Medidata : les actionnaires approuvent le rachat

19/08/2019 | 08:57

Dassault Systèmes annonce l'approbation par les actionnaires de Medidata Solutions, réunis en assemblée générale extraordinaire (AGE) le 16 août, du projet d'acquisition de Medidata par l'éditeur français de logiciels d'entreprise.



Selon les termes de l'accord, Dassault Systèmes fera l'acquisition de ce spécialiste du numérique pour les sciences de la vie, au prix de 92,25 dollars par action Medidata, soit une valeur d'entreprise d'environ 5,8 milliards de dollars.



La finalisation de l'acquisition est prévue au cours du troisième ou du quatrième trimestre de 2019 et est soumise à l'approbation du Committee on Foreign Investment in the United States et à d'autres conditions de clôture habituelles.



