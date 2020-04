MEDICREA ANNONCE SES RESULTATS ANNUELS 2019 ET

SON CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1er TRIMESTRE 2020

NOUVEAU POINT SUR LES CONSEQUENCES SUR SON ACTIVITE DE LA PANDEMIE COVID-19

Lyon et New York, le 9 avril 2020 – Le Groupe MEDICREA® (Euronext Growth Paris : FR0004178572 – ALMED, éligible PEA-PME, et OTCQX : MRNTF), pionnier de la transformation digitale de la chirurgie de la colonne vertébrale grâce à la technologie UNiD™ ASI (Adaptive Spine Intelligence), mettant en œuvre Intelligence Artificielle, Modélisation Prédictive et Implants Rachidiens Personnalisés, publie ses résultats annuels IFRS 2019 audités et approuvés par le Conseil d'Administration du 7 avril 2020, ainsi que son chiffre d'affaires pour le premier trimestre 2020.

1- RESULTATS ANNUELS 2019

Progression de 11 % des ventes à périmètre comparable

Amélioration de 6 points de la marge brute à 78 % du chiffre d'affaires

EBITDA (1) positif de 3,1 M€ et multiplié par 5 par rapport à l'année précédente

En millions d'euros

2018

(2) Retraité 2019 Chiffre d'affaires

Marge brute en % du chiffre d'affaires

EBITDA (1)

En % du chiffre d'affaires

Résultat opérationnel courant

Autres charges non récurrentes

Paiement en actions

Coût de l'endettement financier net

Résultat courant avant impôt

Résultat net 32,3

72%

0,6

2 %

(7,5)

(0,6)

(0,7)

(2,8)

(11,6)

(12,0) 32,7

78%

3,1

9 %

(6,0)

(0,7)

(2,0)

(4,7)

(13,4)

(15,6)

(1) : Résultat opérationnel avant amortissements et provisions

(2) : Après prise en compte des ajustements liés à la norme IFRS 16 « contrats de location » en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Le chiffre d'affaires annuel 2019 s'élève à 32,3 millions d'euros, en hausse de 11% à périmètre comparable par rapport à 2018. Les différents marchés où MEDICREA® commercialise ses produits en direct (Etats-Unis, Belgique et France) sont en croissance et l'activité se développe désormais de façon soutenue en Australie. Pour mémoire, le Groupe a mis fin début 2019 à 2 activités non stratégiques de distribution de substituts osseux et de réparation de matériels de blocs opératoires qui avaient généré 2,9 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2018.

Le taux de marge brute s'établit à 78 % sur 2019, en forte amélioration de 6 points par rapport au précédent exercice du fait d'une baisse significative du recours à la sous-traitance, d'une meilleure utilisation des capacités de production et d'une répartition des ventes par produits plus favorable, avec notamment une augmentation du chiffre d'affaires aux États-Unis où les prix de vente sont plus élevés.

Les charges opérationnelles sont en baisse de 1,1 million d'euros à taux de change constant, hors commissions sur ventes directement liées à l'évolution du chiffre d'affaires aux États-Unis, par rapport à 2018.

Compte-tenu de ces éléments, la perte opérationnelle avant charges non récurrentes est de -6 millions d'euros contre - 7,5 millions d'euros l'année précédente.

Le coût de l'endettement financier net progresse de 1,4 million d'euros sous l'effet principal de l'emprunt obligataire de 36 millions de dollars mis en place en novembre 2018 pour une 1ère tranche de 30 millions et en septembre 2019 pour une seconde tranche de 6 millions et dont le taux d'intérêt est de 11 %. Le résultat courant avant impôt s'établit ainsi à - 13,4 millions d'euros contre - 11,6 millions au 31 décembre 2018.

La charge d'impôt s'élève pour l'exercice 2019 à -2,1 millions d'euros dont -1,6 million d'euros sans impact sur la trésorerie résultant de l'annulation des impôts différés actifs sur l'ensemble des déficits reportables de la filiale américaine. Le solde correspond à l'impôt sur les résultats bénéficiaires de la filiale belge.

Compte tenu des éléments ci-dessus le résultat net de l'exercice 2019 présente une perte de -15,6 millions d'euros contre une perte de -12 millions d'euros lors de l'exercice précédent.

Au 31 décembre 2019, le Groupe disposait d'une trésorerie de 3,8 millions d'euros. Celle-ci a été renforcée par une levée de fonds de 8,5 millions d'euros sous forme d'augmentation de capital par placement privé en 2020 et fait l'objet de mesures d'optimisation considérablement renforcées compte tenu de la crise sanitaire actuelle liée à la pandémie Covid-19, et commentées au paragraphe 3 ci-dessous.

2 - CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1er TRIMESTRE 2020

Ventes en hausse significative de 16% jusqu'à mi-mars avant la mobilisation des hôpitaux

Augmentation de 44% des chirurgies UNiD™ ASI à mi-mars, 500 chirurgies réalisées sur T1

MEDICREA® a connu un début d'exercice 2020 dynamique. En cumul au 15 mars, tous les marchés du Groupe affichaient une croissance à deux chiffres par rapport à la même période de l'exercice précédent comme reporté dans le tableau ci-dessous :

En millions d'euros Cumul au

15 mars 2019 Cumul au

15 mars 2020 Variation États-Unis

Reste du monde 3,3

2,5 3,6

3,1 +10%

+23% Total chiffre d'affaires 5,8 6,7 +16%

Parallèlement, l'utilisation des tiges sur-mesure UNiD® et des services de planification chirurgicale associés enregistrait une forte progression à mi-mars avec une augmentation de 60% aux États-Unis et de 44% au global du nombre de chirurgies personnalisées UNiD® réalisées, confirmant la très bonne performance observée en 2019.

A compter du 16 mars, l'activité a été très fortement impactée par l'accélération de la pandémie de COVID-19. Pour faire face à la propagation du virus, l'ensemble des autorités sanitaires, pays après pays, ont mobilisé une très grande partie des établissements de santé afin de dédier l'essentiel de leurs ressources humaines et matérielles à la prise en charge des patients infectés par COVID-19 et au traitement de ceux atteints de formes sévères de la pathologie.

Depuis cette date, à de rares exceptions près, l'intégralité des chirurgies dites non urgentes, incluant celles de la colonne vertébrale, sont reportées sine die. Le chiffre d'affaires de MEDICREA® a par conséquent chuté très rapidement sur la dernière quinzaine du trimestre et n'est constitué depuis que de quelques chirurgies journalières urgentes qui ne peuvent pas faire l'objet de report. Malgré le très bon démarrage du début d'exercice, le Groupe affiche ainsi sur le trimestre des ventes en recul de 4% par rapport au 1er trimestre 2019 comme l'illustre le tableau suivant :

En millions d'euros T1 2019 T1 2020 Variation Variation

à taux de change

constant États-Unis

Reste du monde 4,1

3,6 3,9

3,5 -6%

-1% -9%

-1% Total chiffre d'affaires 7,7 7,4 -4% -5%

3- CONSEQUENCES DE LA PANDEMIE DE COVID-19 SUR L'ACTIVITE DU GROUPE

Trésorerie disponible de 10 millions d'euros au 08 avril 2020

Intérêts obligataires des 2 ème et 3 ème trimestres 2020 intégrés dans le capital in fine

Négociation de la mise en place d'un Prêt Garanti par l'État de 3 millions d'euros

« Comme relaté de façon détaillée dans notre communiqué du 20 mars dernier, nous faisons face aujourd'hui à une crise sanitaire mondiale majeure qui met à l'arrêt notre activité, particulièrement aux États-Unis, en France et en Belgique qui représentent près de 85 % de notre facturation, où tous nos clients sont des hôpitaux et des cliniques. Notre chiffre d'affaires sur le 2ème trimestre sera très faible, par contre nous bénéficierons au cours des trimestres suivants d'un très fort effet de rattrapage dès lors que les établissements auront repris un fonctionnement normal, car les patients nécessitant une chirurgie de la colonne vertébrale devront impérativement se faire opérer rapidement du fait de la douleur qu'ils endurent. Dans ce contexte, l'enjeu majeur pour notre Groupe est de gérer et de préserver notre trésorerie pour nous permettre de passer ces quelques mois de très fortes turbulences qui s'annoncent et pouvoir répondre à la forte demande de nos clients dès la reprise des chirurgies » commente Denys Sournac, Président et Directeur Général de MEDICREA®.

Après l'encaissement du crédit impôt recherche de 1 million d'euros, la trésorerie s'élève désormais à 10 millions d'euros. Depuis le dernier communiqué sur l'impact du COVID-19 sur l'activité du Groupe, les mesures complémentaires suivantes ont été prises :

- plus de 40 % des 4,6 millions de créances clients au bilan au 15 mars 2020 ont été encaissées ;

- hormis pour une équipe réduite, les contrats de travail et les salaires versés à la majorité des salariés de MEDICREA USA ont été temporairement suspendus (mise en œuvre du système américain dit de « furlough ») ;

- Perceptive Advisors, principal créancier du Groupe, a accepté de capitaliser le paiement des intérêts obligataires des 2ème et 3ème trimestres 2020, soit environ 2 millions d'euros, qui ne seront donc exigibles qu'en novembre 2022.

Par ailleurs, le Groupe étudie l'octroi avec ses partenaires bancaires d'un Prêt moyen terme Garanti par l'État de 3 millions d'euros dans le cadre des mesures annoncées par BPI pour soutenir les PME face à la crise. Aux États-Unis, suite à la promulgation de la loi CARES (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act) relative aux entreprises de moins de 500 personnes, le Groupe vient de déposer une demande de financement d'environ 1 million de dollars pour l'obtention d'un prêt PPP (Paycheck Protection Program) transformable en subvention dès lors qu'il est utilisé pour payer des salaires ou des charges locatives.

La mise en place de l'ensemble de ces mesures devrait permettre au Groupe de faire face à une absence de facturation d'au moins un semestre, et d'envisager de façon sereine le redémarrage de son activité même si celui-ci n'intervient qu'à l'automne.

Malgré l'accélération brutale de la propagation de l'épidémie aux États-Unis, les discussions stratégiques avec des partenaires américains se poursuivent, sans qu'il soit possible de savoir à l'heure actuelle si celles-ci sont susceptibles de se déboucler de façon favorable dans un horizon proche.

Prochaine publication : Résultats annuels du 1er trimestre 2020 : le 19 mai 2020 après la clôture des marchés

A propos de MEDICREA® ( www.medicrea.com )

En associant la puissance d'analyse des outils informatiques et des technologies de big data et de deep learning, à la masse de données cliniques que la Société collecte, ainsi qu'aux données scientifiques disponibles, MEDICREA® est bien positionné pour renforcer l'efficacité des traitements du rachis en réduisant les complications chirurgicales et en limitant le temps passé en salle d'opération dans une optique de médecine prédictive.

Evoluant sur un marché de 10 milliards de dollars, MEDICREA® est une PME lyonnaise de 180 personnes, dont 40 au sein de sa filiale Medicrea USA Corp. basée à New York. La Société possède sa propre unité de production ultra-moderne à Lyon, consacrée à l'usinage et au développement d'implants sur mesure par impression 3D à partir de poudre de Titane.

Pour plus d'informations, veuillez consulter : www.medicrea.com

MEDICREA®

Denys SOURNAC

Fondateur, Président et Directeur Général

dsournac@medicrea.com

Fabrice KILFIGER

Directeur financier

fkilfiger@medicrea.com

Tél. : +33 (0)4 72 01 87 87

MEDICREA® est cotée sur

EURONEXT Growth Paris

Indice EnterNext PEA PME 150

ISIN : FR 0004178572

Mnémonique : ALMED

LEI : 969500BR1CPTYMTJBA37

Les actions MEDICREA® sont

négociables sur

OTCQX Best Market

Symbole: MRNTF

