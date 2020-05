Medicrea International : 19/05/2020 MEDICREA annonce ses résultats du 1er trimestre 2020

RESULTATS DU 1er TRIMESTRE 2020

EBITDA (1) EN FORTE AUGMENTATION A 1,1M€

REDUCTION SIGNIFICATIVE DES DEPENSES OPERATIONNELLES

TRESORERIE RENFORCEE SIGNES DE REPRISE DE L'ACTIVITE COMMERCIALE SUR MAI



Lyon et New York, le 19 mai 2020 - Le Groupe MEDICREA® (Euronext Growth Paris : FR0004178572 -

ALMED, éligible PEA-PME, et OTCQX : MRNTF), pionnier de la transformation digitale de la chirurgie de la colonne vertébrale grâce à la technologie UNiD™ ASI (Adaptive Spine Intelligence), mettant en œuvre Intelligence Artificielle, Modélisation Prédictive et Implants Rachidiens Personnalisés, publie ses résultats non audités du 1er trimestre 2020.

En millions d'euros T1 2019 T1 2020 Chiffre d'affaires 7,7 7,4 Marge brute en % du chiffre d'affaires 78% 77% EBITDA (1) 0,3 1,1 En % du chiffre d'affaires 4% 15 % Résultat opérationnel courant (1,6) (1,4) Autres charges non récurrentes (0,2) (0,1) Paiement en actions (0,5) (0,1) Coût de l'endettement financier net (1,4) (1,9) Résultat courant avant impôt (3,6) (3,5) Résultat net (3,6) (3,7)

: Résultat opérationnel avant amortissements et provisions

Le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020 s'élève à 7,4 millions d'euros. En cumul au 15 mars, le Groupe affichait une croissance des ventes de +10% aux États-Unis, son marché prioritaire, et de +15% globalement. Les chirurgies UNID™ progressaient par ailleurs de 44% par rapport au 1er trimestre 2019. L'accélération de la propagation du virus COVID-19 et le report sine die des chirurgies non urgentes décidé par les autorités sanitaires de nombreux pays, ont généré une perte de chiffre d'affaires de plus de 1 million d'euros, dont une large part aux États-Unis, sur la 2ème quinzaine du mois de mars. Les ventes au 31 mars 2020 affichent ainsi un recul de -4% par rapport à la même période de 2019.

Le taux de marge brute s'établit à 77 %, toujours à un niveau élevé, mais en baisse de 1 point par rapport au 1er trimestre 2019, lié principalement à la perte de chiffres d'affaires aux États-Unis sur la 2ème partie du mois de mars.

Les charges opérationnelles diminuent de 0,6 million d'euros à taux de change constant par rapport au 1er trimestre 2019 et reflètent une maîtrise plus stricte des dépenses ainsi que les premiers effets des mesures organisationnelles liées à la pandémie COVID-19 (limitation des déplacements, annulations de congrès sectoriels et début du chômage partiel en France et en Belgique).

Le résultat opérationnel avant amortissements et provisions (EBITDA) est largement positif à 1,1 million d'euros en nette amélioration de 0,8 million d'euros par rapport à la même période en 2019.

Compte-tenu de ces éléments, le résultat opérationnel courant s'élève à -1,4 million d'euros sur le 1er trimestre 2020, en amélioration de 0,2 million d'euros par rapport à la même période en 2019. Les conséquences de la pandémie COVID-19 sur les résultats du 1er trimestre 2020 se traduisent par un manque à gagner au niveau

1