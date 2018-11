Médicréa International : Medicrea publie ses résultats du 3ème trimestre 2018

Medicrea publie ses résultats du 3ème trimestre 2018

Amélioration de la marge brute à 73%

EBITDA positif

Réduction de la perte nette de 45% par rapport aux trimestres précédents

Lyon et New-York, le 15 novembre 2018 –– Le Groupe Medicrea (Euronext Growth : FR0004178572 – ALMED, éligible PEA-PME, OTCQX: MRNTY et MRNTF), pionnier de la convergence entre l'informatique médicale et la conception de dispositifs rachidiens de nouvelle génération grâce à la technologie UNiD ASI™ (Adaptive Spine Intelligence), publie ses résultats non audités au 30 septembre 2018.

En millions d'euros T3 2018 S1 2018 Cumul au 30 Septembre 2018 Cumul au 30 Septembre 2017 Chiffre d'affaires

Marge brute en % du CA

Résultat opérationnel avant amortissements et provisions

Résultat opérationnel courant

Autres charges non récurrentes

Coût de l'endettement financier net

Résultat courant avant impôt

Résultat net 7,3

73%

0,1

(1,4)

(0,1)

(0,5)

(2,2)

(2,0) 16,9

68%

(1,6)

(4,6)

(0,4)

(1,1)

(6,5)

(6,5) 24,2

69,4%

(1,4)

(6,0)

(0,5)

(1,6)

(8,7)

(8,5) 21,1

73%

(1,4)

(5,3)

(0,3)

(2,2)

(8,3)

(8,2)

Le chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2018 s'élève à 7,3 millions d'euros, en hausse de 14% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Medicrea a retrouvé le chemin d'une croissance soutenue depuis le début de l'année, marquée par une accélération du nombre de chirurgies UNiD® aux États-Unis de +90% au cours du 3ème trimestre 2018.

La marge brute du 3ème trimestre s'améliore de 5 points et repasse le seuil de 73% sous l'effet d'une meilleure productivité avec un moindre recours à la sous-traitance, et d'un mix des ventes favorable lié à l'augmentation du poids des États-Unis dans le chiffre d'affaires total.

La réduction des dépenses commerciales et administratives sur le trimestre, associée à l'augmentation de la marge brute, permet au Groupe d'afficher de nouveau un résultat opérationnel avant amortissements et provisions (EBITDA) positif, entraînant ainsi une forte réduction des pertes opérationnelles courantes par rapport aux trimestres précédents. Suivant cette tendance, la perte nette du 3ème trimestre se contracte de plus de 45 % par rapport au trimestre précédent.

« Notre performance financière du 3ème trimestre 2018 marque un tournant important par rapport aux périodes précédentes et l'amélioration des résultats devrait se poursuivre sur les prochains mois. La marge brute devrait progressivement revenir sur des niveaux normatifs supérieurs à 75 % et l'EBITDA rester durablement positif. Compte-tenu des développements commerciaux en cours, nous visons un résultat opérationnel courant (EBIT) à l'équilibre au cours du 3ème trimestre 2019 » commente Denys Sournac, Président et Directeur Général de Medicrea.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires annuel 2018 : le 15 janvier 2019 après bourse.

À propos de Medicrea (www.medicrea.com)

En associant la puissance d'analyse des outils informatiques et des technologies de big data et de deep learning, à la masse de données cliniques que la Société collecte, ainsi qu'aux données scientifiques disponibles, Medicrea est bien positionné pour renforcer l'efficacité des traitements du rachis en réduisant les complications chirurgicales et en limitant le temps passé en salle d'opération dans une optique de médecine prédictive.

Evoluant sur un marché de 10 milliards de dollars, Medicrea est une PME lyonnaise de 200 personnes, dont 50 au sein de sa filiale Medicrea USA Corp. basée à New York. La Société possède sa propre unité de production ultra-moderne à Lyon, consacrée à l'usinage et au développement d'implants sur mesure par impression 3D à partir de poudre de Titane.

Pour plus d'informations, veuillez consulter : www.medicrea.com

Communiquer avec Medicrea

Information réglementée

Information financière trimestrielle :

- Information financière du troisième trimestre Communiqué intégral et original au format PDF :

