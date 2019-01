Medicrea : hausse de 22% du CA annuel

16/01/2019 | 10:08

Medicrea annonce ce jour un chiffre d'affaires 2018 de 32,3 millions d'euros, en hausse de +19% par rapport à l'année précédente (et de +22% à taux de change constant).



À 8 millions d'euros, les ventes du quatrième trimestre augmentent de 33% comparées à celles de la même période en 2017, permettant à l'entreprise de réaliser 'le meilleur quatrième trimestre de son histoire'.



'Tous les marchés historiques (États-Unis, France, distribution export) sont en progression par rapport à l'exercice précédent et les nouvelles filiales (Belgique notamment et depuis le dernier trimestre Australie) contribuent désormais significativement au chiffre d'affaires Groupe', indique Medicrea.





