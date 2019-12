MedinCell : publie son rapport d'activité et les éléments financiers du premier semestre 2019-2020 (avril – septembre 2019) 3/12/2019

Portefeuille de produits au 30 septembre 2019

Principaux faits marquants du premier semestre 2019-2020

Obtention d'une autorisation d'essais cliniques par le FDA pour mdc-TJK

Le deuxième antipsychotique injectable à action prolongée utilisant la technologie de MedinCell a obtenu l'accord IND* de la FDA* autorisant le lancement de son développement clinique en août 2019.

Lancement des activités en Santé Animale

En août 2019, MedinCell s'est associée avec la société américaine Cornerstone Animal Health pour développer une gamme de produits vétérinaires injectables à action prolongée basée sur sa technologie BEPO®.

Arrivée de Gaël L'Hévéder à la tête de l'équipe Partnering

En mai 2019, Gaël L'Hévéder a rejoint MedinCell après plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie pharmaceutique notamment chez Aventis, Baxter et Roche, et PCI Biotech (Oslo).

L'Assemblée Générale vote l'inscription de la raison d'être de la Société dans ses statuts

Réunis le 5 septembre 2019, les actionnaires ont voté́l'inscription de la raison d'être de MedinCell dans les statuts de la Société́: « Notre mission est de contribuer à l'amélioration et à la protection de la santé des populations du monde entier. Le juste partage de la valeur créée avec l'ensemble de nos collaborateurs est le socle de notre modèle d'entreprise. La pérennité́ de MedinCell est une condition essentielle à l'atteinte de nos objectifs ».

Attribution d'Actions Gratuites de Performance et de Stock-Options

Deux nouveaux mécanismes ont été mis en œuvre pour permettre à tous les salariés de devenir actionnaires : l'attribution de stock-options, et de manière égalitaire d'Actions Gratuites de Performance. L'acquisition définitive de ces actions gratuites dépendra directement de la performance du cours de bourse de manière à aligner les intérêts des salariés à ceux des actionnaires externes à la Société.

Informations financières sélectionnées du premier semestre 2019-2020

Maintien d'une solide visibilité financière

Au 30 septembre 2019, MedinCell disposait d'une trésorerie de 16,1 M€ ainsi que de 4,7 M€ d'actifs financiers non risqués (contre respectivement 11,4 M€ et 4,6 M€ il y a un an). Au début de l'exercice, 6 mois plus tôt, elle disposait de 21,3 M€ de trésorerie et de 4,6 M€ d'actifs financiers. Le premier semestre a notamment été marqué par l'encaissement de la seconde tranche du prêt de la Banque Européenne d'Investissement (BEI) d'un montant de 7,5 M€. A la trésorerie disponible, il convient d'ajouter une dernière tranche de 5 M€, issue de ce même prêt, encore encaissable sous conditions. Ce semestre a également été marqué par la forte augmentation des revenus qui ont atteint 3,9 M€ (+117% par rapport à la même période de l'exercice précédent).

Sans inclure de revenus futurs relatifs aux produits développés en partenariat (revenus de services et paiements d'étapes) et conformément aux prévisions, MedinCell continue de bénéficier d'une solide visibilité financière pour la période de développement en cours. Les flux de trésorerie d'exploitation du semestre confortent cette situation favorable et traduisent la croissance des investissements nécessaires à l'élargissement et à la progression du portefeuille de produits de la Société.