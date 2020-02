MEDICREA® annonce l'homologation par la FDA de la 1ère cage intersomatique sur mesure pour la colonne vertébrale

Lyon et New-York, le 11 février 2020 ––MEDICREA® (Euronext Growth : FR0004178572 – ALMED, éligible PEA-PME, OTCQX: MRNTF), pionnier de la transformation de la chirurgie de la colonne vertébrale grâce à sa plateforme logicielle propriétaire UNiD ASI™ (Adaptive Spine Intelligence) et les technologies et services d'expertises associés, mettant en œuvre intelligence artificielle, modélisation prédictive et implants personnalisés, annonce avoir reçu l'homologation par la FDA pour les cages intersomatiques sur mesure UNiD® IB3D qui viennent compléter la technologie de sa plateforme UNiD ASI™.

Les cages intersomatiques sur mesure UNiD® IB3D sont des implants en titane imprimés en 3D pour lesquels il est possible de personnaliser les dimensions, les caractéristiques et la morphologie précise. Ce niveau de personnalisation n'était jusqu'alors pas commercialisé sur le marché des dispositifs destinés à la chirurgie de la colonne vertébrale.

Ces cages sont spécifiquement définies pour s'adapter de manière optimale aux exigences anatomiques et chirurgicales du patient, déterminées par les ingénieurs du UNiD LAB™ lors de la phase de planification préopératoire. Grâce à la reconstruction 3D de la colonne vertébrale, les ingénieurs cartographient l'anatomie exacte de chaque plateau vertébral. Ils conçoivent ensuite la cage idéale pour restaurer une hauteur et une angulation adéquates mais aussi pour offrir une surface de contact optimisée entre l'implant et les plateaux vertébraux afin d'améliorer la stabilité du segment instrumenté et de réduire les risques d'impaction de l'implant dans les vertèbres.

Avec cette nouvelle homologation de la FDA, MEDICREA® dispose d'une offre qui fournit aux chirurgiens une solution qui n'était pas à leur disposition auparavant. Les cages intersomatiques UNiD® IB3D personnalisées permettent aux chirurgiens de s'adapter aux irrégularités géométriques des plateaux et des corps vertébraux (telles qu'une anatomie asymétrique vertébrale), améliorant ainsi les résultats chirurgicaux et cliniques.

Les cages intersomatiques sur mesure UNiD® IB3D conçues grâce aux services experts de planification chirurgicale préopératoire UNiD ASI™, fournissent aux chirurgiens des dispositifs implantables spécifiques à chaque patient et permettent de rationaliser le stock d'implants nécessaire en salle d'opération.

Denys Sournac, Président, Directeur Général et fondateur de MEDICREA®, conclut : « Jusqu'à présent, les seuls implants sur mesure approuvés par la FDA étaient les implants de cranioplastie. Ceux-ci sont avant tout esthétiques et ne supportent aucune charge physiologique. Les cages intersomatiques sur mesure UNiD® IB3D conçues pour la chirurgie de la colonne vertébrale sont les premiers implants adaptés à chaque patient ayant une fonction de support mécanique approuvés par la FDA. Cette récente homologation de la FDA obtenue par MEDICREA® renforce sa position de leader dans le processus de transformation de l'industrie de la colonne vertébrale en offrant une alternative pour ces cas spécifiques qui n'avaient pas de solution personnalisée jusqu'à présent. "

À propos de MEDICREA® (www.medicrea.com)

En associant la puissance d'analyse des outils informatiques et des technologies de big data et de deep learning, à la masse de données cliniques que la Société collecte, ainsi qu'aux données scientifiques disponibles, MEDICREA® est bien positionné pour renforcer l'efficacité des traitements du rachis en réduisant les complications chirurgicales et en limitant le temps passé en salle d'opération dans une optique de médecine prédictive.

Evoluant sur un marché de 10 milliards de dollars, MEDICREA® est une PME lyonnaise de 180 personnes, dont 40 au sein de sa filiale MEDICREA® USA Corp. basée à New York. La Société possède sa propre unité de production ultra-moderne à Lyon, consacrée à l'usinage et au développement d'implants sur mesure par impression 3D à partir de poudre de titane.

Pour plus d'informations, veuillez consulter : www.medicrea.com

Communiquer avec MEDICREA®

FACEBOOK | INSTAGRAM | TWITTER | WEBSITE | YOUTUBE

MEDICREA®

Denys SOURNAC

Fondateur, Président et Directeur Général

dsournac@medicrea.com

Fabrice KILFIGER

Directeur financier

fkilfiger@medicrea.com

Tél. : +33 (0)4 72 01 87 87

MEDICREA® est cotée sur

EURONEXT Growth Paris

Indice EnterNext PEA PME 150

ISIN : FR 0004178572

Mnémonique : ALMED

LEI : 969500BR1CPTYMTJBA37

Les actions MEDICREA® sont

négociables sur

OTCQX Best Market

Symbole: MRNTF

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : lJtvlcVqZpedmHFqlMhraGdlmmaXw2fJaGOamJVtaMqVmW1gxm1lZpyaZm9jlmlt

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/62147-2020-02-11-medicrea-ib3d-fr.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2020 ActusNews