Medicrea International : 18/09/2019 Medicrea publie ses résultats du 1er semestre 2019

RESULTATS DU 1ER SEMESTRE 2019

ACCÉLÉRATION DU NOMBRE DE CHIRURGIES UNiD® RÉALISÉES AUX ÉTATS-UNIS : +48%

ÉTATS-UNIS : +48% FORTE AMÉLIORATION DE 9 POINTS DE LA MARGE BRUTE À 77%

EBITDA (1) POSITIF

POSITIF RÉDUCTION DE LA PERTE OPÉRATIONNELLE DE 1,1 M€

OBJECTIF DE 5 000 CHIRURGIES UNiD® REALISÉES EN CUMUL A FIN 2019 CONFIRMÉ

Lyon et New-York,le 18 septembre 2019 -- Le Groupe Medicrea (Euronext Growth Paris : FR0004178572

ALMED, éligible PEA-PME, et OTCQX : MRNTF), pionnier de la transformation digitale de la chirurgie de la colonne vertébrale grâce à la technologie UNiD ASI™ (Adaptive Spine Intelligence), mettant en œuvre

Intelligence Artificielle, Modélisation Prédictive et Implants Rachidiens Personnalisés, publie ses résultats non audités au 30 juin 2019 approuvés par le Conseil d'Administration du 16 septembre dernier.

S1 2019 S1 2018 (2) En millions d'euros Retraité Chiffre d'affaires 16,1 16,9 Marge brute en % du chiffre d'affaires 77% 68% EBITDA (1) 0,6 (0,5) Résultat opérationnel courant (3,4) (4,5) Autres charges non récurrentes (0,5) (0,4) Paiement en actions (1,0) (0,4) Coût de l'endettement financier net (2,0) (1,4) Résultat courant avant impôt (6,9) (6,7) Résultat net (7,0) (6,6)

: Résultat opérationnel avant amortissements et provisions : Après prise en compte des ajustements liés à norme IFRS 16 « contrats de location » en vigueur depuis le 1 er janvier 2019

Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2019 s'élève à 16,1 millions d'euros soit une croissance de +10% à périmètre comparable par rapport à 2018 (+6% à taux de change constant), liée principalement au développement de l'activité aux Etats-Unis. Comme mentionné précédemment, le chiffre d'affaires publié est en recul de 5% suite à l'arrêt depuis début 2019 d'activités non-stratégiques qui avaient généré 2,3 millions d'euros de ventes jusqu'au 30 juin 2018.

L'amélioration de la marge brute observée depuis maintenant un an se poursuit, elle atteint ainsi 77% sur le 1er semestre 2019, en très nette augmentation de +9 points par rapport à la même période de l'exercice précédent. Cette performance se base sur deux éléments majeurs maîtrisés et durables : un mix des ventes favorable avec le poids croissant des Etats-Unis ainsi qu'une meilleure efficience industrielle et un moindre recours à la sous-traitance, qui devraient permettre de maintenir un niveau de marge élevée sur les prochains trimestres, se rapprochant du seuil normatif de 80%.

Les dépenses opérationnelles s'élèvent à 15,8 millions d'euros sur le 1er semestre. Elles sont en baisse de 0,9 million d'euros à taux de change constant par rapport à la même période de l'exercice précédent grâce à la maîtrise des dépenses de commercialisation et des dépenses administratives. Les investissements en Recherche et Développement restent stables. Le résultat opérationnel avant amortissements et provisions (EBITDA), après prise en compte des effets de la norme IFRS 16, est positif à 0,6 million d'euros.

Compte-tenu de ces éléments, le résultat opérationnel courant s'améliore de 1,1 million d'euros à -3,4 millions d'euros.

L'attribution d'actions gratuites et de stock-options fin 2018 entraîne la comptabilisation d'une charge sans effet sur la trésorerie de 1 million d'euros sur la période. Le coût de l'endettement financier net augmente de 0,9 million d'euros compte-tenu de la charge d'intérêts relative à l'emprunt obligataire de 30 millions de dollars

1