Medicrea : début de cotation sur le marché OTCQX

29/08/2018 | 07:45

La société de technologies médicales Medicrea a annoncé la veille au soir que ses titres sont cotés sur le marché américain OTCQX Best Market (OTCQX) sous les symboles 'MRNTF' et 'MRNTY' à partir du mardi 28 août.



Les titres sont négociables sous deux symboles différents représentant respectivement les ADR (American Depository Receipts) et les actions ordinaires, chaque ADR correspondant à une action ordinaire négociée sur Euronext Growth.



'Notre présence sur le marché OTCQX sera complémentaire à celle sur Euronext Growth, offrant ainsi une liquidité plus importante à la communauté des investisseurs', précisait le PDG de Medicrea, Denys Sournac.



