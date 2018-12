Medicrea International : Responsable Affaires Réglementaires (H/F)

Missions :

Sous la responsabilité du Responsable du Pôle Affaires Réglementaires, il/elle participe au développement des nouveaux dispositifs médicaux et procédés de fabrication en relation avec les services Marketing, R&D, Achats, Validation des Procédés et Industrialisation. Dans ce cadre :

Il/elle est la ressource Affaires Règlementaires des équipes projets de développement produits, sous la responsabilité fonctionnelle du chef de Projet R&D,

Il/elle vérifie et approuve les données d'entrées et les données de sortie de conception et réalise la vérification de la conception,

Il/elle assure la validation de la conception,

Il/elle vérifie et approuve les dossiers de marquage CE et 510k,

Il/elle valide la documentation produit,

(…)

