Medicrea : annonce sa présence au congrès Eurospine 2018 et met en exergue une étude récemment publiée validant son approche de modélisation prédictive pour les patients souffrant de scoliose idiopathique de l'adolescent (SIA)

Le groupe Medicrea (Euronext Growth Paris : FR0004178572 – ALMED, éligible PEA-PME, et OTCQX : MNRTY et MNRTF), pionnier de la transformation des chirurgies vertébrales grâce à l’intelligence artificielle, la modélisation prédictive et les implants spécifiques à un patient avec sa technologie UNiD™ ASI (Adaptive Spine Intelligence), a annoncé aujourd’hui que la Société participait au congrès Eurospine 2018 qui se tient à Barcelone, en Espagne, du 19 au 21 septembre, où des ingénieurs en biomédecine de la cellule UNiD™ LAB présenteront les plus récents développements de la technologie UNiD™ ASI de la Société.

Denys Sournac, président et chef de la direction, a déclaré « Au congrès Eurospine 2018, notre équipe d’ingénieurs en biomédecine présentera aux chirurgiens du rachis présents comment la technologie UNiD™ASI comble les lacunes laissées par les fabricants d’implants traditionnels via une démonstration de l’UNiD™ HUB, une plateforme logicielle qui intègre complètement la planification chirurgicale à travers l'apprentissage automatique pour générer des implants personnalisés qui sont adaptés à chaque patient et en même temps à chaque technique chirurgicale. »

Cinq ans après son lancement initial en septembre 2013, plus de 2 800 patients ont bénéficié des technologies de planification préopératoire 100 % propriétaires UNiD™ ASI et des services associés aux tiges de réalignement de la colonne vertébrale spécifiques à un patient, avec une forte accélération du taux d’adoption en 2018 (+60 % de cas au cours de l'année 2018), en particulier aux États-Unis.

Depuis sa création, la technologie est venue en aide aux chirurgiens spécialisés dans les traitements de l'adulte avec des services de planification et des implants spécifiques à un patient axés sur le rétablissement de l’alignement sagittal. Plus récemment, des chirurgiens ont découvert que la technologie était entièrement applicable à la population pédiatrique également. Ainsi, les chirurgiens ont de plus en plus publié des articles sur l’application d’UNiD™ ASI en pédiatrie et ont commencé à démontrer l’importance de respecter les paramètres sagittaux dans la population pédiatrique.

Jean-Luc Clément, D.M. à la Fondation Lenval (Nice, FRANCE) et utilisateur d’UNiD™ASI, a récemment publié l’article intitulé « Surgical Increase of Thoracic Kyphosis Increases Unfused Lumbar Lordosis in Selective Fusion for Thoracic Adolescent Idiopathic Scoliosis ». Dans cet article, Jean-Luc Clément souligne « ...l’importance de restaurer une cyphose adéquate et de respecter les liaisons entre les paramètres sagittaux (cyphose thoracique, lordose lombaire et incidence pelvienne), en particulier dans les opérations chirurgicales chez l’adolescent. Un tâche qui est quasiment impossible pour un chirurgien sans les outils appropriés qui sont dorénavant fournis par Medicrea via la plateforme UNID™ ASI. L’analyse des données et la modélisation prédictive sont des sujets qui, d’après les chirurgiens et les professionnels de la santé, façonneront l’avenir des soins et la manière dont nous voyons la chirurgie de la colonne vertébrale. »

La récente publication de Jean-Luc Clément, D.M. et al. émet l'hypothèse que la correction de l’hypocyphose en cas de SIA augmente la lordose lombaire, en particulier sa partie proximale par des changements réciproques. L’étude implique 111 patients instrumentés sélectivement en utilisant la technique ST2R sur la région thoracique avec 2 ans de suivi. L’auteur démontre et juge que la lordose lombaire non instrumentée est directement augmentée et proportionnellement impactée par la correction de la cyphose thoracique.

Jean-Luc Clément a également déclaré : « Ces résultats soutiennent l’utilisation de la plateforme UNiD™ ASI pour obtenir la cyphose thoracique attendue spécifique au patient pour adapter la lordose lombaire à l’incidence pelvienne spécifique du patient. »

Les services et la technologie UNiD™ ASI exclusifs de Medicrea intègrent de nombreux modèles prédictifs propriétaires, l’un d’entre eux prenant en considération les mécanismes compensatoires postopératoires survenant sur la partie non instrumentée de la colonne vertébrale, aussi bien au-dessus qu’en dessous de la structure. Grâce à l’UNiD™ HUB, les algorithmes utilisent de grandes quantités de données pour générer une planification chirurgicale intelligente grâce à l'apprentissage automatique, tout en permettant simultanément au chirurgien d’effectuer une analyse détaillée et personnalisée des cas. Medicrea utilise une science des données propriétaire pour favoriser de meilleurs résultats et une meilleure efficacité économique pour les chirurgies de la colonne vertébrale.

Les participants au congrès sont invités à faire plus ample connaissance avec Medicrea sur le stand 33B.

Cliquez ici pour accéder à l’article : JL Clément, Y Pelletier, F Solla, V Rampal. « Surgical Increase of Thoracic Kyphosis Increases Unfused Lumbar Lordosis in Selective Fusion for Thoracic Adolescent Idiopathic Scoliosis », European Spine Journal, 2018.

À travers le prisme de la médecine préventive, Medicrea tire profit de ses outils d’analyse logicielle exclusifs et de ses technologies de mégadonnées et d’apprentissage automatique soutenues par une vaste collection de données cliniques et scientifiques. La Société est bien placée pour renforcer l'efficacité des traitements du rachis, réduire les complications procédurales et limiter le temps passé en salle d’opération.

Opérant sur un marché de 10 milliards de dollars, Medicrea est une PME avec 200 employés à travers le monde, dont 50 basés aux États-Unis. La Société possède une installation de production ultramoderne à Lyon, en France, qui accueille le développement et la production d’implants en titane spécifiques à un patient imprimés en 3D.

