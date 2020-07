Medicrea International : 08/07/2020 MEDICREA publie son chiffre d'affaires du 1er semestre 2020

CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1er SEMESTRE 2020

✓ ACTIVITE COMMERCIALE IMPACTEE PAR LA PROPAGATION DE LA PANDEMIE COVID-19

✓

TRES FORT REBOND DU CHIFFRE D'AFFAIRES EN JUIN : +3% AU GLOBAL ET +13 % AUX ETATS-UNIS VS 2019 ✓ 5 850 CHIRURGIES PERSONNALISEES UNiD® REALISEES EN CUMUL AU 30 JUIN 2020

Lyon et New York, le 8 juillet 2020 - Le Groupe MEDICREA® (Euronext Growth Paris : FR0004178572 - ALMED, éligible PEA-PME, et OTCQX : MRNTF), pionnier de la transformation digitale de la chirurgie de la colonne vertébrale grâce à la technologie UNiD™ ASI (Adaptive Spine Intelligence), mettant en œuvre

Intelligence Artificielle, Modélisation Prédictive et Implants Rachidiens Personnalisés, publie son chiffre d'affaires du 1er semestre 2020.

En millions d'euros S1 2019 S1 2020 Variation Variation à taux de change constant États-Unis Reste du monde Total Chiffre d'Affaires 8,7 7,4 16,1 7,6 5,6 13,2 -13% -24% -18% -15% -24% -19%

Le chiffre d'affaires du 2ème trimestre s'élève à 5,8 millions d'euros portant le total semestriel à 13,2 millions, en baisse de 18% par rapport au 1er semestre 2019 du fait de la pandémie COVID-19. Le report de nombreuses chirurgies dites non urgentes depuis mi-mars a fortement impacté l'activité sur cette période.

Dès l'annonce des mesures de confinement et de mobilisation des établissements de santé dans de nombreux pays, MEDICREA® s'était préparé au scenario le plus pessimiste en envisageant un 2ème trimestre avec une

absence de facturation. Malgré un chiffre d'affaires en avril et mai en très forte baisse et représentant l'équivalent de respectivement 25% et 66% d'une activité normative, les ventes du mois de juin se sont fortement redressées, totalisant 3,2 millions d'euros en hausse de +3% par rapport à la même période l'année dernière, soit une croissance séquentielle de +75% entre mai 2020 et juin 2020.

En juin, les 3 principaux marchés du Groupe affichent ainsi de bonnes performances compte-tenu du contexte sanitaire :

- Aux Etats-Unis, les ventes augmentent de +13% par rapport à juin 2019 et ce malgré une propagation toujours forte du COVID-19 dans de nombreux Etats ;

- En Belgique la croissance est de +12% sur la même période ;

- Le chiffre d'affaires en France revient progressivement à la normale, avec certaines régions qui ont retrouvé une bonne dynamique quand les plus touchées par la pandémie sont encore en activité limitée.

L'utilisation des services de planification et de production de tiges sur mesure UNiD® témoigne également d'une nette reprise avec 144 chirurgies personnalisées UNiD® ayant eu lieu aux États-Unis en juin, soit une augmentation de +33% par rapport au même mois de l'année précédente, et 5 850 chirurgies réalisées en cumul au 30 juin 2020 depuis le lancement de cette activité.

« Nous avions planifié un 2ème trimestre difficile mais notre gestion anticipée de la crise et l'évolution favorable de la pandémie COVID-19 nous ont permis de reprendre plus rapidement que prévu une activité à nouveau très soutenue sur nos différents marchés. Notre chiffre d'affaires a donc enregistré un net redémarrage à compter du 15 mai et le très bon chiffre d'affaires généré sur le mois de juin 2020 matérialise pour MEDICREA® la fin de cette crise sur le plan économique. L'évolution actuelle de la situation sanitaire aux États-Unis et dans l'ensemble de l'hémisphère sud nous oblige cependant à rester prudents et l'effet de

rattrapage qui immanquablement se produira, est toujours espéré sur la 2ème partie de l'exercice 2020 maispourrait être décalé de quelques mois » commente Denys Sournac, Fondateur, Président et Directeur Général de MEDICREA®.

Au 30 juin 2020, la trésorerie disponible s'élève à 13,2 millions d'euros.

Les discussions stratégiques qui avaient redémarré courant mai après une période d'interruption liée à la propagation de l'épidémie COVID-19 se poursuivent de façon très active.

Prochaine publication : Résultats du 1er semestre 2020 : le 14 septembre 2020 après la clôture des marchés

A propos de MEDICREA® (www.medicrea.com)

En associant la puissance d'analyse des outils informatiques et des technologies de big data et de deep learning, à la masse de données cliniques que la Société collecte, ainsi qu'aux données scientifiques

disponibles, MEDICREA® est bien positionné pour renforcer l'efficacité des traitements du rachis en réduisant les complications chirurgicales et en limitant le temps passé en salle d'opération dans une optique de médecine prédictive.

Evoluant sur un marché de 10 milliards de dollars, MEDICREA® est une PME lyonnaise de 175 personnes, dont 35 au sein de sa filiale Medicrea USA Corp. basée à New York. La Société possède sa propre unité de production ultra-moderne à Lyon, consacrée à l'usinage et au développement d'implants sur mesure par

impression 3D à partir de poudre de Titane.

Pour plus d'informations, veuillez consulter : www.medicrea.com

