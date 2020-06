MEDINCELL : continue de séduire les inevstisseurs

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dans un marché français de la biotech tourmenté, Medincell tire son épingle du jeu. Le groupe montpelliérain a levé 15,6 millions d'euros auprès d'actionnaires institutionnels, soit plus que demandé initialement : 11 millions. Résultat, la société n'a concédé qu'une faible décote, de l'ordre de 8,4%. Par ailleurs, le prix d'émission, de 7,75 euros, dépasse celui de son IPO (7,25 euros de 2018). En Bourse, le titre n'abandonne que 3% à 8,2 euros, un repli des plus mesurés pour une opération représentant 10% du capital de la société.Medincell a logiquement remercié les actionnaires qui ont renouvelé leur soutien, dont Mirova (filiale de Natixis) ou qui l'ont rejoint.Les capitaux levés lui apportent des ressources supplémentaires pour financer le développement de son portefeuille de produits tout en améliorant le profil de notre bilan. L'élargissement et l'internationalisation de sa base actionnariale viennent par ailleurs renforcer sa visibilité.MedinCell a déjà trois produits de son portefeuille en études cliniques et directement financés par ses partenaires : mdc-IRM (antipsychotique) dont les résultats intermédiaires de phase 3 sont attendus avant la fin de l'année 2020 ; mdc-CWM (traitement de la douleur postopératoire sans opioïde) dont la phase 3 devrait débuter avant la fin de l'année et, mdc-TJK (antipsychotique), actuellement en phase 1.Plusieurs programmes en formulation ou en études précliniques sont également financés par des partenaires, directement ou sous forme de subventions à la société : mdc-ANG (antipsychotique), mdc-WWM (contraception), mdc-STM (paludisme).Les fonds levés devraient donc participer au financement de l'avancement des autres programmes développés par la société, hors partenariats ; en particulier, ceux pour lesquels la sélection d'une formulation candidate, préalable au passage en développement réglementaire (préclinique / clinique), est attendue en 2020 : mdc-GRT, mdc-NVA et mdc-KPT.mdc-GRT est un traitement administrable par voie sous-cutanée pour la prévention du rejet du greffon chez les transplantés d'organes solides.mdc-NVA est, lui, un traitement administrable par voie péri-neurale pour la gestion de la douleur épisodique post-opératoire ou le traitement des douleurs neuropathiques périphériques chroniques post trauma.De son côté, mdc-KPT est un traitement administrable par voie sous-cutanée pour le traitement de la douleur en santé animale.Les fonds participeront également au financement des dépenses initiales liées au programme mdc-TTG, qui vise à mettre au point une formulation d'Ivermectine injectable à action prolongée comme traitement préventif pour les personnes non infectées par le Covid-19.