87 87

Medicrea est cotée sur

EURONEXT Growth Paris

ISIN : FR 0004178572

Mnémonique : ALMED

LEI : 969500BR1CPTYMTJBA37

Les actions Medicrea sont

négociables sur

OTCQX Best Market

Symbole: MRNTF

