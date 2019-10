Medicrea International : 07/10/2019 Medicrea organise la troisième réunion annuelle de son groupe d'utilisateurs (MAIA) à Lyon, en France, suivie de sa participation au congrès de la SRS à Montréal, au Canada

MEDICREA organise la troisième réunion annuelle de son groupe d'utilisateurs (MAIA) à Lyon, en France, suivie de sa participation au congrès de la SRS à Montréal, au Canada

Lyon et New York, le 7 octobre 2019 - Le Groupe MEDICREA (Euronext Growth Paris : FR0004178572 -

ALMED, éligible PEA-PME, et OTCQX : MRNTF), pionnier de la transformation digitale de la chirurgie de la colonne vertébrale grâce à la technologie UNiD ASI™ (Adaptive Spine Intelligence), mettant en œuvre Intelligence Artificielle, Modélisation Prédictive et Implants Rachidiens Personnalisés, annonce avoir accueilli la troisième édition du colloque MAIA (MEDICREA Artificial Intelligence and Analytics) à Lyon, France, du 12 au 14 septembre, et ensuite participé au 54ème congrès annuel organisé par la SRS (Spine Research Society) à Montréal, Canada.

La réunion MAIA constitue un groupe de travail unique en son genre, rassemblant des chirurgiens et un industriel pour collaborer ensemble sur le rôle de l'Intelligence Artificielle dans le traitement des déformations complexes et dégénératives de la colonne vertébrale. Les chirurgiens et la Société y discutent des prochaines avancées en matière de chirurgie de la colonne vertébrale, ainsi que des rôles respectifs quant au développement de la plateforme UNiD ASI™ (Adaptive Spine Intelligence) et des services associés.

MEDICREA a conclu avec succès une troisième réunion du groupe d'utilisateurs MAIA à son siège de Lyon, France. Quinze chirurgiens internationaux ont participé à ce colloque, dont les co-présidents, Dr Chris Ames, MD, Directeur du service de chirurgie de la tumeur et de la malformation de la colonne vertébrale au centre médical UCSF, CA, Dr Vedat Deviren, MD, Professeur de chirurgie orthopédique au centre de la colonne vertébrale UCSF, CA, Dr Evalina Burger, MD, Professeure et chaire d'orthopédie à l'Université du Colorado, Dr Christopher Kleck, MD, Chef de la division dédiée au rachis, Professeur adjoint, Directeur adjoint du programme de résidence en orthopédie et Directeur du programme d'internat à l'Université du Colorado, CO, et Dr Rajiv Sethi, MD, Directeur exécutif et Président de l'Institut de neuroscience, départements d'orthopédie et de neurochirurgie, Centre Médical de Virginia Mason, WA.

Le Dr Chris Ames, MD, a déclaré : « La prochaine avancée majeure pour la chirurgie du rachis ne sera pas un

implant. Ce sera une chimère : l'augmentation de l'intelligence du chirurgien grâce à l'Intelligence Artificielle. Nous serons capables de visualiser les résultats des chirurgies avant même de les réaliser. »

Au cours de cette troisième édition, MEDICREA a également présenté les avancées de sa technologie brevetée UNiD ASI™ (Adaptive Spine Intelligence). Grâce au déploiement et à l'amélioration des modèles prédictifs basés sur l'analyse 3D d'images médicales et à l'accès interactif aux analyses de patients au travers du UNiD HUB™, MEDICREA collabore avec ses chirurgiens partenaires pour améliorer de manière itérative les résultats des chirurgies. L'outil de planification chirurgicale préopératoire inclus dans la solution UNiD ASI™ et les services associés fournissent aux chirurgiens des implants précis adaptés aux patients et aident à rationaliser le nombre d'implants nécessaires en salle d'opération. À ce jour, plus de 4 500 patients ont bénéficié de cette technologie unique.

MEDICREA est heureux de poursuivre ses efforts de développement de la plateforme UNiD ASI™ avec ces chirurgiens de renommée internationale. Le modèle prédictif actuel de la Société utilise un large éventail de données spécifiques aux patients pour prédire les mécanismes compensatoires les plus susceptibles de se produire au-dessus et au-dessous de la partie instrumentée de la colonne vertébrale. À la suite d'échanges avec ces chirurgiens, la Société améliore en permanence ses modèles existants en intégrant davantage de paramètres spécifiques aux patients, l'objectif final étant de fournir davantage de simulations et de prédire le succès d'une intervention chirurgicale.

Denys Sournac, Président Directeur Général de MEDICREA, conclut : « Depuis 2013, MEDICREA est pionnier et leader des solutions basées sur l'Intelligence Artificielle destinées à la chirurgie de la colonne vertébrale. Avec l'aide de nos chirurgiens partenaires, la Société renforce sa plateforme pour conserver son avantage concurrentiel et fournir des solutions toujours plus adaptées permettant de prendre des décisions plus éclairées dans le but ultime d'améliorer constamment les résultats pour les patients. »

