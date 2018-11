Medicrea : émission d'obligations et de BSA

27/11/2018 | 14:50

Medicrea annonce avoir émis des obligations pour un montant de 30 millions de dollars, ainsi que des BSA, au profit du fonds d'investissement américain Perceptive Advisors, notamment pour financer la stratégie de croissance de sa technologie UNiD ASI aux États-Unis.



Les obligations senior garanties portent intérêt au taux de 8,5% augmenté du taux le plus élevé entre le LIBOR 3 mois et 2,5%. Elles sont émises au pair ce 27 novembre et arriveront à échéance le 27 novembre 2022.



Perceptive Advisors a aussi souscrit à titre gratuit à un million de bons de souscription d'actions, un BSA donnant le droit de souscrire à une action nouvelle Medicrea, à un prix d'exercice de 2,19 euros.



