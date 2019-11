Medicrea International : Medicrea publie ses résultats du 3ème trimestre 2019

RESULTATS DU 3EME TRIMESTRE 2019

PROGRESSION DU TAUX DE MARGE BRUTE À 82%

EBITDA (1) POSITIF DE 1,6M€

AMELIORATION DU RESULTAT OPERATIONNEL COURANT DE 1,3 M€ A FIN SEPTEMBRE

AUGMENTATION DE 77% DES CHIRUGIES UNiD® AUX ETATS-UNIS DEPUIS DEBUT 2019

Lyon et New-York, le 12 novembre 2019 –– Le Groupe Medicrea (Euronext Growth Paris : FR0004178572 – ALMED, éligible PEA-PME, et OTCQX : MRNTF), pionnier de la transformation digitale de la chirurgie de la colonne vertébrale grâce à la technologie UNiD ASI™ (Adaptive Spine Intelligence), mettant en œuvre Intelligence Artificielle, Modélisation Prédictive et Implants Rachidiens Personnalisés, publie ses résultats non audités du 3ème trimestre 2019.

En millions d'euros S1 2019 T3 2019 Cumul à fin

09-2019 Cumul à fin

09-2018

(2) Retraité Chiffre d'affaires

Marge brute en % du chiffre d'affaires

EBITDA (1)

Résultat opérationnel courant

Autres charges non récurrentes

Paiement en actions

Coût de l'endettement financier net

Résultat courant avant impôt

Résultat net 16,1

77%

0,6

(3,4)

(0,5)

(1,0)

(2,0)

(6,9)

(7,0) 8,2

82%

1,6

(1,1)

(0,1)

(0,5)

(2,3)

(4,0)

(4,4) 24,3

79%

2,1

(4,5)

(0,6)

(1,5)

(4,3)

(10,9)

(11,4) 24,3

70%

0,2

(5,8)

(0,5)

(0,6)

(2,0)

(8,9)

(8,7)

(1) : Résultat opérationnel avant amortissements et provisions

(2) : Après prise en compte des ajustements liés à la norme IFRS 16 « contrats de location » en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Le chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2019 s'élève à 8,2 millions d'euros en hausse de +20% (+17% à taux de change constant) par rapport au 3ème trimestre 2018, à périmètre comparable, stimulé principalement par une forte croissance des ventes de +22% aux Etats-Unis, premier marché pour Medicrea et principal contributeur de la marge. En cumul à fin septembre 2019, le chiffre d'affaires s'élève à 24,3 millions d'euros et progresse de +13% à périmètre comparable par rapport à la même période de l'exercice précédent (+10% à taux de change constant). Pour mémoire, le Groupe a mis fin début 2019 à 2 activités non stratégiques de distribution de substituts osseux et de réparation de matériels de blocs opératoires qui avaient généré 2,6 millions d'euros de chiffre d'affaires de janvier à septembre 2018.

La marge brute se renforce pour atteindre 82% sur le 3ème trimestre 2019 et 79% en cumul, soit une hausse remarquable de 9 points par rapport à fin septembre 2018. Ce taux élevé est le résultat de la combinaison de plusieurs éléments : l'évolution du mix des ventes avec 60% du chiffre d'affaires généré aux Etats-Unis sur le 3ème trimestre, comparé à 54% sur le 1er semestre, une meilleure efficience industrielle favorisée par une diminution de la sous-traitance, et un effet de change favorable lié au renforcement du dollar. Le Groupe affiche ainsi son meilleur niveau de marge brute depuis le transfert de son usine à Lyon début 2017 et se rapproche du niveau normatif de 80%.

Les dépenses opérationnelles s'élèvent à 23,7 millions d'euros sur les 9 premiers mois de l'année, en baisse de 0,7 million d'euros à taux de change constant par rapport à la même période de l'exercice précédent hors commissions sur ventes. Mécaniquement, la hausse du chiffre d'affaires aux Etats-Unis entraîne une augmentation des commissions (+1 million d'euros à taux de change constant par rapport à fin septembre 2018).

Le résultat opérationnel avant amortissements et provisions (EBITDA), après prise en compte des effets de la norme IFRS 16, est positif à 2,1 millions d'euros à fin septembre 2019 alors qu'il était juste à l'équilibre pour la même période en 2018. Compte-tenu de ces éléments, le résultat opérationnel courant s'améliore de 1,3 million d'euros à -4,5 millions d'euros au 30 septembre 2019.

L'attribution d'actions gratuites et de stock-options fin 2018 entraîne la comptabilisation d'une charge sans effet sur la trésorerie de 1,5 million d'euros sur la période.

Le coût de l'endettement financier net augmente de 2,3 millions d'euros en lien direct avec l'emprunt obligataire de 30 millions de dollars mis en place en décembre 2018 et d'une nouvelle tranche de 6 millions de dollars tirée en septembre. Il comprend la charge d'intérêts proprement dite de la période (2,5 millions d'euros) et une perte de change latente non réalisée de 1,4 million d'euros liée à la réévaluation du nominal de l'emprunt suite au renforcement du dollar. L'évolution de la parité euro/dollar sur les prochains trimestres est susceptible d'avoir un impact sensible sur le coût de l'endettement financier, tant à la hausse qu'à la baisse, le Groupe n'ayant pas pu couvrir à ce jour le risque de change et de taux sur ses emprunts en dollars. A titre d'exemple, l'évolution du cours euro/dollar au 31 octobre génère un gain de change de 0,7 million d'euros par rapport au 30 septembre réduisant de moitié en un mois la perte latente évoquée ci-dessus.

Au 30 septembre 2019, le Groupe dispose d'une trésorerie de 5,4 millions d'euros.

Perspectives

« Notre positionnement a fortement évolué au cours des derniers années. Medicrea avait anticipé dès 2011 que la valeur ajoutée allait migrer très rapidement des produits implantables standardisés vers les services experts et les implants sur mesure. Grâce au développement de notre plateforme technologique UNiD ASI™, nous sommes positionnés aujourd'hui comme un acteur unique de la chirurgie « augmentée » de la colonne vertébrale. Nous enregistrons à nouveau une croissance de plus de 70 % du nombre de chirurgies personnalisées réalisées en octobre aux Etats-Unis et nous avons désormais la certitude que le cap des 5 000 chirurgies UNiD® sera franchi avant la fin de l'année » commente Denys Sournac, Président et Directeur Général de Medicrea.

« Il est certain que les principaux acteurs de notre métier vont devoir réagir s'ils souhaitent participer à la transformation radicale que va connaître notre secteur, mais nous avons pris une avance telle, notamment dans la caractérisation des phénomènes compensatoires post opérations grâce aux outils d'intelligence artificielle que nous avons développés, que nous devenons incontournables dans un environnement où par ailleurs nous avons veillé à solidement protéger notre propriété intellectuelle. D'autres projets sont en cours de réalisation notamment l'utilisation de capteurs pour améliorer la navigation en situation intra-opératoire. En 2020, nous continuerons à investir sur nos technologies propriétaires permettant de fabriquer nos implants sur mesure et également sur la composante AI de notre plateforme UNID ASI™ avec le renforcement de l'équipe d'analystes de données et l'arrivée de talents additionnels aux compétences extrêmement pointues en reconnaissance d'images et en automatisation des procédés de planning chirurgicaux » poursuit Denys Sournac.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires annuel 2019 : le 14 janvier 2020 après bourse.

À propos de Medicrea (www.medicrea.com)

En associant la puissance d'analyse des outils informatiques et des technologies de big data et de deep learning, à la masse de données cliniques que la Société collecte, ainsi qu'aux données scientifiques disponibles, Medicrea est bien positionné pour renforcer l'efficacité des traitements du rachis en réduisant les complications chirurgicales et en limitant le temps passé en salle d'opération dans une optique de médecine prédictive.

Evoluant sur un marché de 10 milliards de dollars, Medicrea est une PME lyonnaise de 180 personnes, dont 40 au sein de sa filiale Medicrea USA Corp. basée à New York. La Société possède sa propre unité de production ultra-moderne à Lyon, consacrée à l'usinage et au développement d'implants sur mesure par impression 3D à partir de poudre de Titane.

Pour plus d'informations, veuillez consulter : www.medicrea.com

