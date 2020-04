MedinCell : a lancé un projet COVID-19 en capitalisant sur son expérience dans la formulation d'Ivermectine en injection à action prolongée

Validation in-vitro de l’impact de l’Ivermectine sur le Covid-19 par des chercheurs australiens

Des chercheurs de l'Université Monash à Melbourne en Australie ont publié vendredi dernier une étude menée en laboratoire montrant que l'Ivermectine peut tuer le coronavirus en moins de 48 heures. Un traitement unique a permis de réduire d’environ 5000 fois le virus en 48h sur des cultures cellulaires 1 .

. L'Ivermectine est considéré de longue date comme un médicament sûr et efficace pour traiter certaines maladies parasitaires.

MedinCell, qui a publié des données montrant que l'Ivermectine peut être formulé avec sa technologie BEPO ® sous forme d’injection à action prolongée pour des doses et des durées variables 2 , mène déjà un programme visant à développer un produit injectable de 3 mois pour lutter contre le paludisme 3 .

De futures études cliniques devront confirmer l'action de l'Ivermectine sur le virus Covid-19 ainsi que l'efficacité potentielle d'un injectable à action prolongée sur la prévention et donc sur la rupture de la chaîne de transmission.

En cas de résultats positifs, l’Ivermectine injectable à action prolongée basée sur la technologie BEPO® offrirait une solution abordable pouvant être rapidement déployée pour faire face à une pandémie globale.

A propos de MedinCell

MedinCell est une société pharmaceutique technologique au stade clinique qui développe un portefeuille de produits injectables à action prolongée dans différentes aires thérapeutiques en associant sa technologie propriétaire BEPO® à des principes actifs déjà connus et commercialisés. MedinCell, à travers la libération contrôlée et prolongée du principe actif, rend les traitements médicaux plus efficients grâce notamment à l’amélioration de l’observance, c’est-à-dire le respect des prescriptions médicales, et à la diminution significative de la quantité de médicament nécessaire dans le cadre d’un traitement ponctuel ou chronique. La technologie BEPO® permet de contrôler et de garantir la délivrance régulière à dose thérapeutique optimale d’un médicament pendant plusieurs jours, semaines ou mois à partir de l’injection sous-cutanée ou locale d’un simple dépôt de quelques millimètres, entièrement biorésorbable. Basée à Montpellier, MedinCell compte actuellement plus de 130 collaborateurs de plus de 25 nationalités différentes.

