MedinCell : Rapport d'activité et financier du premier semestre 2019/2020

Notre mission est de contribuer à l'amélioration et à la protection de la santé des populations du monde entier. Le juste partage de la valeur créée avec l'ensemble de nos collaborateurs est le socle de notre modèle d'entreprise. La pérennité́de MedinCell est une condition essentielle à l'atteinte de nos objectifs ». Raison d'être de MedinCell, votée par l'Assemblée Générale du 5 septembre 2019 MedinCell est une société́pharmaceutique qui développe un portefeuille de produits injectables à action prolongée, en associant à sa technologie BEPO®, des principes actifs présents dans des médicaments déjà commercialisés (dont l'efficacité et l'innocuité sont connus et documentés), afin de cibler un large panel d'indications telles que la schizophrénie, la douleur postopératoire ou la contraception. Dans le cadre du développement et de la fabrication de ses produits, MedinCell collabore avec des partenaires de premier plan, tels que Teva Pharmaceuticals, Arthritis Innovation Corporation (AIC), la Fondation Bill & Melinda Gates ou encore Corbion, l'un des principaux fabricants et fournisseurs mondiaux de bio-polymères pour l'industrie pharmaceutique. La technologie propriétaire BEPO®permet la délivrance contrôlée d'un principe actif pharmaceutique pendant une durée déterminée de plusieurs jours, semaines ou mois à partir d'une simple injection, sous-cutanée pour une action systémique, ou locale pour une action ciblée. Lors de l'injection, la technologie BEPO®forme un dépôt de polymères de quelques millimètres qui diffuse le principe actif en se résorbant pendant la durée souhaitée, jusqu'à disparaitre totalement. L'injection sous-cutanée à action prolongée est une alternative aux méthodes classiques de prise de médicament, souvent orales. Elle vise à augmenter l'efficience des traitements en améliorant notamment l'observance, c'est-à-dire le respect des prescriptions médicales, un défi majeur de santé à l'échelle mondiale. L'injection locale à action prolongée permet, quant à elle, d'administrer un principe actif directement dans la zone ciblée par exemple en intra articulaire ou péri neural, notamment dans le cadre d'interventions chirurgicales. L'objectif est de réduire significativement la quantité́de médicaments par rapport à celle qu'il faudrait administrer oralement ou par intraveineuse pour atteindre le même effet, tout en limitant les effets secondaires. 3 MEDINCELL - Rapport financier semestriel La société mère MedinCell S.A est une société anonyme française à directoire et conseil de surveillance, dont le siège social est situé au 3, rue des Frères Lumières, 34830 Jacou, France. Les comptes semestriels consolidés résumés du Groupe MedinCell au 30 septembre 2019 ont été arrêtés par le Directoire du 29 novembre 2019 qui en a autorisé la publication. Événements significatifs et Activités de la société au premier semestre 2.1. Portefeuille de produits pour la santé humaine Au 30 septembre 2019, tous les produits du portefeuille de MedinCell utilisent des principes actifs présents dans des médicaments déjà commercialisés. Par conséquent, les coûts et les temps de développement des produits peuvent être réduits. Cette catégorie de produits permet d'associer le risque relativement faible de reformulation d'un médicament connu par rapport au développement d'une nouvelle molécule, avec le fort potentiel commercial d'un nouveau médicament, grâce à l'augmentation de l'efficience du traitement par rapport à ses formes existantes. En santé humaine, le portefeuille de MedinCell est composé de cinq produits en cours de développement cliniques ou précliniques et de quatre produits en phase de sélection de formulation. Cette première étape vise à obtenir un prototype du produit respectant les spécifications ciblées, notamment la durée d'action et la dose de principe actif qui doit être diffusée de manière régulière. Certains produits sont développés avec des partenaires de premier rang mondial comme Teva ou la Fondation Bill & Melinda Gates, d'autres en interne. Un produit destiné à la santé animale est également en sélection de formulation. Santé humaine > 5 programmes au stade clinique ou préclinique mdc-IRM•Schizophrenie•Partenaire : Teva (TV-46000) mdc-TJK•Système Central Nerveux •Partenaire : Teva mdc-ANG•Système Central Nerveux •Partenaire : Teva mdc-CWM•Douleur & Inflammation (sans opioïde) •Partenaire : AIC mdc-CMV• Douleur et anesthésie (sans opioïde) mdc-NVA• douleur chronique (sans opioïde) mdc-WWM• Contraception •Avec le support de la fondation Gates mdc-GRT• Transplantation mdc-DOM• Urologie Phase 3 Autorisation d'essais cliniques Préclinique Phase 2 Préclinique Programmes en sélection de formulation Santé animale > Un premier programme lancé avec Cornerstone Animal Health La santéanimale presentéun profil de risque attrayant. Les produits peuvent etrêtesteś mdc-AH1•Douleurchez l'especècible des̀la phase de recherche de formulation, les delaiśde developpement́sont plus courts et les montants moindres par rapport àla santéhumaine. . 4 MEDINCELL - Rapport financier semestriel Développé́par notre partenaire Teva, mdc-IRM, le programme le plus avancé utilisant la technologie de MedinCell est en études cliniques de Phase 3 aux États-Unis depuis juin 2018. Utilisant la rispéridone, un principe actif déjà largement commercialisé, mdc-IRM est destiné́ au traitement d'entretien de la schizophrénie. Teva pilote et finance le développement du produit dont il assurera la commercialisation s'il est approuvé́. La fin de l'étude est prévue au cours du premier semestre 2020. mdc-CWM, Le deuxième programme le plus avancé utilisant la technologie de MedinCell, développé avec un partenaire, est en études cliniques de Phase 2 aux États-Unis depuis mai 2018. mdc-CWM est destiné́à la prise en charge de la douleur postopératoire chez des patients ayant subi une chirurgie unilatérale de remplacement total du genou. Les critères d'évaluation primaires de l'étude en cours incluent des mesures de la douleur et la consommation d'opioïdes après la pose de la prothèse. En septembre 2019, MedinCell a annoncé par communiqué de presse que le programme progresse comme prévu. En avril 2019, le partenaire de MedinCell avait limité le recrutement à 20 patients pour cette étude. Tous les participants avaient effectué leur visite de suivi à trois mois au cours de l'été 2019. A fin septembre 2019, l'analyse des données est en cours de finalisation par notre partenaire et la CRO (Contract Research Organisation) en charge de l'étude. Prévue pour durer 12 mois, l'étude clinique en cours s'achèvera en mars 2020. Notre partenaire prévoit de rencontrer la FDA dans l'intervalle pour discuter des résultats actuels et comment progresser dans le prochain essai clinique. Le premier semestre a également été marqué par les avancées notables de deux programmes développés par notre partenaire Teva et qui forment avec mdc-IRM, une gamme de produits antipsychotiques injectable à action prolongée utilisant la technologie de MedinCell : mdc-ANGest entré en développement préclinique en juillet 2019, MedinCell et Teva ayant sélectionné́ une formulation dans le cadre de leur collaboration. mdc-TJKa obtenu l'accord de la FDA en août 2019 pour le lancement de son développement clinique. Les premiers essais cliniques sur l'homme sont attendus au cours du second semestre 2019. Entré en études précliniques en mars 2019, le programme mdc-CMVpourrait passer au stade clinique en 2020. Premier programme interne de MedinCell à entrer en développement, il vise à améliorer la prise en charge de la douleur postopératoire, à réduire les risques de douleurs chroniques suite à une intervention chirurgicale, et à éviter le recours aux opiacés. mdc-CMV devrait permettre en effet une anesthésie et au moins trois jours de gestion de la douleur postopératoire après une unique injection de ropivacaïne, un anesthésique local déjà̀largement utilisé. Les quatre autres produits actuellement en sélection de formulation progressent. Trois d'entre eux pourraient entrer en phase préclinique en 2020, mdc-NVA(douleur chronique, traitement sans opiacé) mdc-WWM(contraception, développé avec le soutien de la Fondation Bill & Melinda Gates), mdc-GRT(transplantation). 5 MEDINCELL - Rapport financier semestriel En septembre 2019, MedinCell a reçu une nouvelle subvention de la Fondation Bill & Melinda Gates pour initier le développement d'un traitement injectable à action prolongée pour la prévention du VIH (PrEP). C'est le deuxième programme de MedinCell à recevoir le soutien de la fondation, le premier portant sur la formulation d'un contraceptif injectable actif pendant 6 mois (mdc-WWM). La prophylaxie pré́-exposition (PrEP) via l'administration orale quotidienne d'antirétroviraux, a montré́ son efficacité́comme stratégie thérapeutique pour prévenir l'infection au VIH. Cependant, le manque d'observance des patients est un problème majeur. La combinaison d'une nouvelle molécule actuellement au stade expérimental avec la technologie de MedinCell pourrait garantir plusieurs mois de prévention après une unique injection sous-cutanée. Le soutien de la Fondation Bill & Melinda Gates vise à confirmer la faisabilité́ du produit et à initier la conception d'une formulation qui pourrait rapidement entrer en développement préclinique. 2.1. Santé animale En août 2019, MedinCell a annoncé un accord avec Cornerstone Animal Health afin de développer une gamme de produits vétérinaires injectables à action prolongée basée sur sa technologie BEPO®. Cornerstone est une société́ américaine de santé animale fondée par des experts reconnus de l'industrie, pour la plupart anciens managers de sociétés emblématiques du secteur telles que Pfizer Animal Health (maintenant Zoetis), Merck Animal Health ou Merial. L'équipe de Cornerstone dispose d'un vaste réseau et d'une solide expérience allant du développement règlementaire à la mise sur le marché́ de produits innovants, en passant par la gestion des canaux de distribution de produits vétérinaires. En tant qu'entrepreneurs indépendants, les fondateurs de Cornerstone ont également commercialisé avec succès de nombreux produits pour les animaux de compagnie et les animaux destinés à l'alimentation. Cornerstone est en charge de financer et de superviser le développement règlementaire des produits et de leur commercialisation, directement ou sous licence. Ce partenariat vise à concrétiser le potentiel financier de BEPO®dans la santé animale afin d'accélérer la rentabilité́de MedinCell et de générer des bénéfices durables sur le long terme. L'accord de joint-venture en cours de création est structuré de manière à limiter l'impact sur la trésorerie et les ressources de MedinCell. Basé sur un principe actif déjà̀largement utilisé, le premier produit devrait être un traitement ciblant la douleur aiguë chez les animaux de compagnie. Il est actuellement en phase de formulation et pourrait entrer en développement règlementaire en 2020. D'autres produits pourraient entrer en phase de formulation en 2020. La santé animale présente un profil de risque attrayant car (i) Les produits peuvent être testés chez l'espèce cible dès la phase de recherche de formulation, (ii) les délais de développement sont plus courts et (iii) les montants engagés sont inférieurs par rapport à la santé humaine. 6 MEDINCELL - Rapport financier semestriel 2.2. Corporate et Finances En juillet 2019, MedinCell a reçu 7,5 M€ de la Banque Européennes d'Investissement (BEI). Il s'agit de la deuxième tranche d'un prêt total de 20 M€ signé en mars 2018, encaissable en trois fois. La première tranche a été versée en juin 2018. La troisième tranche de 5,0 M€ est quand à elle encore disponible sous conditions. Le 5 septembre 2019, l'Assemblée générale des actionnaires ont voté l'inscription de la raison d'être de MedinCell dans les statuts de la société : « Notre mission est de contribuer à l'amélioration et à la protection de la santé des populations du monde entier. Le juste partage de la valeur créée avec l'ensemble de nos collaborateurs est le socle de notre modèle d'entreprise. La pérennité́de MedinCell est une condition essentielle à l'atteinte de nos objectifs ». 2.3. Ressources Humaines Au cours du premier semestre de l'année fiscale, MedinCell a continué à renforcer son organisation en intégrant de nouvelles compétences pour garantir le succès de sa stratégie de développement. A noter, 13 personnes ont rejoint les équipes de développement de nouveaux produits, avec notamment de nouveaux collaborateurs spécialisés dans les développements précliniques et cliniques, les polymères et la qualité. Le semestre a également été marqué par l'arrivée de Gaël L'Hévéder à la tête de l'équipe Partneringen charge de développer le réseau de partenaires de MedinCell et de superviser les alliances existantes. Gaël L'Hévéder a rejoint MedinCell après plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie pharmaceutique. Il dispose d'un solide réseau construit à travers diverses fonctions chez Aventis, Baxter et Roche, où il a notamment occupé le poste de directeur associé en charge du licencing. Avant de rejoindre MedinCell, Gaël dirigeait les partenariats de la biotech norvégienne PCI Biotech (Oslo : PCIB). Au 30 septembre 2019, le capital de MedinCell était détenu à 67% par ses employés, ses anciens employés et leurs entourages et les fondateurs. Un tiers d'entre eux sont des collaborateurs actifs. Cette forte proportion d'employés actionnaires reflète le modèle et la culture d'entreprise propre à MedinCell La société ayant plus de 15 ans et étant devenue publique, de nouveaux mécanismes ont été mis en œuvre pour continuer à permettre à ses salariés de devenir actionnaires. Deux nouveaux instruments ont ainsi été utilisés pour la première fois en avril 2019 : (i) l'attribution de stock-options à tous les salariés dans des proportions qui dépendent des responsabilités du bénéficiaires ; (ii) l'attribution d'Action Gratuites de manière égalitaire à tous les salariés, y compris le senior management, mais dont l'acquisition définitive dépendra directement de la performance du cours de bourse de manière à aligner les intérêts des salariés à ceux des actionnaires externes à la Société. 7 MEDINCELL - Rapport financier semestriel Tous les nouveaux salariés pourront bénéficier de ces plans de manière à devenir rapidement actionnaires avec un droit de vote à l'Assemblée Générale de la Société. Rapport d'activité 3.1. Analyse du compte de résultat Produit des activités ordinaires : 3,9 M€ Chiffre d'Affaires (en milliers d'€) 30/09/2019 30/09/2018 Variation en Variation en 6 mois 6 mois Euros % Vente des Produits, Royalties - - - - Produits perçus au titre des prestations de développement 625 716 (91) -13% Licences, Milestones 1 332 - 1 332 - Produits liés à la vente de polymères - 66 (66) -100% Chiffre d'Affaires 1 957 783 1 174 150% Autres produits des activités ordinaires 1 952 1 018 934 92% Produits des activités ordinaires 3 909 1 801 2 108 117% En augmentation par rapport à la période précédente, les revenus du premier semestre de l'exercice 2019 sont issus des franchissements d'étape (Milestone) pour des programmes développés avec des partenaires. MedinCell a notamment reçu de Teva le paiement relatif à l'avancée du programme mdc-TJK qui a reçu l'autorisation pour démarrer des essais cliniques de Phase 1.

mdc-TJK qui a reçu l'autorisation pour démarrer des essais cliniques de Phase 1. de prestations de services pour les activités de formulation de produits eux aussi développés avec des partenaires. Ces revenus du premier semestre sont issus de la collaboration avec la Fondation Bill & Melinda Gates et l'avancement dans le développement d'un contraceptif féminin injectable actif pendant 6 mois. La société rappelle par ailleurs que les premiers revenus liés aux ventes de produits devraient être les royalties issues de la commercialisation des premiers produits développés avec Teva. D'ici-là, en raison du cycle de développement des produits et en fonction des paramètres financiers mis en place dans le cadre de partenariats (ceux-ci pouvant intégrer ou non certains éléments tels que la facturation de services de formulation, des paiements d'étapes, des royalties, le partage de coûts, le partages de profits, etc.), son chiffre d'affaires pourra varier significativement d'une année sur l'autre. La société, au titre de ses activités de recherche et de développement (R&D), bénéficie du Crédit d'Impôt Recherche comptabilisé en « Autres produits des activités ordinaires ». Traduisant la hausse des dépenses engagées pour la recherche et notamment le développement des produits, celui-ci a augmenté de 92% comparé à la même période de l'année précédente pour s'établir à 1,9 M€ en lien 8 MEDINCELL - Rapport financier semestriel avec l'augmentation des frais de personnels dédiés à la recherche (embauche notamment de plusieurs jeunes docteurs) et des prestations des CRO (Contract Research Organization) et de CMO (Contract Manufacturer Organization). Dépenses opérationnelles : 11,9 M€ (en milliers d'€) 30/09/2019 30/09/2018 Variation en Variation en 6 mois 6 mois Euros % Coût des produits et services vendus - (78) 78 -100% Frais de recherche et développement (7 926) (4 797) (3 129) 65% Frais marketing et commerciaux (1 241) (1 171) (70) 6% Frais généraux et administratifs (2 778) (2 372) (406) 17% Total Dépenses opérationnelles (11 945) (8 418) (3 527) 42% Les dépenses opérationnelles ont augmenté de 42% par rapport à la même période de l'année précédente compte tenu du développement et l'avancement des produits. Plus de 66% des dépenses complémentaires concernaient la R&D dont les coûts ont augmenté de 65% ce semestre. En phase avec les prévisions et la stratégie d'élargissement du portefeuille de produits de la société, ces dépenses de R&D ont ainsi permis de : Financer les services CRO et maintenant CMO pour avancer les programmes en cours de recherche de formulation ou en études préclinique afin de préparer les étapes suivantes ;

Renforcer les équipes scientifiques pour accompagner l'évolution de la société. Ainsi de nouvelles compétences en qualité, développement clinique et en processus de fabrication ont rejoint MedinCell. Les centres d'expertises concernant les polymères et le développement des méthodes analytiques ont aussi été renforcés pour accompagner l'élargissement du portefeuille. Les frais marketing et commerciaux ont quant à eux augmenté de 6% par rapport à la même période de l'année précédente avec notamment l'arrivée d'un nouveau responsable de Business Development et les activités de l'équipe de marketing stratégique et de market access. Son rôle est d'identifier et d'évaluer le potentiel de futurs traitements à libération contrôlée qui seront développés directement par la société ou avec le soutien de partenaires. Pour soutenir les opérations, les frais généraux ont augmenté de 17%. A noter, qu'une partie de cette augmentation a été consacrée à la formation des équipes, nécessaire pour accompagner la stratégie de développement de la société. Une partie importante est quant à elle imputable aux frais de 9 MEDINCELL - Rapport financier semestriel personnels avec le renforcement nécessaire des équipes support pour accompagner la croissance de la société. Les plans d'AGA et de Stocks options attribués en avril 2019 ont par ailleurs eu impact sur les charges IFRS. Les honoraires ont aussi augmenté sur la période ; MedinCell étant maintenant une société cotée, des nouvelles charges ont été constatées, liées notamment aux relations investisseurs et à la communication. Résultat Financier : (0,8) M€ (en milliers d'€) 30/09/2019 30/09/2018 Variation en Variation en % 6 mois 6 mois Euros Produits / (charges) de l'endettement financier brut (917) (981) 64 -7% Autres produits / (charges) financières 69 (2 246) 2 315 -103% Résultat financier (848) (3 227) 2 379 -74% Le résultat financier fait apparaître une perte de 0,8 M€ qui s'explique principalement par les intérêts sur l'emprunt obligataire et sur l'emprunt BEI. Au 30 septembre 2018, la perte de 3,2 M€ s'expliquait par l'introduction en bourse et des charges exceptionnelles de financement à hauteur de 2,3 M€. Les ORA, inscrites pour 7,2 M€ avaient donc été valorisées au cours d'introduction générant une variation de juste valeur de 1,7 M€ sur le semestre. Concernant l'emprunt obligataire avec Teva, le paiement partiel de cette dette liée à sa participation à l'introduction en bourse sous forme de compensation de créance, a généré automatiquement une surprime de 11% soit 593 K€ qui avait été provisionnée au 30 septembre 2018. 10 MEDINCELL - Rapport financier semestriel Résultat net : (9,0) M€ (en milliers d'€) 30/09/2019 30/09/2018 Variation en Variation en 6 mois 6 mois Euros % Produits des activités ordinaires 3 909 1 801 2 108 117% Total Dépenses opérationnelles (11 945) (8 418) (3 527) 42% Résultat opérationnel Courant (8 036) (6 617) (1 419) 21% Résultat opérationnel (8 092) (6 637) (1 455) 22% Résultat financier (848) (3 227) 2 379 -74% Résultat avant impôts (8 941) (9 864) 923 -9% Résultat Net (8 999) (9 830) 831 -8% Attribuable aux actionnaires de MedinCell (8 999) (9 830) Attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle - - Résultat par action en € -0,45 -0,68 Résultat dilué par action en € -0,45 -0,68 La perte nette sur la période s'est élevée à 9 M€ contre une perte de 9,8 M€ sur la période précédente. Cette amélioration s'explique par l'augmentation des revenus générés lors de la période lies aux milestones, l'augmentation du crédit d'impôt recherche ainsi que par l'amélioration du résultat financier qui ont compensé l'augmentation des charges opérationnelles. La perte par action de base été diluée (calculée sur la base du nombre moyen pondéré d'actions en circulation au cours de la période) pour s'élever respectivement à 0,45 € et 0,68 € par action au 30 septembre 2019 et au 30 septembre 2018. 3.1. Analyse du bilan (En milliers d'€) 30/09/2019 31/03/2019 Variation en Variation Euros en % TOTAL DE L'ACTIF NON COURANT 14 476 11 962 2 514 21% TOTAL DE L'ACTIF COURANT 20 789 26 020 (5 231) -20% TOTAL DE L'ACTIF 35 265 37 982 (2 717) -7% 11 MEDINCELL - Rapport financier semestriel Les actifs non courants regroupent les actifs corporels, incorporels et les actifs financiers non courants. Les actifs non courants nets s'élevaient respectivement à 14,5 M€ et à 11,9 M€ au 30 septembre 2019 et au 31 mars 2019. L'augmentation est due au classement en courant / non courant de la part du Crédit Impôt Recherche à recevoir. Les actifs courants s'élevaient respectivement à 20,7 M€ et 26,0 M€ au 30 septembre 2019 et au 31 mars 2019. Cette variation provient principalement de la diminution de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (voir ci-après). (En milliers d'€) 30/09/2019 31/03/2019 Variation en Variation Euros en % Capitaux propres - part du groupe (2 002) 6 243 -8 245 -132% Intérêts minoritaires - - CAPITAUX PROPRES DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE (2 002) 6 243 (8 245) -132% TOTAL DU PASSIF NON-COURANT 31 040 23 968 7 072 30% TOTAL DU PASSIF COURANT 6 227 7 771 (1 544) -20% TOTAL DU PASSIF 35 265 37 982 (2 717) -7% La variation des capitaux propres est due exclusivement à la perte de la période de 9,8 M€. L'augmentation des dettes financières non courantes s'explique par l'encaissement en juillet 2019 de la seconde tranche de l'emprunt avec la Banque Européenne d'Investissement pour 7,5 M€. Le remboursement de l'emprunt en USD en avril 2019 a permis de diminuer les dettes financières courantes. 3.2. Analyse du tableau des flux de trésorerie Au 30 septembre 2019, MedinCell dispose d'une trésorerie de 16,1 M€ ainsi que de 4,7 M€ d'actifs financiers non risqués, comparé aux 21,3 M€ de trésorerie et aux 4,6 M€ d'actifs financiers non risqués au 31 mars 2019. Le premier semestre 2019 a vu le déblocage de la seconde tranche de l'emprunt BEI de 7.5M €. MedinCell est dans l'attente du remboursement du crédit impôt recherche au titre de l'année civile 2018. Sans inclure les revenus futurs relatifs aux produits développés en partenariat (revenus de services et paiements d'étapes), MedinCell bénéficie donc d'une solide visibilité financière pour la période de développement en cours, comme l'illustrent les flux de trésorerie d'exploitation du semestre qui, traduisent la croissance des investissements nécessaires à l'élargissement et à la progression du portefeuille de produits de la société. 12 MEDINCELL - Rapport financier semestriel (en milliers d'€) 30/09/2019 30/09/2018 6 mois 6 mois Flux net de trésorerie généré par l'activité (9 081) (6 371) Flux net de trésorerie lie aux opérations d'investissement (441) (404) Flux net de trésorerie lie aux opérations de financement 4 361 9 352 Variation de la trésorerie nette (5 161) 2 577 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture 21 284 8 791 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 16 123 11 368 IV.Principaux risques et incertitudes l'occasion de son introduction en bourse sur Euronext, MedinCell a présenté dans son Document de Base (enregistré par l'Autorité des marchés Financiers (l' « AMF ») sous le numéro I.18-062 le 4 septembre 2018 et disponible sur le site internet de la société), les facteurs de risque. Les principaux risques ont été mis à jour dans le rapport financier annuel au 31 mars 2019. Ces derniers n'ont pas évolué depuis cette publication. MedinCell rappelle que ses activités reposent sur des opérations de Recherche et Développement, visant des applications dans les domaines de la santé. Le succès des projets qu'elle mène est donc soumis aux aléas scientifiques et technologiques. Relations avec les parties liées Au cours du semestre clos le 30 septembre 2019, les relations entre le Groupe et les parties liées n'ont pas évolué de manière significative par rapport au dernier rapport financier annuel au 31 mars 2019. 13 MEDINCELL - Rapport financier semestriel ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS SEMESTRIELS RÉSUMÉS ÉTABLIS EN NORMES IFRS AU 30 SEPTEMBRE 2019 14 MEDINCELL - Rapport financier semestriel Sommaire I- ETAT CONSOLIDE DU RESULTAT NET ........................................................................... 17 II- ETAT CONSOLIDE DU RÉSULTAT GLOBAL..................................................................... 18 III- ETAT CONSOLIDE DE LA SITUATION FINANCIERE ........................................................ 19 IV- ETAT DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES................................... 20 V- TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE ........................................................ 21 VI- ANNEXE AUX ETATS FINANCIERS CONSOLIDES SEMESTRIELS RESUMES .................... 22 NOTE 1 - INFORMATIONS GENERALES ............................................................................................................. 22 1.1 Présentation du Groupe ..................................................................................................................... 22 1.2 Faits marquants de la période ........................................................................................................... 22 NOTE 2 - BASE D'ETABLISSEMENT DES COMPTES CONSOLIDES IFRS DE LA SOCIETE ....................................... 24 2.1 Base d'établissement des comptes consolidés IFRS semestriels résumés de la Société..................... 24 2.2 Nouvelles normes et interprétations applicables sur la période close au 30 septembre 2019 ........... 24 NOTE 3 - RESUME DES PRINCIPALES METHODES COMPTABLES ...................................................................... 30 3.1 Base d'évaluation des comptes consolidés semestriels résumés ....................................................... 30 3.2 Recours à des estimations et jugements............................................................................................ 30 3.3 Information sectorielle....................................................................................................................... 31 3.4 Continuité de l'exploitation................................................................................................................ 31 NOTE 4 - PERIMETRE DE CONSOLIDATION....................................................................................................... 32 NOTE 5 - NOTES RELATIVES A L'ETAT DE SITUATION FINANCIERE CONSOLIDEE .............................................. 33 5.1 Immobilisations incorporelles ............................................................................................................ 33 5.2 Immobilisations corporelles................................................................................................................ 34 5.3 Contrats de location........................................................................................................................... 35 5.4 Actifs financiers et autres actifs non courants ................................................................................... 37 5.5 Clients et comptes rattachés.............................................................................................................. 38 5.6 Autres actifs courants ........................................................................................................................ 38 5.7 Titres de placement financiers ........................................................................................................... 39 5.8 Trésorerie et équivalents de trésorerie .............................................................................................. 39 5.9 Capital social...................................................................................................................................... 40 5.10 Actions auto détenues ....................................................................................................................... 40 5.11 Paiements fondés sur des actions...................................................................................................... 40 5.12 Dettes financières .............................................................................................................................. 42 5.13 Avantages au personnel .................................................................................................................... 46 5.14 Dettes fournisseurs............................................................................................................................ 46 5.15 Autres passifs courants...................................................................................................................... 46 NOTE 6 - NOTES RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT................................................................................................ 47 6.1 Produits des activités ordinaires ........................................................................................................ 47 6.2 Nature des dépenses allouées par fonction ....................................................................................... 48 6.3 Effectif................................................................................................................................................ 50 6.4 Autres produits et autres charges opérationnels ............................................................................... 51 6.5 Résultat financier ............................................................................................................................... 51 6.6 Charge d'impôt .................................................................................................................................. 51 6.7 Résultat par action............................................................................................................................. 53 15 MEDINCELL - Rapport financier semestriel NOTE 7 - ENGAGEMENTS HORS BILAN............................................................................................................. 53 NOTE 8 - INFORMATIONS RELATIVES AUX PARTIES LIEES ................................................................................ 53 NOTE 9 - EVENEMENTS POSTERIEURS A LA DATE DE CLÔTURE........................................................................ 53 16 MEDINCELL - Rapport financier semestriel I- ETAT CONSOLIDE DU RESULTAT NET (En milliers d'€) Notes 30/09/2019 30/09/2018 6 mois 6 mois Chiffre d'affaires 6.1 1 957 783 Autres produits des activités ordinaires 6.1 1 952 1 018 Produits des activités ordinaires 6.1 3 909 1 801 Coût des produits et services vendus - (78) Frais de recherche et développement 6.2.1 (7 926) (4 797) Frais marketing et commerciaux 6.2.2 (1 241) (1 171) Frais généraux et administratifs 6.2.3 (2 778) (2 372) Résultat opérationnel courant (8 036) (6 617) Autres charges opérationnelles non courantes 6.4 (56) (261) Autres produits opérationnels non courants 6.4 - 241 Résultat opérationnel (8 092) (6 637) Produits des intérêts financiers 6.5 53 29 Coût de l'endettement financier brut 6.5 (970) (1 010) Autres charges financières 6.5 (4) (2 328) Autres produits financiers 6.5 73 82 Résultat financier (848) (3 227) Résultat des entités mises en équivalence - - Résultat avant impôts (8 941) (9 864) (Charge) / Produit d'impôt 6.6 (57) 34 Résultat net (8 999) (9 830) - Attribuable aux actionnaires de MedinCell (8 999) (9 830) - Attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle - - Résultat par action en € 6.7 (0,45) (0,68) Résultat dilué par action en € 6.7 (0,45) (0,68) 17 MEDINCELL - Rapport financier semestriel II- ETAT CONSOLIDE DU RÉSULTAT GLOBAL (En milliers d'€) 30/09/2018 30/09/2018 6 mois 6 mois Résultat net (8 999) (9 830) Autres éléments recyclables du résultat global - - Écarts de conversion - (9) Résultat global (8 999) (9 839) - Attribuable aux actionnaires de MedinCell (8 999) (9 843) - Attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle - 4 18 MEDINCELL - Rapport financier semestriel III- ETAT CONSOLIDE DE LA SITUATION FINANCIERE (En milliers d'€) Notes 30/09/2019 31/03/2019 Immobilisations incorporelles 5.1 1 447 1 446 Immobilisations corporelles 5.2 2 927 3 318 Droits d'utilisation d'actifs corporels au titre des contrats de location 5.3 907 - Titres mis en équivalence 13 12 Actifs financiers et autres actifs non courants 5.4 6 756 4 702 Impôts différés actifs 6.6 2 426 2 483 TOTAL DE L'ACTIF NON COURANT 14 476 11 962 Stocks et en-cours - - Clients et comptes rattachés 5.5 381 383 Actifs d'impôts exigibles 5.6 - Autres actifs courants 3 542 3 580 Titres de placement financiers 5.7 743 772 Trésorerie et équivalents de trésorerie 5.8 16 123 21 284 TOTAL DE L'ACTIF COURANT 20 789 26 020 TOTAL DE L'ACTIF 35 265 37 982 (En milliers d'€) Notes 30/09/2019 31/03/2019 Capital 5.9 201 201 Primes 5.9 33 174 33 149 Réserves (26 378) (7 420) Résultat net de l'exercice - part du Groupe (8 999) (19 687) Capitaux propres - part du groupe (2 002) 6 243 Intérêts minoritaires - - CAPITAUX PROPRES DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE (2 002) 6 243 Dettes financières - non courantes 5.12 29 957 23 609 Avantages du personnel 5.13 421 359 Passifs locatifs - non courant 5.3 662 - TOTAL DU PASSIF NON COURANT 31 040 23 968 Dettes financières - courantes 5.12 2 239 3 426 Provisions - courantes - - Fournisseurs et comptes rattachés 5.14 1 383 1 644 Passifs locatifs - courant 5.3 183 - Dettes d'impôts exigibles sur les résultats - - Autres passifs courants 5.15 2 422 2 701 TOTAL DU PASSIF COURANT 6 227 7 771 TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES 35 265 37 982 19 MEDINCELL - Rapport financier semestriel IV- ETAT DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES (En milliers d'€) Solde au 31 mars 2019 Résultat (perte) net(te) Variation des écarts de conversion Autres éléments du résultat global, nets d'impôt Total du résultat global Affectation du résultat de l'exercice précédent Augmentation de capital Paiements fondés sur des actions Variation des actions auto détenues Solde au 30 septembre 2019 Capitaux Capitaux Nombre Écarts de Réserves Résultat Intérêts propres de Capital Primes propres - d'actions conversion consolidées net minoritaires l'ensemble part groupe consolidé 20 091 308 201 33 149 (75) (7 344) (19 687) 6 243 - 6 243 - - - - - (8 999) (8 999) - (8 999) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (8 999) (8 999) - (8 999) - - - - (19 687) 19 687 - - - 18 298 - 24 - - - 24 - 24 - - - - 690 - 690 - 690 - - - - 38 - 38 - 38 20 109 606 201 33 174 (75) (26 303) (8 999) (2 002) - (2 002) (En milliers d'€) Capitaux Intérêts Capitaux Nombre Écarts de Réserves Résultat propres de Capital Primes propres - minoritaire d'actions conversion consolidées net l'ensemble part groupe s consolidé Solde au 31 mars 2018 14 451 300 145 230 (95) (2 490) (9 571) (11 782) 34 (11 748) Résultat (perte) net(te) - - - - - (9 830) (9 830) 1 (9 829) - - Variation des écarts de conversion - - (11) - (11) 3 (9) Autres éléments du résultat - - - (11) 3 (9) global, nets d'impôt - - - Total du résultat global - - - (11) - (9 830) (9 841) 4 (9 839) Affectation du résultat de l'exercice - - - - (9 571) 9 - - - précédent 571 Augmentation/Réduction de capital 30 300 - 26 - - - 26 - 26 Perte de contrôle sur filiale en - - - - - - - (13) (13) intégration globale Paiements fondés sur des actions - - - - 29 - 29 - 29 Solde au 30 septembre 2018 14 481 600 145 256 (106) (12 033) (9 (21 568) 25 (21 546) 830) 20 MEDINCELL - Rapport financier semestriel V- TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE (En milliers d'€) 30/09/2019 30/09/2018 Notes 6 mois 6 mois Résultat net (8 999) (9 830) Charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité 2 352 3 568 - Élimination des provisions 59 (192) - Élimination des amortissements sur immobilisations corporelles et 5.1/5.2 569 362 incorporelles et droits d'utilisation /5.3 - Charges liées au paiements fondés sur des actions 5.11 690 29 - Coût de l'endettement financier net 6.5 917 982 - Élimination de la charge (du produit) d'impôt 6.6 57 (34) - Élimination des autres éléments sans incidence sur la trésorerie 25 2 421 - Résultat sur cessions d'actifs 5.1/5.2 34 - Variation du besoin en fond de roulement (2 434) (109) - Stocks et en-cours - 62 - Clients et comptes rattachés nets 5.5 2 (263) - Fournisseurs et comptes rattachés 5.14 (261) (69) - Autres créances d'exploitation 5.4/5.6 (1 896) 552 - Autres dettes d'exploitation 5.15 (279) (391) Impôts sur les sociétés décaissés - - FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L'ACTIVITE (9 081) (6 371) Acquisitions d'immobilisations corporelles 5.2 (239) (110) Acquisitions et production d'immobilisations incorporelles 5.1 (140) (267) Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles - - Acquisitions de titres de participation, nettes de la trésorerie acquise - (55) Produits financiers encaissés 6.5 39 28 Variation des actifs financiers non courants 5.4 (101) - FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT (441) (404) Produits des opérations sur le capital, nets de frais 5.9 25 26 Souscription de dettes financières 5.12 7 500 10 623 Remboursements de dettes financières 5.12 (2 300) (1 017) Remboursements de passifs locatifs 5.3 (92) - Intérêts financiers décaissés 6.5 (810) (280) Acquisition et cession d'actions auto-détenues 38 - FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT 4 361 9 352 Incidences des éléments non monétaires et de la variation des cours des devises - 2 VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE (5 161) 2 577 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture 5.8 21 284 8 791 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 5.8 16 123 11 368 21 MEDINCELL - Rapport financier semestriel VI- ANNEXE AUX ETATS FINANCIERS CONSOLIDES SEMESTRIELS RESUMES NOTE 1 - INFORMATIONS GENERALES 1.1 Présentation du Groupe MedinCell est une société pharmaceutique technologique qui développe un portefeuille de produits injectables à action prolongée dans différentes aires thérapeutiques en associant sa technologie propriétaire BEPO® à des principes actifs déjà connus et commercialisés. MedinCell, à travers la libération contrôlée et prolongée du principe actif, rend les traitements médicaux plus efficients grâce notamment à l'amélioration de l'observance, c'est-à-dire le respect des prescriptions médicales, et à la diminution significative de la quantité de médicament nécessaire dans le cadre d'un traitement ponctuel ou chronique. La technologie BEPO® permet de contrôler et de garantir la délivrance régulière à dose thérapeutique optimale d'un médicament pendant plusieurs jours, semaines ou mois à partir de l'injection sous-cutanée ou locale d'un simple dépôt de quelques millimètres, entièrement biorésorbable. La société mère MedinCell S.A est une société anonyme française à Directoire et Conseil de Surveillance, dont le siège social est situé au 3, rue des Frères Lumières, 34830 Jacou, France. Elle est cotée depuis le 8 octobre 2018 sur le Compartiment C du marché réglementé d'Euronext à Paris sous le code ISIN FR0004065605 et le ticker MEDCL. Les comptes semestriels consolidés résumés du groupe MedinCell au 30 septembre 2019 ont été arrêtés par le Directoire du 29 novembre 2019 qui en a autorisé la publication. 1.2 Faits marquants de la période Depuis la fin du dernier exercice clos le 31 mars 2019, la Société a poursuivi ses programmes de recherche et de développement cliniques et précliniques, La Société dispose actuellement de trois programmes en développement clinique et deux au stade préclinique.

Le programme mdc-CWM, actuellement en étude clinique de Phase 2, progresse bien et dans les temps. mdc-CWM est le deuxième programme le plus avancé utilisant la technologie de MedinCell. L'analyse des données est en cours de finalisation par le partenaire et la CRO en charge de l'étude. Prévue pour durer 12 mois, l'étude clinique en cours devrait s'achever en mars 2020. Le partenaire de Medincell a également reçu le feu vert de la FDA pour démarrer les essais cliniques d'un antipsychotique injectable à action prolongée. Les premiers essais cliniques sur l'homme sont attendus au cours du second semestre 2019. mdc-TJK est l'un des trois produits 22 MEDINCELL - Rapport financier semestriel antipsychotiques en développement utilisant la technologie BEPO® de MedinCell. Un troisième traitement antipsychotique injectable à action prolongée (mdc-ANG) est entré en développement préclinique par le partenaire de MedinCell. MedinCell a également annoncé s'associer à une société américaine, Cornerstone Animal Health, pour développer une gamme de produits vétérinaires injectables à action prolongée basée sur sa technologie BEPO®. Cornerstone sera en charge de financer et de superviser le développement réglementaire des produits et de leur commercialisation, directement ou sous licence. Ce partenariat vise à concrétiser le potentiel financier de BEPO® en matière de santé animale afin d'accélérer la rentabilité de MedinCell et de générer des bénéfices durables sur le long terme. L'accord de joint-venture envisagé est structuré de manière à limiter l'impact sur la trésorerie et les ressources de MedinCell. Financement additionnel de l'activité de Recherche et de Développement pour la formulation et le développement de produits internes avec l'encaissement en juillet 2019 d'une deuxième tranche d'emprunt de 7,5 M€ sur les 20 M€ obtenus auprès de la Banque Européenne d'Investissement. La troisième tranche restante de 5 M€ est quant à elle encore disponible, sous conditions.

MedinCell a annoncé en septembre 2019 avoir reçu une nouvelle subvention de La Fondation Bill & Melinda Gates pour le développement d'un produit préventif contre le VIH pour un montant de 0,4 M€. C'est le deuxième programme de MedinCell à recevoir le soutien de la fondation, le premier portant sur la formulation d'un contraceptif injectable actif durant 6 mois.

Emission de nouveaux plans de paiement en actions : le 1er avril 2019, le Directoire a utilisé les délégations de compétence qui lui ont été conférées aux termes de l'Assemblée Générale Mixte du 28 juin 2018 à l'effet de procéder à :

l'attribution de 190.543 options de souscription d'actions ordinaires ; l'attribution de 99.960 actions gratuites ordinaires de la Société sous conditions de performance du cours de bourse; l'émission réservée d'un maximum de 18.490 bons de souscription d'actions ordinaires de la Société.

Remboursement de l'emprunt en USD : le 24 avril 2019, MedinCell a remboursé son emprunt contracté en octobre 2010 pour 1 M$. 23 MEDINCELL - Rapport financier semestriel NOTE 2 - BASE D'ETABLISSEMENT DES COMPTES CONSOLIDES IFRS DE LA SOCIETE 2.1 Base d'établissement des comptes consolidés IFRS semestriels résumés de la Société En application du règlement n°1126/2008 du Conseil européen adopté le 3 novembre 2008, le Groupe MedinCell a établi ses comptes consolidés conformément aux normes internationales d'information financière ou « International Financial Reporting Standards » (IFRS) telles qu'adoptées dans l'Union européenne à la date de préparation des états financiers. Les normes comptables internationales comprennent les IFRS, les IAS (International Accounting Standards), et leurs interprétations SIC (Standing Interpretations Committee) et IFRIC (International Financial Reporting Interpretations Committee). Les comptes consolidés semestriels résumés de MedinCell pour le semestre clos le 30 septembre 2019 ont été établis en application des normes IFRS tels qu'adoptées par l'Union européenne en vigueur au 30 septembre 2019 et ceci pour toutes les périodes présentées. Ces dernières sont disponibles sur le site Internet de la Commission européenne : https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/accounting-and-taxes/annual-accounts_en Les états financiers consolidés semestriels au 30 septembre 2019 sont présentés de manière résumée conformément à la norme internationale financière IAS 34 « Information financière intermédiaire ». S'agissant de comptes résumés, les états financiers consolidés semestriels n'incluent pas l'intégralité des informations financières requises pour les états financiers annuels complets et doivent être lus en liaison avec les comptes consolidés IFRS de l'exercice clos le 31 mars 2019, sous réserve des particularités propres à l'établissement des comptes intermédiaires. 2.2 Nouvelles normes et interprétations applicables sur la période close au 30 septembre 2019 Les principes comptables retenus sont identiques à ceux utilisés pour la préparation des comptes consolidés IFRS annuels pour l'exercice clos au 31 mars 2019, à l'exception des nouvelles normes d'application obligatoire pour les exercices ouverts à compter du 1eravril 2019 : IFRS 16 : Contrats de location ;

IFRIC 23 : Incertitude relative au traitement des impôts sur le résultat ;

Amendements à IFRS 9 : Caractéristiques de remboursement anticipé avec rémunérationnégative ;

Amendements à IAS 28 : Intérêts à long terme dans une entreprise associée ou une coentreprise ; 24 MEDINCELL - Rapport financier semestriel Amendements à IAS 19 : Modification, réduction ou liquidation d'un régime ;

Améliorations annuelles des IFRS cycle 2015-2017 : Amendements à IFRS 3 Regroupements d'entreprises & IFRS 11 Partenariats o Amendements à IAS 12 Impôts sur le résultat

o Amendements à IAS 23 Coûts d'emprunt Les impacts de l'adoption de la norme IFRS 16 Contrats de location à compter du 1er avril 2019 sont décrits en Notes 2.2.1 et 5.3 ci-après. L'adoption des autres nouvelles normes/amendements/interprétations obligatoires listés ci-dessus n'a eu aucun impact sur les comptes du Groupe. Par ailleurs, le Groupe n'a anticipé l'application d'aucune norme, interprétation et amendement ou révisions qui n'auraient pas encore été adoptés par l'Union européenne ou dont l'application n'est pas obligatoire dans le cadre de l'établissement de ses états financiers ouverts au 1eravril 2019. Date Date d'application d'application UE Norme • Interprétation prévue par l'IASB (au plus tard (exercices pour les ouverts à exercices compter du) ouverts à compter du) Amendments to IFRS10 and IAS28: Sale or Reportée Suspendu Contribution of Assets between an Investor and sine die its Associate or Joint Venture Effective date of amendments to IFRS10 and IAS 28 Amendment to IFRS 3: definition of a business 1/01/2020 Endossement attendu 2019 Amendment to IFRS 9, IAS 39 and IFRS 7: 1/01/2020 TBD Interest rate benchmark reform Amendment to IAS 1 and IAS 8: definition of 1/01/2020 Endossement material attendu 2019 Amendment to References to the conceptual 1/01/2020 TBD Framework of IFRS standards IFRS 17 Insurance contracts 1/01/2021 TBD Le processus de détermination des impacts potentiels de ces normes, amendements et interprétations sur les états financiers consolidés du Groupe est en cours. 25 MEDINCELL - Rapport financier semestriel Par ailleurs, les comptes consolidés annuels du groupe MedinCell ne tiennent pas compte des projets de normes et interprétations qui ne sont encore qu'à l'état d'exposés sondages à l'IASB et à l'IFRIC à la date de clôture. 2.2.1 Adoption de la norme IFRS 16 - Contrats de location Impacts liés à la première adoptions d'IFRS 16 Cette norme IFRS 16 remplace IAS 17 et les interprétations qui y sont liées (IFRIC 4, SIC 15 et SIC 27). La nouvelle norme élimine la distinction location simple/ location financement en imposant au locataire de comptabiliser un actif représentatif du droit d'utilisation de l'actif loué en contrepartie d'une dette représentant l'obligation de payer ce droit, sauf exceptions (contrats d'une durée raisonnablement certaine inférieure à 12 mois ou actifs sous-jacents de faible valeur - i.e. dont la valeur unitaire à neuf n'excède pas environ 5.000 $ et qui peuvent être utilisés séparément). L'amortissement du droit d'utilisation et les intérêts sur le passif sont ensuite comptabilisés séparément au compte de résultat. Pour les bailleurs en revanche, la norme reconduit l'essentiel des principes antérieurs d'IAS 17. L'application de cette norme a notamment pour impact la comptabilisation d'un droit d'utilisation et d'un passif locatif au titre des contrats de location immobilière des locaux occupés par le Groupe. Le Groupe a adopté IFRS 16 à compter du 1eravril 2019 en utilisant la méthode d'adoption rétrospective modifiée. Du fait de cette méthode rétrospective modifiée, l'adoption d'IFRS 16 n'a donc aucun impact sur les comptes comparatifs clos au 31 mars 2019 et 30 septembre 2018 présentés. Le Groupe a fait le choix de la méthode de première application rétrospective modifiée, et lorsque des expédients pratiques étaient possibles, a fait le choix des traitements comptables suivants qui ont été appliqués au 1er avril 2019 lors de l'adoption d'IFRS 16 : Comptabilisation de l'impact cumulé à la date de première application soit le 1 er avril 2019 ;

avril 2019 ; Pas de retraitement des comparatifs ;

Application rétroactive de la nouvelle définition d'un contrat de location pour tous les contrats en cours à la date de première application ;

Utilisation de l'hindsight pour déterminer la durée de location ;

Dette de loyer (passif locatif) évaluée au 1 er avril comme la somme des paiements locatifs résiduels actualisés au taux marginal d'endettement à la date de 1ère application ;

avril comme la somme des paiements locatifs résiduels actualisés au taux marginal d'endettement à la date de 1ère application ; Utilisation d'un taux d'actualisation unique pour un portefeuille de contrats ayant des caractéristiques similaires ;

Evaluation pour le droit d'utilisation au même montant que les dettes de passifs locatifs, ajustées des éventuels décalages de paiement ;

Exclusion des coûts directs initiaux dans l'évaluation de l'actif ; 26 MEDINCELL - Rapport financier semestriel Choix de ne pas retenir l'exemption pour les locations d'une durée résiduelle de moins de 12 mois à la date de première application, qui ont donc été retraités selon IFRS 16 ;

Transactions de cession-bail : pas d'application rétroactive des nouvelles règles de comptabilisation selon IFRS 16. S'agissant de ventes suivies d'une location-financement IAS 17, les cessions-bails ont été traitées comme les autres locations financement qui existaient à la date de première application. Quatre contrats de location-financement existaient dans les comptes du Groupe selon l'ancienne norme IAS 17 au 31 mars 2019. Aucune transaction de cession-bail n'était intervenu par le passé dans les comptes du Groupe selon l'ancienne norme IAS 17. Les impacts de l'adoption d'IFRS 16 au 1eravril 2019 sont les suivants sur les comptes tels qu'ils avaient été publiés au 31 mars 2019. Compte tenu de la première application selon la méthode rétrospective modifiée, il n'y a aucun impact sur le résultat ni sur le tableau de flux de trésorerie lors de la première adoption. (En milliers d'€) 31/03/2019 Impact de Reclassement des 1er avril 2019 publié selon l'adoption contrats de location- retraité selon IAS 17 d'IFRS 16 financement IAS 17 IFRS 16 ACTIF Immobilisations incorporelles 1 446 1 446 Immobilisations corporelles 3 318 (243) 3 075 Droits d'utilisation d'actifs corporels au titre des contrats de location - 734 243 977 Titres mis en équivalence 12 12 Actifs financiers et autres actifs non courants 4 702 4 702 Impôts différés actifs 2 483 2 483 TOTAL DE L'ACTIF NON COURANT 11 962 734 - 12 696 Stocks et en-cours - - Clients et comptes rattachés 383 383 Actifs d'impôts exigibles - - Autres actifs courants 3 580 3 580 Titres de placement financiers 772 772 Trésorerie et équivalents de trésorerie 21 284 21 284 TOTAL DE L'ACTIF COURANT 26 020 - - 26 020 TOTAL DE L'ACTIF 37 982 734 - 38 716 PASSIF Capital 201 201 Primes 33 149 33 149 Réserves (7 420) (7 420) Résultat net de l'exercice - part du Groupe (19 687) (19 687) Capitaux propres - part du groupe 6 243 6 243 Intérêts minoritaires - - CAPITAUX PROPRES DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE 6 243 6 243 Dettes financières - non courantes 23 609 (138) 23 471 Avantages du personnel 359 359 Passifs locatifs - non courant - 610 138 748 TOTAL DU PASSIF NON COURANT 23 968 610 - 24 578 Dettes financières - courantes 3 426 (57) 3 369 Provisions - courantes - - Fournisseurs et comptes rattachés 1 644 1 644 Passifs locatifs - courant - 124 57 181 Dettes d'impôts exigibles sur les résultats - - Autres passifs courants 2 701 2 701 TOTAL DU PASSIF COURANT 7 771 124 - 7 895 TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES 37 982 734 - 38 716 27 MEDINCELL - Rapport financier semestriel Les droits d'utilisation bruts s'élevaient à 1 029 K€ au 1eravril 2019 et concernaient les éléments suivants : • Bâtiments 710 K€ relatifs aux locaux occupés • Matériels de laboratoire 295 K€ brut (et 243 K€ net) correspondant aux anciens contrats de location-financement qui existaient au 31 mars 2019 • Matériels divers 24 K€ Leur durée moyenne résiduelle à compter du 1eravril 2019 est d'environ 6 ans pour les baux immobiliers, 4 ans pour les matériels de laboratoire et 2 ans pour les matériels divers. Le taux marginal d'endettement utilisé pour l'actualisation de la dette au 1eravril 2019 est de 0,90% pour les bâtiments, entre 1,23% et 1,43% pour les matériels de laboratoire et entre 0,60% et 0,70% pour les matériels divers. Principes comptables appliqués par le groupe pour l'application d'IFRS 16 Les principaux principes comptables appliqués par le Groupe concernant les contrats de location sont les suivants. Le Groupe applique la norme IFRS 16 depuis le 1er avril 2019 qui énonce les principes de comptabilisation, d'évaluation, de présentation et d'informations à fournir en annexe relatifs aux contrats de location et requiert que les preneurs comptabilisent leurs contrats de location en vertu d'un modèle unique directement au bilan, sans distinction entre location financement et location simple. Un contrat de location implique d'une part, la présence d'un actif identifié, et d'autre part, le contrôle par le Groupe du droit d'utilisation sur cet actif. Le contrôle du droit d'utilisation est reconnu au Groupe lorsque celui-ci peut bénéficier de la quasi-totalité des avantages procurés par l'actif pendant la durée de la location et qu'il a le droit de décider l'objectif de l'utilisation de l'actif et la manière de l'utiliser. la date d'entrée en vigueur du bail, le Groupe reconnaît :

une dette (= le passif locatif), correspondant à la somme actualisée des paiements restant à effectuer depuis le début du contrat jusqu'à son terme, ces paiements comprenant les loyers fixes et, le cas échéant, les sommes à payer du fait de l'exercice d'options, les garanties de valeur résiduelle, et actualisée au taux d'endettement marginal du Groupe, et un actif représentant le droit d'utiliser l'actif sous-jacent pendant la durée du bail (= le droit d'utilisation de l'actif loué, comptabilisé à l'actif dans les immobilisations), évalué initialement pour le montant de la dette comptabilisée au passif. Sont ajoutés à ce montant les paiements déjà effectués par le preneur, les coûts de mise en place du bail et les frais futurs de remise en

état. Le Groupe comptabilise ensuite séparément les intérêts sur le passif locatif et la charge d'amortissement sur l'actif lié au droit d'utilisation. La dette de loyer, une fois évaluée initialement, est 28 MEDINCELL - Rapport financier semestriel comptabilisée selon une technique proche du coût amorti au taux d'intérêt effectif. Il en résulte une charge d'intérêts correspondant à l'application du taux d'actualisation initial au montant de la dette à l'ouverture de l'exercice. Les paiements effectués par le Groupe sont déduits du montant de la dette. Le droit d'utilisation est amorti et déprécié selon les dispositions respectives d'IAS 16 « Immobilisations corporelles » et d'IAS 36 « Dépréciation d'actifs ». S'agissant des amortissements, leur durée ne peut excéder celle de la location si le Groupe n'est pas appelé à devenir propriétaire de l'actif sous-jacent. Par ailleurs dans le cadre de l'application d'IFRS 16, le Groupe a fait le choix de méthodes comptables suivantes : exemption pour les locations de courte durée (IFRS 16.5a) pour certaines catégories d'actif ;

exemption pour les locations d'actifs de faible valeur (IFRS 16.5b) (moins de 5.000 USD valeur à neuf) ;

choix de ne pas séparer les composantes non-locatives car le Groupe a considéré qu'elles ne sont pas significatives ;

non-locatives car le Groupe a considéré qu'elles ne sont pas significatives ; présentation au bilan du droit d'utilisation et de la dette sur des lignes distinctes (IFRS 16.47) ;

choix de l'évaluation ultérieure du droit d'utilisation selon le modèle du coût (IFRS 16.35). Le Groupe réévalue l'obligation locative à la survenance de certains événements (par exemple la durée du contrat de location, une variation des loyers futurs résultant d'un changement d'indice ou de taux utilisé pour déterminer les paiements). Le Groupe ajuste alors le montant du passif locatif par un ajustement à l'actif du droit d'utilisation. 29 MEDINCELL - Rapport financier semestriel NOTE 3 - RESUME DES PRINCIPALES METHODES COMPTABLES Les états financiers consolidés sont préparés en euros, monnaie fonctionnelle de la Société-mère, et les montants présentés dans les états financiers consolidés sont présentés en milliers d'euros, sauf indication contraire. 3.1 Base d'évaluation des comptes consolidés semestriels résumés Les états financiers consolidés ont été établis sur la base du principe de continuité d'exploitation (voir Note 3.4) et selon la méthode du coût historique, sauf en ce qui concerne certains actifs et passifs qui ont été évalués à la juste valeur conformément aux normes IFRS applicables. A l'exception des principes comptables propres à l'établissement de comptes consolidés semestriels énoncés ci-après et de l'application des nouvelles normes IFRS rendue obligatoire à compter du 1eravril 2019, le Groupe a appliqué les mêmes règles et principes comptables que ceux mentionnés dans ses derniers comptes consolidés annuels établis au 31 mars 2019. Conformément à IAS 34.30, l'évaluation du Crédit d'Impôt Recherche à la fin de la période intermédiaire a été effectuée selon les charges engagées et en tenant compte des encaissements et remboursements de subventions et avances remboursables annuels estimés. L'estimation des dépenses variables de personnel sur le semestre correspond à la meilleure estimation du management. La charge d'impôt sur le résultat est estimée dans les comptes semestriels à partir du taux d'intérêt effectif d'impôt attendu à la prochaine clôture annuelle. Les revenus sont essentiellement issus de prestations de service pour les activités de recherche de formulation des produits supportés par des partenaires. En raison du cycle de développement des produits et en fonction des paramètres financiers mis en place dans le cadre de partenariats (ceux-ci pouvant intégrer ou non certains éléments tels que la facturation de services de formulation, des paiements d'étapes, des royalties, le partage de coûts, le partages de profits, etc.), le chiffre d'affaires peut varier significativement d'une année sur l'autre mais n'est pas soumis à des effets de saisonnalité. 3.2 Recours à des estimations et jugements Les états financiers consolidés du Groupe sont établis en conformité avec le référentiel IFRS. Leur établissement exige que la Direction exerce son jugement, qu'elle ait recours à des estimations et formule des hypothèses qui affectent la valeur comptable des éléments d'actif et de passif, des produits et des charges. Ces estimations et hypothèses sous-jacentes se fondent sur l'expérience passée et d'autres critères considérés pertinents. Les résultats réels peuvent différer de ces estimations. Les estimations et hypothèses sous-jacentes sont régulièrement révisées. Les principaux domaines exigeant de la Direction qu'elle exerce son jugement et procède à des estimations concernent notamment, de manière identique à l'exercice clos au 31 mars 2019 : 30 MEDINCELL - Rapport financier semestriel l'évaluation de la juste valeur des plans de paiement en actions (plans de stock-options, de bons de créateur d'entreprise, d'actions gratuites et de bons de souscription d'action) accordées aux fondateurs, aux dirigeants, aux salariés du Groupe et à certains prestataires. L'évaluation de cette juste valeur résulte de modèles nécessitant l'utilisation d'hypothèses de calcul (volatilité, turnover, durée d'exerçabilité …) ;

stock-options, de bons de créateur d'entreprise, d'actions gratuites et de bons de souscription d'action) accordées aux fondateurs, aux dirigeants, aux salariés du Groupe et à certains prestataires. L'évaluation de cette juste valeur résulte de modèles nécessitant l'utilisation d'hypothèses de calcul (volatilité, turnover, durée d'exerçabilité …) ; l'évaluation des avantages du personnel, et plus particulièrement des indemnités de fin de carrière ;

l'estimation des flux de remboursements des subventions et avances remboursables ;

l'évaluation de la juste valeur de certains instruments financiers ;

l'évaluation des impôts différés ;

l'évaluation des provisions. 3.3 Information sectorielle Conformément à la norme IFRS 8, l'information sectorielle est établie sur la base des données de gestion interne utilisées pour l'analyse de la performance des activités et l'allocation des ressources. Un secteur opérationnel est une composante distincte du Groupe qui est engagée dans la fourniture de produits et services distincts et qui est exposée à des risques et une rentabilité différente des risques et de la rentabilité des autres secteurs opérationnels. A ce stade de développement, le Groupe a conclu que ses opérations constituent un seul et unique secteur opérationnel : la conduite de recherche et développement sur des procédés à base de polymères biodégradables permettant la délivrance contrôlée et prolongée de principes actifs dans le corps humain. 3.4 Continuité de l'exploitation Le principe de continuité de l'exploitation a été retenu par la Direction de la Société compte tenu des éléments et hypothèses structurants suivants : La situation déficitaire de la Société au 30 septembre 2019 s'explique par le caractère innovant des produits développés en interne impliquant ainsi une phase de recherche et de développement nécessitant un financement important ;

La trésorerie disponible au 30 septembre 2019 s'élève à 16,1 M€. Cette trésorerie disponible, les actifs financiers, le chiffre d'affaires prévisionnel, les autres produits de l'activité, le remboursement du crédit d'impôt recherche ainsi la disponibilité de fonds auprès de la Banque Européenne d'Investissement devraient permettre à la Société de poursuivre sereinement ses activités pour les 12 prochains mois. La dernière tranche de 5 M€ de l'emprunt BEI restant à tirer est notamment conditionnée à l'avancement de nouveaux accords de collaboration, l'Introduction en Bourse réalisée en octobre 2018 ayant permis de lever la condition relative au renforcement des fonds propres nécessaire aux tirages. 31 MEDINCELL - Rapport financier semestriel NOTE 4 - PERIMETRE DE CONSOLIDATION Les états financiers des filiales sont préparés sur la même période de référence que ceux de la société mère, sur la base de méthodes comptables homogènes. Le périmètre de consolidation du Groupe MedinCell se compose des sociétés suivantes : Pourcentage Méthode de Pourcentage Méthode de Entité Pays d'intérêts au d'intérêts au 30 consolidation consolidation 31 mars 2019 septembre 2019 MedinCell SA France 100% Société Mère 100% Société Mère CM Biomaterials Pays-Bas 50% Mise en équivalence 50% Mise en équivalence Suite à un avenant au pacte d'actionnaires CM Biomaterials BV, la méthode de consolidation de cette filiale était passée d'intégration globale à une mise en équivalence au 30 septembre 2018 : en effet, la signature d'un amendement le 27 août 2018 entre MedinCell et Corbion avait modifié certains droits particuliers sur la filiale CM Biomaterials. MedinCell disposait sur cette filiale de certains droits particuliers sur certaines conditions commerciales, notamment un droit d'approuver ou non la contractualisation avec certains clients ou le niveau de prix, auxquels elle a renoncé par avenant en date du 27 août 2018. Ainsi, au regard des normes IFRS et du contrat, la filiale était consolidée en intégration globale pour les exercices clos les 31 mars 2017 et 2018. Compte tenu des modifications apportées au contrat par l'avenant précité, la Société comptabilise CM Biomaterials par mise en équivalence depuis le 27 août 2018. Ainsi au 30 septembre 2018, cinq mois de son résultat ont été consolidés en intégration globale et un mois selon la méthode de la mise en équivalence pour un résultat de 130€. A titre d'information, le résultat contributif sur la période de 5 mois clos le 27 août 2018 était le suivant (en milliers d'euros) : Chiffre d'affaires 66 Coût des produits et services rendus (78) Frais marketing et commerciaux (19) Résultat net (31) 32 MEDINCELL - Rapport financier semestriel NOTE 5 - NOTES RELATIVES A L'ETAT DE SITUATION FINANCIERE CONSOLIDEE 5.1 Immobilisations incorporelles Les mouvements concernant la valeur nette comptable des immobilisations incorporelles au titre des périodes couvertes sont présentés ci-dessous : (En milliers d'€) Logiciels, brevets, licences Immobilisations en cours et acomptes versés Immobilisations incorporelles Logiciels, brevets, licences Immobilisations en cours et acomptes versés Amortissement des immobilisationsincorporelles Mouvements de la période 31/03/2019 Acquisitions/ Cessions et mises Reclasseme 30/09/2019 Augmentations au rebut nts 2 548 97 - 15 2 662 7 43 (31) (15) 3 2 556 140 (31) - 2 665 (1 110) (108) - (1 218) - - - - - (1 110) (108) - - (1 218) Immobilisations incorporelles nettes 1 446 32 (31) - 1 447 Les immobilisations en cours sont constituées par un projet de dépôt de brevet dont la demande est en cours auprès des autorités concernées. A titre de comparaison, les variations sur l'exercice précédent se détaillaient comme suit : Mouvements de la période (En milliers d'€) 31/03/2018 Acquisitions/ Cessions et Reclasseme 31/03/2019 Augmentations mises au rebut nts Logiciels, brevets, licences 2 270 278 - - 2 548 Immobilisations en cours et acomptes versés 676 253 - (922) 7 Immobilisations incorporelles 2 946 531 - (922) 2 556 Logiciels, brevets, licences (928) (181) - (1 110) Immobilisations en cours et acomptes versés - - - - - Amortissement des immobilisations (928) (181) - - (1 110) incorporelles Immobilisations incorporelles nettes 2 018 350 - (922) 1 446 33 MEDINCELL - Rapport financier semestriel 5.2 Immobilisations corporelles Les mouvements concernant la valeur nette comptable des immobilisations corporelles au titre des périodes couvertes sont présentés ci-dessous : Mouvements de la période (En milliers d'€) Acquisitions Cessions Reclassements et mises au en droits 31/03/2019 30/09/2019 rebut d'utilisation - 1ere application d'IFRS 16* Matériels de laboratoire, installations techniques Installations et agencements divers Matériels en location-financement Matériels de bureau et informatique et autres Immobilisations corporelles en cours et acomptes versés Immobilisations corporelles brutes Matériels de laboratoire, installations techniques Installations et agencements divers Matériels en location-financement Matériels de bureau et informatique et autres Amortissements des immobilisations corporelles 2 916 124 (4) - 3 036 1 441 12 - - 1 454 295 - - (295) - 487 79 (1) - 565 7 23 - - 30 5 146 239 (5) (295) 5 085 (977) (253) 2 - (1 228) (496) (76) - - (572) (52) - - 52 - (303) (55) - - (358) (1 828) (384) 2 52 (2 158) Immobilisations corporelles nettes 3 318 (145) (3) (243) 2 927 * Voir Note 5.3 sur la première application d'IFRS 16. La société a investi sur la période afin de supporter et maximiser sa croissance notamment par : De nouveaux équipements pour le laboratoire,

L'acquisition de matériels informatiques liée à l'évolution des effectifs et des besoins de l'entreprise. A titre de comparaison, les variations sur l'exercice précédent se détaillaient comme suit : 34 MEDINCELL - Rapport financier semestriel Mouvements de l'exercice (En milliers d'€) 31/03/2018 Acquisitions Cessions Reclassements 31/03/2019 et mises au rebut Matériels de laboratoire, installations techniques Installations et agencements divers Matériels en location-financement Matériels de bureau et informatique et autres Immobilisations corporelles en cours et acomptes versés Immobilisations corporelles brutes Matériels de laboratoire, installations techniques Installations et agencements divers Matériels en location-financement Matériels de bureau et informatique et autres Amortissements des immobilisations corporelles Immobilisations corporelles nettes 1 795 90 (101) 1 132 2 916 1 416 35 - (10) 1 441 236 59 - - 295 394 90 (10) 12 487 211 8 - (211) 7 4 052 282 (111) 922 5 146 (749) (315) 85 - (977) (347) (150) - 1 (496) (22) (30) - - (52) (209) (99) 9 (1) (303) (1 327) (594) 94 - (1 828) 2 725 (312) (17) 922 3 318 5.3 Contrats de location Le Groupe a adopté la norme IFRS 16 Contrats de location à compter du 1eravril 2019. Les mouvements relatifs aux droits d'utilisation et aux passifs locatifs sur le semestre se détaillent comme suit : En milliers d'euros Bâtiment Matériels Total des droits d'utilisation liés aux contrats de location - bruts 1er avril Nouveaux Sorties 30 septembre 2019 contrats liées aux 2019 selon selon souscrits sur la fins de IFRS 16 IFRS 16 période contrats 710 - 710 319 8 327 1 029 8 - 1 037 35 MEDINCELL - Rapport financier semestriel Nouveaux Dotation aux Sorties 30 1er avril 2019 contrats amortisseme liées aux septembre En milliers d'euros selon IFRS souscrits nts de la fins de 2019 selon 16 sur la période contrats IFRS 16 période Bâtiments Matériels Total des amortissements des droits d'utilisation liés aux contrats de location Bâtiments Matériels Total des droits d'utilisation liés aux contrats de location - nets 1eravril Nouveaux 2019 contrats En milliers d'euros selon souscrits IFRS 16 sur la période Bâtiments 710 - Matériels 219 8 Total des passifs locatifs 929 8 - - (59) (59) (52) - (19) (71) (52) - (78) - (130) 710 - (59) 651 267 8 (19) 256 977 8 (78) - 907 Paiements 30 Dont Dont en capital septembre passifs passifs sur la 2019 selon locatifs locatifs non période IFRS 16 courants courants (58) 651 116 536 (33) 194 67 126 (92) 845 183 662 Les droits d'utilisation s'élèvent au 30 septembre 2019 à 1 037 K€ brut et 907 K€ nets et concernent les éléments suivants : • Bâtiments 651 K€ relatifs aux locaux occupés ; • Matériels 256 K€. Leur durée moyenne résiduelle à compter du 30 septembre 2019 est d'environ 6 ans pour les baux immobiliers et 3 ans pour les matériels. La dotation sur droits d'utilisation sur le 1ersemestre 2019 s'élève à 78 K€, l'amortissement en capital des passifs locatifs à 92 K€ et les intérêts financiers à 4 K€. L'annulation de la charge de location liée et décaissée sur le semestre s'élève à 95 K€. Aucune transaction de cession-bail n'est intervenue sur le semestre. Aucune convention de sous-location n'est en vigueur sur le semestre. Il n'existe pas de restrictions ou covenants inclus dans les contrats de location du Groupe. Les charges comptabilisées relatives aux locations de courte durée et aux locations d'actifs de faible valeur unitaire non retraités selon IFRS 16 ne sont pas significatives sur le semestre. 36 MEDINCELL - Rapport financier semestriel 5.4 Actifs financiers et autres actifs non courants Les actifs financiers et autres actifs non courants se détaillent comme suit : (En milliers d'€) Dépôts et cautionnements versés Contrat de liquidités - espèces Titres de participation non consolidés Fonds généraux - contrat de capitalisation Obligations données en garantie - contrat de capitalisation Part à plus d'un an des créances fiscales Total des Autres actifs non courants 30/09/2019 31/03/2019 113 50 119 81 6 6 2 583 2 449 1 379 1 493 2 555 622 6 756 4 702 L'augmentation des actifs financiers non courants au cours du semestre se justifie principalement par la présentation de la créance fiscale de 2 555 K€ en créance part non courante. Au 31 mars 2019 et 30 septembre 2019, elle concerne la part du Crédit Impôt Recherche, Crédit d'Impôt Innovation et du Crédit d'Impôt Famille de la période fiscale ouverte le 1erjanvier 2019, qui seront encaissables sur le deuxième semestre 2020. Ils sont également composés : des dépôts sur contrat de capitalisation placés en fonds généraux et des dépôts sur contrat de capitalisation placé en obligations, donné en garantie d'un emprunt, pour la part à plus d'un an (voir ci-dessous),

ci-dessous), des dépôts et cautions sur activité courante,

d'un contrat de liquidité espèces (voir Note 5.10),

des titres détenus de la Banque Populaire du Sud. Au 30 septembre 2019, la Société dispose d'un placement de 4,7 M€ dans le cadre d'un contrat de capitalisation (dont 2,6 M€ placés sous forme de fonds généraux avec une rémunération d'environ 2% sans risque sur le capital, et 2,1 M€ alloués à des obligations avec une rémunération supérieure s'échelonnant de 3 à 4%, mais présentant un risque sur le capital en cas de sortie avant la fin de la période). Ce contrat de capitalisation a été donné en garantie à hauteur de 50% du capital restant dû de l'emprunt bancaire de 7 M€ souscrit en 2017. Le capital restant dû de cet emprunt au 30 septembre 2019 est de 3 689 K€ contre 4 385 K€ au 31 mars 2019. Ce contrat de capitalisation présente des échéances entre 2019 et 2022 et une possibilité de sortie à tout moment pour la partie qui n'est pas donnée en garantie du contrat d'emprunt bancaire lié au prêt de 7 M€. Le détail du classement de ce contrat de capitalisation est le suivant : 37 MEDINCELL - Rapport financier semestriel (En milliers d'€) Contrat de capitalisation - Obligations données en garantie- part courante Contrat de capitalisation - Obligations données en garantie- part à plus d'un an Contrat de capitalisation - part donnée en garantie Classement comptable IFRS 30/09/2019 31/03/2019 Titres de placement courants 705 699 Actifs financiers non courants 1 140 1 493 1 845 2 192 Contrat de capitalisation - Obligations Actifs financiers non courants 238 - Contrat de capitalisation - Fonds généraux en euros Actifs financiers non courants 2 583 2 449 Contrat de capitalisation Total 4 666 4 641 dont intérêts courus et plus-value latente 166 141 5.5 Clients et comptes rattachés Le tableau suivant présente la ventilation de la valeur nette comptable des créances clients pour les périodes présentées : (En milliers d'€) 30/09/2019 31/03/2019 Créances clients 381 383 Factures à établir - - Valeur brute fin de période 381 383 Dépréciation - - Valeur nette fin de période 381 383 Au 30 septembre 2019, les créances client sont composées de créances de royalties sur la joint-venture CM Biomaterials. 5.6 Autres actifs courants Le tableau suivant présente la ventilation de la valeur nette comptable des autres actifs courants : (En milliers d'€) 30/09/2019 31/03/2019 Avances et acomptes sur commandes 58 107 Créances sociales 47 2 Créances fiscales 2 906 2 955 Charges constatées d'avance 524 507 Autres 8 9 Autres actifs courants bruts 3 542 3 580 Dépréciation - - Autres actifs courants nets 3 542 3 580 38 MEDINCELL - Rapport financier semestriel Les créances fiscales sont principalement constituées par les crédits de TVA et par les crédits d'impôt relatifs à la période fiscale close le 31 décembre 2018 qui sont encaissables en 2019 (Crédit Impôt Recherche pour 2 385 K€, Crédit Impôt Innovation pour 160 K€ et Crédit impôt famille pour 50 K€). 5.7 Titres de placement financiers Le tableau suivant présente le détail des titres de placement financiers pour les périodes présentées : (En milliers d'€) 30/09/2019 31/03/2019 Contrat de capitalisation - Obligations données en garantie - part courante 705 699 Comptes à terme - 50 Intérêts courus non échus 38 23 Titres de placement de trésorerie 743 772 Dépréciation - - Titres de placement de trésorerie nets 743 772 Le contrat de capitalisation est décrit en Note 5.4. 5.8 Trésorerie et équivalents de trésorerie Le tableau suivant présente la ventilation (i) du poste « Trésorerie et équivalents de trésorerie » figurant l'actif de l'état de la situation financière consolidée ainsi que (ii) du poste « Trésorerie et équivalents de trésorerie Nets », tel que présenté dans le tableau consolidé des flux de trésorerie et ce, pour chaque période présentée : (En milliers d'€) 30/09/2019 31/03/2019 Disponibilités 6 123 5 839 Comptes et dépôts à terme 10 000 15 445 Trésorerie et équivalents de trésorerie 16 123 21 284 Découverts bancaires - - Trésorerie et équivalents de trésorerie Nets 16 123 21 284 Au 30 septembre 2019, la Société dispose de : 6 123 K€ de comptes bancaires ;

10 000 K€ de comptes à terme d'une maturité de 3 ans mais libérables à très court terme sans pénalités significatives. 39 MEDINCELL - Rapport financier semestriel 5.9 Capital social Au 31 mars 2019, le capital était composé de 20 091 308 actions ordinaires entièrement libérées et d'une valeur nominale unitaire de 0,01 euro. Au cours du semestre clos au 30 septembre 2019, 18 298 actions ordinaires nouvelles ont été créées pour satisfaire l'exercice de BSA et BSPCE, et portent le capital social à 20 109 606 actions ordinaires entièrement libérées de valeur nominale de 0,01 euro. Le tableau ci-après détaille les mouvements survenus sur le capital de MedinCell SA au cours du semestre clos le 30 septembre 2019 : Date Nature des opérations sur Nombre d'actions Valeur Capital Primes d'émission le capital créées nominale (en €) (en €) Au 31 Mars 2019 20 091 308 0,01 € 200 913,08 € 33 149 413,51 € Exercice BSA/BSPCE 18 298 0,01 € 182,98 € 13 847 € Souscription BSA 2019 - - - 10 490 € Au 30 Septembre 2019 20 109 606 0,01 € 201 096,06 € 33 173 750,51 € 5.10 Actions auto détenues A compter du 22 octobre 2018, la société a confié à la société KEPLER CHEUVREUX la mise en œuvre d'un contrat de liquidité sur ses propres actions. Ce contrat de liquidité a été conclu pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction. Il a pour objet l'animation des titres de la société MedinCell sur le marché d'EURONEXT Paris. Au 30 septembre 2019, dans le cadre du contrat de liquidité, le nombre d'actions auto-détenues au travers de ce contrat est de 13 595 contre 18 555 au 31 mars 2019, ainsi que 119 milliers d'euros de liquidités. 5.11 Paiements fondés sur des actions Des plans de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (« BSPCE ») ainsi que de bons de souscription d'actions (« BSA ») et d'actions gratuites (« AGA ») ont été attribués par la société aux dirigeants, à la plupart des salariés du Groupe et à certains prestataires. La charge comptabilisée sur la période close le 30 septembre 2019 en application d'IFRS 2 relative aux plans qui étaient en circulation au 31 mars 2019 s'élève à 16 K€.

Le 1 er avril 2019, le Directoire a décidé l'attribution d'un plan d'attribution gratuite de 99.960 40 MEDINCELL - Rapport financier semestriel actions au bénéfice de certains salariés de la société MedinCell SA. La période d'acquisition est fixée à 12 mois, et sous condition de présence effective, ainsi que des conditions de performance du cours de bourse pour l'acquisition de ces actions gratuites de performance. La charge totale de ce plan de stock-options selon IFRS 2, estimée à la date d'attribution du 1eravril 2019 est de 291 K€. Cette charge sera reconnue linéairement sur la période d'acquisition pour chaque tranche. La charge comptabilisée en application d'IFRS 2 relative à ce plan d'actions gratuites sur la période close le 30 septembre 2019 s'élève à 138 K€. Le 1 er avril 2019, le Directoire a décidé l'attribution d'un plan de stock-options de 190.543 options au bénéfice de certains salariés de la société MedinCell SA. Chaque stock-option donne droit de souscrire à une action ordinaire. La période d'acquisition est fixée à 3 mois, et sous condition de présence effective avec une ancienneté minimum de 12 mois.

La charge totale de ce plan de stock-options selon IFRS 2, estimée à la date d'attribution du 1 er avril 2019 est de 548 K€. Cette charge a été reconnue quasi-intégralement sur la période dans la mesure où l'acquisition des stock-options a eu lieu au 30 juin 2019 ou au plus tard un an après la date d'attribution conformément à la condition de présence qui ne peut excéder un an à partir de la date d'attribution. La charge comptabilisée en application d'IFRS 2 relative à ce plan de stock-options sur la période close le 30 septembre 2019 s'élève à 533 K€.

avril 2019, le Directoire a décidé l'attribution d'un plan de stock-options de 190.543 options au bénéfice de certains salariés de la société MedinCell SA. Chaque stock-option donne droit de souscrire à une action ordinaire. La période d'acquisition est fixée à 3 mois, et sous condition de présence effective avec une ancienneté minimum de 12 mois. La charge totale de ce plan de stock-options selon IFRS 2, estimée à la date d'attribution du 1 avril 2019 est de 548 K€. Cette charge a été reconnue quasi-intégralement sur la période dans la mesure où l'acquisition des stock-options a eu lieu au 30 juin 2019 ou au plus tard un an après la date d'attribution conformément à la condition de présence qui ne peut excéder un an à partir de la date d'attribution. La charge comptabilisée en application d'IFRS 2 relative à ce plan de stock-options sur la période close le 30 septembre 2019 s'élève à 533 K€. Le 1 er avril 2019, le Directoire a décidé l'attribution d'un plan de Bons de souscription d'actions (BSA) comme suit : émission de 18 490 BSA le 1 er avril 2019 par le Directoire, autorisée par l'Assemblée générale des actionnaires du 28 juin 2018, permettant l'attribution d'un maximum de 18 490 actions jusqu'au 1 er avril 2029, et ci-après dénommée Plan 4. Seuls 10 490 instruments ont été attribués sur les 18 490 attribuables.

La charge totale de ce plan n°4 de BSA selon IFRS 2, estimée à la date d'attribution du 1 er avril 2019 est de 32 K€. Cette charge sera reconnue linéairement sur la période d'acquisition pour chaque tranche.

La charge comptabilisée en application d'IFRS 2 relative à ce plan de BSA sur la période close le 30 septembre 2019 s'élève à 3 K€. Le tableau ci-dessous récapitule les caractéristiques des trois nouveaux plans attribués : Actions Stock- gratuites options BSA Plan 4 2019 2019 2019 Date d'Assemblée Générale 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018 Nombre d'instruments autorisés 99 960 190 543 18 490 par l'AG Date d'attribution 01/04/2019 01/04/2019 01/04/2019 Tranche 1 : le maximum entre 01/04/2019 et 1 an après la date Fin de la période d'acquisition des de début de relation entre les deux parties 31/03/2020 30/06/2019 Tranche 2 : 2 ans après la date d'attribution droits Tranche 3 : 3 ans après la date d'attribution Tranche 4 : 4 ans après la date d'attribution Tranche 5 : 5 ans après la date d'attribution Période d'exercice de l'instrument 31/03/2020 Entre le 31/03/2024 et le Jusqu'au 31/03/2029 31/03/2029 Nombre d'instruments attribués 99 960 190 543 10 490 Parité Instrument / Action 1 1 1 41 MEDINCELL - Rapport financier semestriel Prix de souscription de l'instrument Prix d'exercice de l'instrument Conditions d'acquisition - - 1 € - 6,00 € 6,00 € Être présent dans la société Être présent depuis plus d'un de façon continue entre la an dans la société et présence date d'attribution et la première continue dans la Société du Condition de présence + pour les tranches 2 à bénéficiaire en tant que date anniversaire de cette 5, avoir exercé la tranche 1 salarié ou mandataire social dernière entre le + conditions de performance 31/03/2019 et le 30/06/2019. (3) Méthode d'évaluation utilisée Juste valeur de l'action sous-jacente 6,14€ 6,14€ 6,14€ à la date d'attribution Volatilité attendue (1) 45% 45% 45% Durée de vie moyenne de l'instrument (correspondant à la mi- période entre la date d'acquisition - 7.5 ans Entre 0.1 et 7.5 ans selon les tranches de la tranche et la date de fin de vie du plan) Taux d'actualisation (2) 0% 0% 0% Dividendes attendus - - - Juste valeur de l'option 6.14€ pour la tranche 1 et 2,88€ entre 0€ et 1,88€ selon les tranches 2.55€ pour la tranche 2 Basé pour 1/3 sur la volatilité historique de l'action Medincell et pour 2/3 sur la volatilité historique d'entité comparable ; Obligation sans risque (Emprunt d'état) OAT BDF ; 10% des AGA attribuées constituent la tranche 1 dont 100% sont acquises à la première date d'anniversaire de la date d'attribution sous condition de présence continue, sans condition de performance attachée.

Les 90% des AGA attribuées restantes constituent la tranche 2 dont le pourcentage d'actions acquises est conditionné par l'atteinte d'un critère de performance apprécié en fonction de la moyenne des cours cotés aux 60 séances de bourse continus précédant immédiatement le troisième anniversaire de la date d'attribution rapportée à 6€. Ce rapport est appelé Quotient de Performance et :

· Si le Quotient de Performance est inférieur à 1,25, aucune des AGA de la tranche 2 n'est acquise ;

· Si le Quotient de Performance est supérieur ou égal à 1,25 mais inférieur à 1,5, alors 16,67% des AGA de la tranche 2 (arrondis au nombre entier immédiatement inférieur) sont acquis ;

· Si le Quotient de Performance est supérieur ou égal à 1,5 mais inférieur à 2,0, alors 44,44% des AGA de la tranche 2 (arrondis au nombre entier immédiatement inférieur) sont acquis ;

· Si le Quotient de Performance est supérieur ou égal à 2,0, alors 100% des AGA de la tranche 2 sont acquis ;

Enfin, par dérogation à ce qui précède, l'intégralité des AGA de la tranche 2 sera acquise par anticipation si, avant le troisième anniversaire de la Date d'Attribution, la moyenne des cours cotés aux 60 séances de bourse continus est supérieure à 2 fois le cours d'attribution (la date d'acquisition étant dans ce cas réalisée à la dernière des deux dates suivantes : le premier jour ouvré suivant cette période de 60 séances de bourse ou le premier anniversaire de la date d'attribution). La charge totale au titre des paiements fondés sur des actions en circulation s'élève à 690 K€ au titre du semestre clos le 30 septembre 2019 et à 29 K€ au titre du semestre clos le 30 septembre 2018. Elle a été reconnue dans le compte de résultat en charges de personnel. 5.12 Dettes financières Au 30 septembre 2019, les dettes financières sont principalement composées des avances remboursables, de Prêts pour Innovation conclus auprès de BPI et de la région Languedoc Roussillon, d'emprunts bancaires, d'un prêt de la Banque Européenne d'Investissement, ainsi que d'un emprunt obligataire avec un partenaire industriel majeur. Pour financer son développement, la société a bénéficié sur le semestre clos le 30 septembre 2019 du tirage de la seconde tranche pour 7.5 M€ dans le cadre de l'emprunt auprès de la Banque Européenne d'Investissement (la « BEI »). Pour financer la formulation et le développement de produits internes, la société avait contractualisé le 22 mars 2018 un emprunt auprès de la BEI pour un montant de 20 M€ 42 MEDINCELL - Rapport financier semestriel en 3 tranches de 7,5 M€, 7,5 M€ et 5 M€. La première tranche avait été tirée sur le 25 juin 2018 pour un montant de 7,5 M€ (soit 7 425 K€ nets de frais). Le tirage des tranches suivantes est soumis à certaines conditions liées à l'activité du Groupe et au renforcement des fonds propres de la Société. L'Introduction en Bourse réalisée en octobre 2018 a permis de lever la condition relative au renforcement des fonds propres nécessaire aux tirages des tranches suivantes. Suite à l'atteinte de certaines conditions liées à l'activité, la seconde tranche de 7,5 M€ a été tirée le 19 juillet 2019. Le remboursement du capital doit intervenir à l'issue d'une durée de 5 ans à compter du tirage de chaque tranche. Les intérêts de type Cash Interestsont payés annuellement par MedinCell S.A. Les intérêts de type Capitalized Interestseront payés au moment du remboursement du capital. En complément de la rémunération des intérêts payés annuellement par MedinCell S.A., MedinCell S.A. devra verser à la BEI une rémunération annuelle variable liée à la commercialisation de ses produits issus des programmes financés. Les remboursements pourront donc excéder le montant nominal encaissé, mais en l'absence d'estimation fiable des montants à reverser, aucun montant complémentaire n'a été comptabilisé. A chaque clôture, MedinCell estime les éléments variables qu'elle pourrait être amenée à payer au titre de ce contrat en tenant compte des hypothèses les plus probables tant en termes d'occurrence des décaissements additionnels potentiels que de cadencement de ces derniers dans le temps. La TIE de la dette est alors recalculé pour tenir compte de ces éléments. Le 24 avril 2019, MedinCell a remboursé son emprunt contracté en octobre 2010 pour 1 M$. Ce prêt avait été consenti à la société pour acheter le droit d'utilisation de plusieurs molécules. Le prêt était remboursable au plus court de la date d'entrée en bourse et du dixième anniversaire du prêt. Le tableau ci-après présente les variations des dettes financières non courantes et courantes nettes de la trésorerie et équivalents de trésorerie sur les semestres présentés : 43 MEDINCELL - Rapport financier semestriel 31/03/2019 Mouvements de la période 30/09/2019 (En milliers d'€) Reclassements Reclassement en (Actualisation)/ Intérêts passifs locatifs - Variation des Augmentations Remboursements non Désactualisation capitalisés 1ere application intérêts courus courant/courant d'IFRS 16* Emprunt BPI PTZI 313 - - (90) - - - 8 231 Prêt pour l'innovation 10 - - (5) - - - - 5 Emprunt bancaires 266 - - (63) - - - - 203 PTZI (Lab 2016) 177 - - (38) - - - 4 143 PIFEI Lab 2016 200 - - (40) - - - - 160 PTZI (IDEFIX) 448 - - (61) - - - 7 394 Emprunt obligataire 9 387 - (220) - - - - 2 9 169 Emprunt obligataire intérêts capitalisés 1 976 - (46) - - - - - 1 930 Emprunt innove + 2 965 - - (704) - - - 4 2 265 Dettes sur contrats de location-financement 138 - - - - (138) - - 0 Emprunt BEI 7 437 7 500 - - - - - 8 14 945 Emprunt BEI intérêts capitalisés 291 - - - 220 - - - 511 Dettes financières - non courantes 23 609 7 500 (266) (1 001) 220 (138) - 33 29 957 Avance BPI 'A1005029 J' 5 - (5) - - - - - 0 Avance BPI 'A1206003 J' 33 - (40) - - - - 7 0 Avance BPI 'A1311013 J' 2 - (2) - - - - - 0 Prêt en dollars 1 022 - (1 022) - - - - - 0 Emprunt innovation BPS ' 19 - (19) - - - - - (0) Emprunt BPI PTZI 169 - (90) 90 - - - - 169 Prêt pour l'innovation 10 - (5) 5 - - - - 10 Emprunt bancaires 119 - (60) 63 - - - - 122 PTZI (Lab 2016) 69 - (38) 38 - - - - 70 PIFEI Lab 2016 80 - (40) 40 - - - - 80 PTZI (IDEFIX) 129 - (61) 61 - - - - 129 Emprunt obligataire 0 - - - - - - - 0 Emprunt innove + 1 398 - (696) 704 - - - - 1 406 Dettes sur contrats de location-financement 57 - - - - (57) - - 0 Intérêts courus emprunts 314 - (717) - 558 - 99 - 254 Dettes financières - courantes 3 426 - (2 795) 1 001 558 (57) 99 7 2 239 Total des dettes financières 27 035 7 500 (3 061) - 778 (195) 99 40 32 196 Titres de placement de trésorerie nets (hors Contrat (50) - de capitalisation) Trésorerie et Equivalents de trésorerie (21 284) (16 123) Contrat de capitalisation (4 641) (4 666) Endettement Net 1 060 11 407 * Voir Note 5.3 sur la première application d'IFRS 16. 44 MEDINCELL - Rapport financier semestriel Mouvements de la période (En milliers d'€) Nouveaux 31/03/2018 contrats de Reclassements Intérêts Écarts de (Actualisation)/ 30/09/2018 Augmentations Remboursements location- non capitalisés conversion Désactualisation financement courant/courant souscrits Avance BPI 'A1206003 J' 39 - - - (39) - - - - Avance BPI 'A1311013 J' 3 - - - (3) - - - - Prêt en dollars 918 - - - - - 65 - 983 Emprunt innovation BPS ' 19 - - - (19) - - - - Emprunt BPI PTZI 484 - - - (90) - - 8 402 Prêt pour l'innovation 20 - - - (5) - - - 15 Emprunt bancaires 387 - - - (33) - - - 354 PTZI (Lab 2016) 247 - - - (38) - - 2 211 PIFEI Lab 2016 280 - - - (40) - - 240 PTZI (IDEFIX) 563 - - - (61) - - 7 509 Emprunt obligataire 17 029 - - - (5 990) 449 - 597 12 085 Emprunt obligataire 4 200 - - - (4 200) - - - - remboursable en actions (ORA) Emprunt innove + 4 356 - - - (696) - - - 3 660 Dettes sur contrats de location- 147 - - 59 (41) - - - 165 financement Emprunt BEI - 7 425 - - - 100 - 5 7 530 Dettes financières - non 28 692 7 425 - 59 (11 255) 549 65 619 26 154 courantes Avance BPI 'A1005029 J' 208 - (88) - - - - 11 131 Avance BPI 'A1206003 J' 149 - (35) - 39 - - 3 156 Avance BPI 'A1311013 J' 32 - (8) - 3 - - 1 28 Prêt en dollars - - - - - - - - - Emprunt innovation BPS ' 58 - (29) - 19 - - - 48 Emprunt BPI PTZI 162 - (45) - 90 - - - 207 Prêt pour l'innovation 10 - (3) - 5 - - - 12 Emprunts bancaires 119 - (59) - 33 - - - 93 PTZI (Lab 2016) 66 - (19) - 38 - - - 85 PIFEI Lab 2016 80 - (20) - 40 - - - 100 PTZI (IDEFIX) - - - - 61 - - - 61 Emprunt obligataire - - - - 5 990 - - 14 6 004 Emprunt obligataire - 3 198 - - 4 200 - - 1 729 9 127 remboursable en actions (ORA) Emprunt innove + 1 375 - (685) - 696 - - 4 1 390 Dettes location financement 46 - (27) - 41 - - - 60 Intérêts courus emprunts - 338 - - - - - - 338 Découverts bancaires - - - - - - - - - Dettes financières - 2 305 3 536 (1 018) - 11 255 - - 1 762 17 840 courantes Total des dettes financières 30 997 10 961 (1 018) 59 - 549 65 2 381 43 994 Titres de placement de trésorerie nets (hors Contrat (50) (50) de capitalisation) Trésorerie et Équivalents de (8 791) (11 368) trésorerie Contrat de capitalisation (4 663) (4 618) Endettement Net 17 493 27 958 45 MEDINCELL - Rapport financier semestriel 5.13 Avantages au personnel Conformément à la loi française, les salariés de MedinCell SA ont droit à une indemnité versée lors du départ à la retraite. Le Groupe ne disposant pas d'actifs de couverture, l'intégralité de l'engagement est inscrite au passif des comptes consolidés. La provision comptabilisée s'élève à 421 K€ au 30 septembre 2019 contre 359 K€ au 31 mars 2019. Les écarts actuariels sont nuls sur le semestre. 5.14 Dettes fournisseurs Le tableau suivant présente la ventilation des dettes fournisseurs pour les périodes présentées : (En milliers d'€) 30/09/2019 31/03/2019 Dettes fournisseurs 782 1 054 Factures non parvenues 601 590 Total 1 383 1 644 5.15 Autres passifs courants Le tableau suivant présente la ventilation des autres passifs courants pour les périodes présentées : (En milliers d'€) 30/09/2019 31/03/2019 Dettes sociales 1 294 1 303 Dettes fiscales 110 129 Dettes diverses 4 2 Produits constatés d'avance 1 013 1 267 Autres passifs courants 2 422 2 701 Les dettes sociales sont principalement composées des primes payées en octobre ainsi que des provisions congés payés et des charges sociales du dernier trimestre. Les produits constatés d'avance s'élèvent à 1 013 K€ au 30 septembre 2019 contre 1 267 K€ au 31 mars 2019 et s'expliquent notamment par la reconnaissance des revenus à l'avancement de l'activité pour les programmes de contraception et de prévention du VIH avec la Fondation Bill & Melinda Gates. 46 MEDINCELL - Rapport financier semestriel NOTE 6 - NOTES RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT 6.1 Produits des activités ordinaires Le tableau suivant présente les revenus du Groupe au titre des semestres présentés : (En milliers d'€) 30/09/2019 30/09/2018 6 mois 6 mois Chiffre d'affaires 1 957 783 - Produits perçus au titre des prestations de développement 625 716 - Licences, Milestones, Royalties 1 332 - - Produits liés à la vente de polymères - 66 Autres produits de l'activité ordinaire 1 952 1 018 - Crédit impôt recherche 1 952 1 018 Total Produits des activités ordinaires 3 909 1 801 Le chiffre d'affaires sur le semestre présenté correspond principalement à des milestones franchis à hauteur de 1,3 M€ et à des prestations de développement pour 0,6 M€. Le revenu issu du contrat de collaboration conclu avec la Fondation Bill & Melinda Gates pour la mise au point de produits contraceptifs à durée prolongée pour les pays en développement, est comptabilisé en chiffre d'affaires en application de la norme IFRS 15 et reconnu à l'avancement des charges liées, et plafonné au montant maximum contractuellement encaissable. La totalité du chiffre d'affaires, pour les deux périodes présentées, a été réalisé hors de France. 47 MEDINCELL - Rapport financier semestriel 6.2 Nature des dépenses allouées par fonction 6.2.1 Nature des charges incluses dans les « Frais de recherche et développement » Le tableau suivant présente la nature des charges incluses dans le poste « Frais de recherche et développement » (En milliers d'€) 30/09/2019 30/09/2018 6 mois 6 mois Charges de personnel (4 010) (2 452) - Charges de Personnel hors paiements fondés sur des actions* (3 546) (2 434) - Paiements fondés sur des actions (464) (18) Autres charges opérationnelles décaissées (3 434) (2 079) - Sous-traitance études et prestations de services (2 037) (1 133) - Matières Premières et consommations (638) (275) - Honoraires et conseil (471) (411) - Loyers et coûts associés, Assurance, Frais postaux (168) (166) - Autres impôts et taxes - 11 - Subventions 35 40 - Voyages et déplacements & Transports (155) (145) Autres charges opérationnelles non-décaissées (482) (266) - Dotations nettes aux amortissement et provisions (482) (266) Total Frais de recherche et développement (7 926) (4 797) * dont part CICE : - 56 L'augmentation des frais de recherche et développement provient principalement de l'augmentation des études in-vivo avec des CRO dû à l'avancement des différents programmes, principalement sur les programmes mdc-CMV et mdc-NVA, et des frais de personnel avec le renforcement des équipes notamment dans les programmes de développement interne de produits. 48 MEDINCELL - Rapport financier semestriel 6.2.2 Nature des charges incluses dans les « Frais marketing et commerciaux » Le tableau suivant présente la nature des charges incluses dans le poste « Frais marketing et commerciaux » : (En milliers d'€) 30/09/2019 30/09/2018 6 mois 6 mois Charges de personnel (709) (512) - Charges de Personnel hors paiements fondés sur des (646) (508) actions* - Paiements fondés sur des actions (63) (4) Autres charges opérationnelles décaissées (521) (653) - Sous-traitance études et prestations de services (144) (149) - Voyages et déplacements, salons, documentations (99) (100) - Honoraires et conseil (247) (365) - Loyers et coûts associés, Assurances, Frais postaux (26) (12) - Autres (5) (27) Autres charges opérationnelles non-décaissées (11) (6) - Dotations nettes aux amortissement et provisions (11) (6) Total Frais marketing et commerciaux (1 241) (1 171) * dont part CICE : - 2 Les charges de personnel incluses dans les frais marketing et commerciaux ont augmenté sur la période avec le renforcement de l'équipe, notamment en Marketing, mais aussi en Business Development avec l'arrivée du nouveau responsable. 49 MEDINCELL - Rapport financier semestriel 6.2.3 Nature des charges incluses dans les « Frais généraux et administratifs » Le tableau suivant présente la nature des charges incluses dans le poste « Frais généraux et administratifs » : (En milliers d'€) 30/09/2019 30/09/2018 6 mois 6 mois Charges de personnel (1 525) (1 086) - Charges de Personnel hors paiements fondés sur des (1 362) (1 079) actions* - Paiements fondés sur des actions (163) (7) Autres charges opérationnelles décaissées (1 178) (1 151) - Sous-traitance études et prestations de services (107) (125) - Honoraires et conseil (546) (601) - Voyages et déplacements (151) (180) - Loyers et coûts associés, Assurance, Frais postaux (239) (182) - Subvention 33 30 - Autres (168) (93) Autres charges opérationnelles non-décaissées (76) (135) - Dotations nettes aux amortissement et provisions (76) (135) Total Frais généraux et administratifs (2 778) (2 372) * dont part CICE : - 15 L'augmentation des frais généraux et administratifs est liée principalement au renforcement des équipes et à l'accroissement des activités de communication et de relations investisseurs. 6.3 Effectif Au 30 septembre 2019, le groupe emploie 131 salariés contre 124 salariés au 31 mars 2019 et au 30 septembre 2018. La hausse des effectifs s'explique principalement par un accroissement du personnel en Recherche et Développement. L'effectif du Groupe par fonction a évolué sur la période de la façon suivante : 30/09/2019 31/03/2019 30/09/2018 Recherche et développement 97 90 84 Marketing et commerciaux 10 10 14 Frais généraux et administratifs 24 24 26 Total effectif 131 124 124 50 MEDINCELL - Rapport financier semestriel 6.4 Autres produits et autres charges opérationnels Les autres produits et charges opérationnels au titre des semestres clos les 30 septembre 2018 et 2019 concernent des éléments inhabituels ou peu fréquents. 6.5 Résultat financier Le poste « Résultat financier » de l'état consolidé du résultat net se décompose de la manière suivante : (En milliers d'€) 30/09/2019 30/09/2018 6 mois 6 mois Produits des Placements Trésorerie 53 29 Intérêts sur dettes financières (970) (1 010) Coût de l'endettement financier, net (917) (981) Pertes de change (1) (11) Variation de juste valeur de l'emprunt obligataire remboursable en actions - (1 729) Prime de remboursement de l'emprunt obligataire simple - (594) Autres charges financières (3) 6 Autres charges financières (4) (2 328) Gains de change 48 64 Autres produits financiers 25 18 Autres produits financiers 73 82 Total résultat financier (848) (3 227) Le résultat financier est principalement composé des charges d'intérêts sur l'emprunt obligataire pour 0.6 M€ et sur l'emprunt BEI pour 0.3 M€ au 30 septembre 2019 contre respectivement 0,7 M€ et 0,1 M€ au 30 septembre 2018. Au 30 septembre 2018, les autres charges financières incluaient la variation de juste valeur sur les ORA pour 1,7 M€ (sans impact cash) ainsi que la prime de remboursement de l'emprunt obligataire pour 0,6 M€ lors de l'introduction en Bourse. 6.6 Charge d'impôt Le poste « Impôts sur les résultats » de l'état consolidé du résultat net se décompose comme suit : (En milliers d'€) 30/09/2019 30/09/2018 6 mois 6 mois Impôts exigibles - - Impôts différés (57) 34 (Charge) Produit d'impôt (57) 34 51 MEDINCELL - Rapport financier semestriel Le Crédit d'Impôt Recherche n'est pas inclus dans le poste « Impôts sur les résultats » mais est présenté dans le poste Autres produits de l'activité ordinaire (voir Note 6.1). Le tableau suivant illustre le rapprochement entre la charge d'impôt effective sur les résultats et la charge d'impôt théorique (charge d'impôt calculée au taux nominal de 25%, hors contributions supplémentaires) : (En milliers d'€) 30/09/2019 30/09/2018 6 mois 6 mois Résultat avant impôts (8 941) (9 864) Taux théorique d'impôt 25,00% 25,00% (Charge) Produit d'impôt théorique 2 235 2 466 Eléments en réconciliation - Crédit d'Impôt (dont Crédit Impôt Recherche) 496 280 - Différences permanentes (173) (427) - Non activation des déficits de la période (2 550) (2 308) - Dépréciation des IDA antérieurs (53) (12) - Autres différences (12) 35 Impôt reconnu au compte de résultat (57) 34 Taux d'impôt effectif (0,63%) 0,34% En France, la Loi de Finance 2018 a prévu un taux d'impôt dégressif à partir de 2018 et allant jusqu'à 25% en 2022. Le groupe a estimé les dates de reversements probables des différences temporaires. Un taux de 25 % a été appliqué pour MedinCell SA, seule société du Groupe en France métropolitaine. Actifs et passifs d'impôts différés La société française MedinCell SA dispose de déficits reportables provenant des exercices antérieurs auxquels s'est rajouté le déficit du semestre. Au 30 septembre 2019, le montant cumulé de ses déficits reportables s'élève à 52 456 K€. Au 30 septembre 2019 comme au 31 mars 2019, des actifs d'impôts différés sur pertes fiscales reportables sont reconnus concernant la société MedinCell SA à hauteur de 10 246 K€ en base soit 2 560 K€ d'impôt différé actif. En effet, la société prévoit des bénéfices d'ici cinq ans et ainsi d'utiliser cet IDA d'ici 2023/2024. A ce moment-là, MedinCell SA pourrait avoir au moins un produit commercialisé depuis 2021 et commencer à percevoir des royalties, les produits propres qui sont actuellement en recherche de formulation pourraient, dans les années à venir, donner lieu à de nouveaux partenariats. Les pertes récentes sont dues à l'intensification des investissements de recherche & développement. La recouvrabilité du déficit fiscal activé repose principalement sur le stade avancé de développement (phase et III respectivement) de deux produits, et sur le fait que les produits en question ne font que combiner des principes actifs déjà commercialisés avec une technologie de diffusion dans l'organisme, et de ce fait, ont des probabilités d'approbation réglementaire plus élevées que pour des nouvelles molécules. 52 MEDINCELL - Rapport financier semestriel 6.7 Résultat par action -Résultat de base par action Le résultat de base par action est calculé en divisant le bénéfice net revenant aux actionnaires de la Société par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation au cours de la période. 30/09/2019 30/09/2018 6 mois 6 mois Profit (Perte) de la période - Attribuable aux actionnaires de Medincell (8 999) (9 830) (en K€) Nombre moyen pondéré d'actions en circulation 20 102 905 14 466 450 Nombre moyen pondéré d'actions auto-détenues (16 679) - Résultat de base et dilué par action, en Euros (0,45) (0,68) Résultat dilué par action Pour les semestres clos les 30 septembre 2018 et 2019, le résultat net étant une perte, le résultat par action dilué est égal au résultat de base par action, tout instrument dilutif ayant en effet un effet anti- dilutif sur la perte par action. NOTE 7 - ENGAGEMENTS HORS BILAN Les engagements hors bilan n'ont pas évolué de façon significative par rapport aux derniers comptes consolidés annuels clos le 31 mars 2019, à l'exception des engagements de paiements minimaux futurs au titre des contrats de location simple qui ont désormais été comptabilisés au bilan suite à l'adoption de la norme IFRS 16 à compter du 1eravril 2019. NOTE 8 - INFORMATIONS RELATIVES AUX PARTIES LIEES Au cours du semestre clos le 30 septembre 2019, les relations entre le Groupe et les parties liées n'ont pas évolué de manière significative par rapport à l'exercice précédent. NOTE 9 - EVENEMENTS POSTERIEURS A LA DATE DE CLÔTURE Emission de nouveaux plans de paiement en actions Le 31 octobre 2019, le Directoire a utilisé les délégations de compétence qui lui ont été conférées aux termes de l'Assemblée Générale Mixte du 28 juin 2018 à l'effet de procéder à : l'attribution de 239.806 options de souscription d'actions ordinaires ;

l'attribution de 91.392 actions gratuites ordinaires de la Société ;

l'émission réservée d'un maximum de 8.330 bons de souscription d'actions ordinaires de la Société. 53 MEDINCELL - Rapport financier semestriel Ce type d'instruments a été utilisé pour la première fois en avril 2019 selon les modalités suivantes: (i) l'attribution de stock-options à tous les salariés dans des proportions qui dépendent des responsabilités des bénéficiaires ; (ii) l'attribution d'Actions Gratuites de manière égalitaire à tous les salariés, y compris le senior management, mais dont l'acquisition définitive dépendra directement de la performance du cours de bourse de manière à aligner les intérêts des salariés sur ceux des actionnaires externes à la Société. Tous les nouveaux salariés pourront bénéficier de ces plans de manière à devenir rapidement actionnaires avec un droit de vote à l'Assemblée Générale de la Société. Subvention Bill & Melinda Gates Fundation MedinCell et la Fondation Bill & Melinda Gates ont signé en novembre un accord pour une subvention supplémentaire de 19 millions de dollars sur quatre ans. Elle permettra de mener les activités précliniques et les études cliniques de phase 1 d'un contraceptif injectable biorésorbable actif sur une durée de six mois (mdc-WWM). La subvention est structurée sous la forme d'avances sur les coûts engendrés par le projet, versées par tranches. Le premier versement, immédiat, est de 4,75 millions de dollars. Sur les 12 prochains mois, ce sont 11,75 millions de dollars qui pourraient être perçus pour financer le programme. Update du partenaire sur les trois produits antipsychotiques : Démarrage des activités cliniques du deuxième antipsychotique injectable longue action mdc-TJK

L'étude first in human de l'antipsychotique injectable longue action expérimental mdc-TJK a démarré. Les résultats de cette étude, attendus en 2021, orienteront les développements futurs.

mdc-TJK est un des trois produits antipsychotiques basés sur BEPO® en développement par le partenaire Teva Pharmaceuticals.

Les études cliniques de phase 3 pour le produit le plus avancé, mdc-IRM, se poursuivent. L'analyse intermédiaire est maintenant prévue pour la seconde partie de 2020, subordonnée au recrutement anticipé et au nombre de cas de rechute de patients (patient relapse events) projeté.

mdc-IRM, se poursuivent. L'analyse intermédiaire est maintenant prévue pour la seconde partie de 2020, subordonnée au recrutement anticipé et au nombre de cas de rechute de patients (patient relapse events) projeté. Les études précliniques du troisième produit, mdc-ANG, progressent et serviront de base pour la suite du développement attendue dans la seconde partie de 2020. 54 MEDINCELL - Rapport financier semestriel ATTESTATION DU RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL J'atteste qu'à ma connaissance les comptes consolidés résumés pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre les parties liées et qu'il décrit les principaux risques et les principales incertitudes pour les six mois restant de l'exercice. Le 3 décembre 2019 Christophe DOUAT Président du Directoire 55 MEDINCELL - Rapport financier semestriel RAPPORT D'EXAMEN LIMITÉ DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 56 MEDINCELL - Rapport financier semestriel MEDINCELL Rapport des commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle (Période du 1eravril 2019 au 30 septembre 2019) 57 MEDINCELL - Rapport financier semestriel PricewaterhouseCoopers Audit Becouze 650 rue Henri Becquerel 34 rue de Liège 34000 Montpellier 75008 Paris Rapport des commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle (Période du 1er avril 2019 au 30 septembre 2019) Aux Actionnaires MEDINCELL 3 rue des Frères Lumière 34830 Jacou En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale et en application de l'article L. 451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à : l'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société MEDINCELL, relatifs à la période du 1 er avril 2019 au 30 septembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;

avril 2019 au 30 septembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport ; la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité. Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du directoire.Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes. I - Conclusion sur les comptes Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives, obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit. Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme IAS 34 - norme du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne relative à l'information financière intermédiaire. Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les notes 2.2.1 Adoption de la norme IFRS 16 - Contrats de location » et 5.3 « Contrats de location », de l'annexe des comptes consolidés semestriels résumés qui exposent les incidences de l'application de la norme IFRS 16 à compter du 1er avril 2019. 58 MEDINCELL - Rapport financier semestriel II - Vérification spécifique Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté notre examen limité. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés résumés. Fait à Montpellier et Paris, le 3 décembre 2019 Les commissaires aux comptes PricewaterhouseCoopers Audit Becouze Céline Gianni Darnet Fabien Brovedani 59 La Sté Medincell SA a publié ce contenu, le 03 décembre 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

