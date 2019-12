MedinCell publiera son rapport financier du premier semestre 2019-2020 le 3 décembre 2019

Euronext : MEDCL ∙ Montpellier - France ∙ 19 novembre 2019 ∙ 17h45 (CET)

MedinCell tiendra une audioconférence à l'attention de l'ensemble de ses actionnaires et de la communauté financière le mardi 3 décembre afin de présenter les résultats du premier semestre 2019-

2020 clos au 30 septembre 2019 :

18h30 CET - Présentation et questions-réponses en français

questions-réponses en français 19h30 CET - Présentation et questions-réponses en anglais

questions-réponses en anglais Lien de connexion : invest.medincell.com/conference

Une connexion internet sera nécessaire pour accéder à la conférence et poser des questions.

Le rapport financier semestriel sera disponible sur le site internet de MedinCell, dans la rubrique Investisseurs (invest.medincell.com), ainsi que sur le site de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

A propos de MedinCell

MedinCell est une société pharmaceutique technologique au stade clinique qui développe un portefeuille de produits injectables à action prolongée dans différentes aires thérapeutiques en associant sa technologie propriétaire BEPO® à des principes actifs déjà connus et commercialisés. MedinCell, à travers la libération contrôlée et prolongée du principe actif, rend les traitements médicaux plus efficients grâce notamment à l'amélioration de l'observance, c'est- à-dire le respect des prescriptions médicales, et à la diminution significative de la quantité de médicament nécessaire dans le cadre d'un traitement ponctuel ou chronique. La technologie BEPO® permet de contrôler et de garantir la délivrance régulière à dose thérapeutique optimale d'un médicament pendant plusieurs jours, semaines ou mois à partir de l'injection sous-cutanée ou locale d'un simple dépôt de quelques millimètres, entièrement biorésorbable. Basée à Montpellier, MedinCell compte actuellement plus de 130 collaborateurs de plus de 25 nationalités différentes.

Contacts

MedinCell NewCap NewCap David Heuzé Louis-Victor Delouvrier / Alexia Faure Nicolas Merigeau Communication leader Relations investisseurs Relations médias david.heuze@medincell.com medincell@newcap.eu medincell@newcap.eu +33 (0)6 83 25 21 86 +33 (0)1 44 71 94 94 +33 (0)1 44 71 94 94

Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives, notamment concernant la progression des essais cliniques de la Société. Même si la Société considère que ses prévisions sont fondées sur des hypothèses raisonnables, toutes déclarations autres que des déclarations de faits historiques que pourrait contenir ce communiqué de presse relatives à des événements futurs sont sujettes à des changements sans préavis, à des facteurs que la Société ne maîtrise pas et aux capacités financières de la Société.

Ces déclarations peuvent inclure, sans que cette liste soit limitative, toutes déclarations commençant par, suivies par ou comprenant des mots ou expressions tels que « objectif », « croire », « prévoir », « viser », « avoir l'intention de », « pouvoir », « anticiper », « estimer », « planifier », « projeter », « devra », « peut avoir », « probablement », « devrait », « pourrait » et d'autres mots et expressions de même sens ou employés

la forme négative. Les déclarations prospectives sont sujettes à des risques intrinsèques et à des incertitudes hors du contrôle de la Société qui peuvent, le cas échéant, entraîner des différences notables entre les résultats, performances ou réalisations réels de la Société et ceux anticipés ou exprimés explicitement ou implicitement par lesdites déclarations prospectives.

1/2