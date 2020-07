MEDINCELL : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Regulatory News :

Au titre du contrat de liquidité confié par la société MEDINCELL (Paris:MEDCL) à Kepler Cheuvreux, à la date du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 23 398 titres

- 174 109,53 € en espèces

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 791

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 778

- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 73 482 titres pour 670 186.50 €

- Volume échangé sur le semestre à la vente : 71 922 titres pour 780 030.28 €

Il est rappelé :

• que lors du dernier bilan du 31 décembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 21 838 titres

- 64 556,58 € en espèces

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 374

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 289

- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 32 784 titres pour 230 115.00 €

- Volume échangé sur le semestre à la vente : 27 816 titres pour 201 203.25 €

• que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 0 titres

- 200 000.00 € en espèces

La mise en œuvre du contrat de liquidité est réalisée conformément à la Décision de l’AMF n° 2018-01 en date du 2 juillet 2018, instaurant des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

Achats Ventes Nombre de

transactions Nombre de

titres Capitaux en

EUR Nombre de

transactions Nombre de

titres Capitaux en

EUR Total 791 73 482 670 186.50 778 71 922 780 030.28 02/01/2020 2 251 1 731.90 8 1 199 8 357.03 03/01/2020 7 1 013 6 868.14 1 1 6.90 06/01/2020 4 457 3 093.89 6 750 5 175.00 07/01/2020 2 44 296.56 1 1 6.78 08/01/2020 5 767 5 062.20 1 1 6.60 09/01/2020 1 1 6.68 5 347 2 324.90 10/01/2020 2 600 3 960.00 5 1 023 6 864.33 13/01/2020 1 13 85.80 4 500 3 350.00 14/01/2020 - - - 1 15 101.40 15/01/2020 - - - 1 116 784.16 16/01/2020 2 21 139.65 1 1 6.76 17/01/2020 2 21 139.44 1 1 6.66 20/01/2020 1 63 418.32 - - - 21/01/2020 1 1 6.66 1 1 6.66 22/01/2020 5 485 3 210.70 1 1 6.66 23/01/2020 1 1 6.60 1 1 6.60 24/01/2020 6 725 4 719.75 1 1 6.60 27/01/2020 1 1 6.52 1 1 6.52 28/01/2020 5 387 2 484.54 1 1 6.44 29/01/2020 1 1 6.44 3 251 1 646.56 30/01/2020 1 50 325.00 2 320 2 115.20 31/01/2020 1 1 6.54 1 1 6.54 03/02/2020 3 180 1 170.00 1 1 6.64 04/02/2020 1 1 6.64 3 181 1 205.46 05/02/2020 3 116 755.16 1 1 6.66 07/02/2020 1 1 6.62 1 1 6.62 10/02/2020 2 160 1 040.00 1 1 6.66 11/02/2020 1 1 6.46 1 1 6.46 12/02/2020 - - - 1 250 1 650.00 13/02/2020 2 251 1 631.50 2 251 1 656.60 14/02/2020 1 1 6.62 1 1 6.62 18/02/2020 1 1 6.50 - - - 19/02/2020 1 1 6.58 1 1 6.58 20/02/2020 1 1 6.60 1 1 6.60 21/02/2020 1 1 6.58 1 1 6.58 25/02/2020 2 51 336.60 5 266 1 771.56 26/02/2020 6 451 2 976.60 5 735 4 917.15 27/02/2020 1 1 6.72 2 196 1 324.96 28/02/2020 5 501 3 316.62 1 1 6.70 02/03/2020 1 1 6.62 3 223 1 494.10 03/03/2020 - - - 2 78 525.72 04/03/2020 1 1 6.68 1 1 6.68 06/03/2020 11 934 6 127.04 1 5 33.00 09/03/2020 1 1 6.58 3 246 1 623.60 10/03/2020 6 652 4 224.96 1 1 6.58 11/03/2020 3 601 3 798.32 1 1 6.50 12/03/2020 3 300 1 872.00 - - - 13/03/2020 16 3 263 19 382.22 1 75 472.50 16/03/2020 24 2 601 13 161.06 1 1 5.40 17/03/2020 4 300 1 341.00 7 727 3 722.24 19/03/2020 1 1 5.04 5 322 1 719.48 20/03/2020 1 100 520.00 6 402 2 182.86 23/03/2020 2 51 270.30 1 1 5.46 24/03/2020 1 1 5.32 3 52 286.00 25/03/2020 1 150 795.00 5 488 2 674.24 26/03/2020 - - - 10 911 5 174.48 27/03/2020 - - - 3 272 1 577.60 30/03/2020 - - - 8 728 4 302.48 01/04/2020 1 1 5.94 1 1 5.94 02/04/2020 1 1 5.94 1 1 5.94 03/04/2020 - - - 6 338 2 034.76 06/04/2020 - - - 4 188 1 141.16 07/04/2020 - - - 68 9 600 97 056.00 08/04/2020 - - - 74 6 400 128 000.00 14/04/2020 17 700 9 660.00 2 155 2 331.20 15/04/2020 22 1 700 21 930.00 8 445 6 283.40 16/04/2020 34 2 300 27 025.00 56 3 304 44 108.40 17/04/2020 19 1 300 16 458.00 8 453 6 065.67 20/04/2020 11 700 8 540.00 4 156 2 087.28 21/04/2020 28 1 600 17 648.00 58 4 587 60 273.18 22/04/2020 16 1 500 19 320.00 12 800 10 888.00 23/04/2020 73 5 400 68 526.00 35 2 300 33 465.00 24/04/2020 7 600 6 492.00 13 400 4 660.00 27/04/2020 4 400 4 300.00 2 100 1 180.00 28/04/2020 34 2 700 30 915.00 35 2 900 35 496.00 30/04/2020 5 500 5 300.00 1 100 1 145.00 04/05/2020 35 2 700 25 785.00 19 1 100 10 780.00 05/05/2020 8 400 3 840.00 5 287 2 832.69 06/05/2020 28 2 202 22 658.58 56 5 300 61 692.00 07/05/2020 34 3 398 33 606.22 6 1 200 12 216.00 08/05/2020 6 500 4 990.00 9 900 9 297.00 11/05/2020 19 2 000 19 040.00 - - - 12/05/2020 17 2 400 20 712.00 - - - 13/05/2020 21 2 300 19 021.00 43 6 300 59 472.00 14/05/2020 6 950 8 284.00 2 200 1 860.00 15/05/2020 13 1 900 16 511.00 1 200 1 904.00 18/05/2020 9 1 000 8 640.00 - - - 19/05/2020 10 800 6 792.00 - - - 20/05/2020 7 800 6 520.00 13 1 900 17 879.00 21/05/2020 5 800 7 280.00 - - - 22/05/2020 11 601 5 439.05 1 1 9.20 25/05/2020 2 400 3 500.00 - - - 26/05/2020 - - - 1 200 1 820.00 27/05/2020 6 1 000 8 680.00 - - - 28/05/2020 7 800 7 160.00 13 2 000 18 400.00 29/05/2020 5 600 5 220.00 - - - 01/06/2020 4 200 1 700.00 - - - 02/06/2020 4 400 3 420.00 4 400 3 540.00 03/06/2020 10 600 5 094.00 3 200 1 720.00 04/06/2020 13 1 200 9 780.00 5 800 6 632.00 05/06/2020 21 3 200 25 152.00 11 1 600 13 040.00 08/06/2020 8 650 5 505.50 15 1 400 12 082.00 09/06/2020 3 400 3 380.00 4 450 3 888.00 10/06/2020 1 200 1 740.00 7 600 5 286.00 11/06/2020 7 600 5 100.00 - - - 12/06/2020 1 200 1 680.00 1 200 1 720.00 15/06/2020 8 1 300 10 803.00 - - - 16/06/2020 1 200 1 620.00 2 200 1 660.00 7/06/2020 1 200 1 680.00 6 900 7 677.00 18/06/2020 2 400 3 300.00 - - - 19/06/2020 1 200 1 660.00 5 400 3 380.00 23/06/2020 4 400 3 260.00 - - - 24/06/2020 1 200 1 600.00 - - - 25/06/2020 4 400 3 140.00 2 321 2 580.84 26/06/2020 1 200 1 560.00 - - - 29/06/2020 10 1 200 9 144.00 5 810 6 318.00 30/06/2020 6 600 4 680.00 14 869 6 908.55

