MedinCell : obtient un financement non-dilutif de 10,9 millions d'euros

Prêt de 10,9 millions d’euros permettant d’augmenter la visibilité financière de la Société.

Prêt contracté auprès de la Banque Populaire du Sud et de BNP Paribas sous forme de PGE.

Les résultats de l’exercice clos au 31 mars 2020 seront publiés le 4 juin 2020 post-clôture du marché. Pour rappel, une vidéoconférence dédiée sera tenue en français, à cette occasion, le jeudi 4 juin :

18h30 – Présentation et questions-réponses en français

19h30 – Présentation et questions-réponses en anglais

Lien de connexion (via internet uniquement) : invest.medincell.com/conference

« Nous avons pu maintenir toutes les opérations liées aux programmes stratégiques de recherche et de développement depuis le début de la crise du Coronavirus, mais d’autres activités ont été décalées, » rappelle Jaime Arango, Directeur financier de MedinCell.

« Grâce à nos banques partenaires qui se sont rapidement mobilisées pour nous octroyer ce prêt, nous allons pouvoir revenir progressivement au niveau d’activité normal et avancer le plus rapidement possible notre programme Covid-19, qui vise à développer un traitement de protection contre le virus (prophylaxie). »

« La seconde partie de l’année devrait être riche pour MedinCell, avec, potentiellement, des étapes importantes pour plusieurs produits basés sur notre technologie BEPO® actuellement en études cliniques. »

Le prêt est structuré sous forme de PGE (Prêt Garanti par l’État) avec une maturité initiale de 12 mois au taux de 0,25% et une option d’extension de 5 ans.

A propos de MedinCell

MedinCell est une société pharmaceutique technologique au stade clinique qui développe un portefeuille de produits injectables à action prolongée dans différentes aires thérapeutiques en associant sa technologie propriétaire BEPO® à des principes actifs déjà connus et commercialisés. MedinCell, à travers la libération contrôlée et prolongée du principe actif, rend les traitements médicaux plus efficients grâce notamment à l’amélioration de l’observance, c’est-à-dire le respect des prescriptions médicales, et à la diminution significative de la quantité de médicament nécessaire dans le cadre d’un traitement ponctuel ou chronique. La technologie BEPO® permet de contrôler et de garantir la délivrance régulière à dose thérapeutique optimale d’un médicament pendant plusieurs jours, semaines ou mois à partir de l’injection sous-cutanée ou locale d’un simple dépôt de quelques millimètres, entièrement biorésorbable. Basée à Montpellier, MedinCell compte actuellement plus de 130 collaborateurs de plus de 25 nationalités différentes.

