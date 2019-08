MedinCell : feu vert pour des essais cliniques aux Etats-Unis

Données financières (EUR) CA 2020 4,60 M EBIT 2020 -18,0 M Résultat net 2020 -20,6 M Dette 2020 - Rendement 2020 - PER 2020 -6,51x PER 2021 -27,7x Capi. / CA2020 29,0x Capi. / CA2021 4,88x Capitalisation 133 M Graphique MEDINCELL Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique MEDINCELL Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Haussière Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 1 Objectif de cours Moyen 10,00 € Dernier Cours de Cloture 6,64 € Ecart / Objectif Haut 50,6% Ecart / Objectif Moyen 50,6% Ecart / Objectif Bas 50,6% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Christophe Douat Chairman-Management Board Anh Nguyen Chairman-Supervisory Board Mélanie Julien Head-Operations Jaime Arango Director-Finance, Administrative & Legal Christophe Roberge Technical Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) MEDINCELL -0.15% 148 JOHNSON & JOHNSON -0.97% 337 285 ROCHE HOLDING LTD. 11.03% 236 325 MERCK AND COMPANY 12.39% 219 885 NOVARTIS 16.25% 202 431 PFIZER -21.33% 192 702