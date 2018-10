MedinCell : l'augmentation de capital porte sur 30 ME

04/10/2018 | 08:48

MedinCell annonce le succès de son introduction en bourse. L'augmentation de capital porte sur un montant de 30,0 ME pour accélérer le développement de son portefeuille de produits.



Le prix de l'introduction en bourse est fixé à 7,25 E par action. L'augmentation de capital sursouscrite permet une levée de 30,0 ME pouvant être portée à 32,5 ME en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation.



La capitalisation boursière est d'environ 144,1 ME (post augmentation de capital). Le début des négociations sur Euronext Paris est fixé au lundi 8 octobre.



' Le potentiel de nos produits en développement, notre vision et la puissance de notre modèle d'entreprise nous ont permis de réunir une base solide d'investisseurs français et internationaux, généralistes, spécialistes de la santé ou de l'investissement socialement responsable ' déclare Christophe Douat, Président du Directoire de MedinCell.



' Ce succès témoigne de l'engagement et de la ténacité de toute l'équipe de MedinCell. Il va nous permettre d'accélérer notre développement, la majeure partie de l'augmentation de capital étant destinée à l'élargissement de notre portefeuille de produits pour accroître notre impact sur la santé dans le monde'.



