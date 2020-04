MedinCell : lance le développement réglementaire du programme mdc-WWM

MedinCell a élaboré, testé et sélectionné avec le soutien de la Fondation Bill & Melinda Gates la formulation candidate qui peut désormais entrer en développement préclinique

MedinCell a démontré in vivo la faisabilité d’un contraceptif administré en injection sous-cutanée, basée sur sa technologie BEPO ® , entièrement biorésorbable et actif pendant six mois (programme mdc-WWM)

Une subvention de la Fondation Bill & Melinda Fondation Gates de 19 millions de dollars sur quatre ans financera les activités précliniques et les premières études cliniques (cf. communiqué du 28 novembre 2019)

L’accord avec la Fondation Gates prévoit que MedinCell conserve les droits commerciaux du produit dans le monde entier, notamment aux États-Unis, où le marché de la contraception pèse plus de 5 milliards de dollars 1

C’est le sixième produit basé sur la technologie BEPO® de MedinCell à entrer en développement réglementaire

mdc-WWM pourrait être le premier contraceptif à réunir les caractéristiques essentielles pour devenir une référence dans les pays en développement et dans les pays développés : molécule progestative (non MPA), 6 mois d’action, injection sous-cutanée, dépôt entièrement biorésorbable, accessibilité du traitement.

Les activités précliniques et les études cliniques de phase 1 seront intégralement financées par une subvention de la Fondation Bill & Melinda Gates représentant une enveloppe totale de 19 millions de dollars sur quatre ans. Cette subvention est structurée sous la forme d’avances sur les coûts engendrés par le projet, versées par tranches.

MedinCell conserve les droits de commercialisation du produit dans le monde, notamment aux États-Unis où le marché de la contraception pesait plus de 5 milliards de dollars en 2018. Les contraceptifs réversibles à longue durée d'action (CRLDA), essentiellement les implants solides et les dispositifs intra-utérins, représentaient à eux seuls 28% de ce marché, soit plus de 1,4 milliard de dollars, avec une croissance annuelle moyenne de 7,8% sur les 5 dernières années. Le produit mdc-WWM pourrait prendre une part significative de ce marché et même l’élargir en facilitant l’adoption et l’utilisation de ce type de contraception1.

Conformément à leur stratégie de Global Access et afin d’avoir un réel impact dans la vie des femmes, les deux partenaires prévoient de rendre le produit largement disponible. Des prix abordables dans les économies en développement permettront d’éliminer la barrière du prix et de favoriser l’adoption volontaire du produit. L’intérêt marqué des femmes et jeunes femmes pour la contraception à longue durée d'action présage du fort potentiel de croissance du marché au bénéfice de la santé des femmes, des nouveau-nés et des enfants. La Fondation Gates dispose également d’une licence non exclusive pour une utilisation non-commerciale du produit dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.

Portefeuille MedinCell – Produits basés sur la technologie BEPO® - avril 2020

A propos de MedinCell

MedinCell est une société pharmaceutique technologique au stade clinique qui développe un portefeuille de produits injectables à action prolongée dans différentes aires thérapeutiques en associant sa technologie propriétaire BEPO® à des principes actifs déjà connus et commercialisés. MedinCell, à travers la libération contrôlée et prolongée du principe actif, rend les traitements médicaux plus efficients grâce notamment à l’amélioration de l’observance, c’est-à-dire le respect des prescriptions médicales, et à la diminution significative de la quantité de médicament nécessaire dans le cadre d’un traitement ponctuel ou chronique. La technologie BEPO® permet de contrôler et de garantir la délivrance régulière à dose thérapeutique optimale d’un médicament pendant plusieurs jours, semaines ou mois à partir de l’injection sous-cutanée ou locale d’un simple dépôt de quelques millimètres, entièrement biorésorbable. Basée à Montpellier, MedinCell compte actuellement plus de 130 collaborateurs de plus de 25 nationalités différentes.

1 Source : IQVIA 2018

