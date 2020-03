MedinCell : reçoit une subvention de 6,4 millions de dollars de Unitaid pour lutter contre le paludisme

L’entreprise française est engagée dans la lutte contre les grands fléaux de la santé

Le paludisme reste l'une des principales menaces sanitaires dans le monde avec plus de 200 millions de personnes infectées chaque année

MedinCell a signé un accord de subvention à hauteur de 6,4 millions de dollars sur trois ans avec l’agence de santé internationale Unitaid, qui s'est engagée à accélérer l'impact des technologies à longue durée d'action dans les pays à revenu faible et intermédiaire

Cette subvention va financer la formulation et les activités précliniques d'un injectable actif 3 mois d’ivermectine - un médicament utilisé dans le traitement de nombreux types d’infections parasitaires - pour neutraliser le vecteur de transmission du paludisme

Conformément à l'engagement des deux partenaires d'assurer un accès équitable aux produits de santé dans les pays à revenu faible et intermédiaire, et pour avoir un impact significatif sur les populations les plus vulnérables, MedinCell accordera une licence non exclusive à Medicines Patent Pool, pour distribuer le produit via le secteur public dans les pays à revenu faible et intermédiaire

MedinCell conserve tous les autres droits de commercialisation du produit dans le monde et pour toutes les autres indications où l'ivermectine pourrait avoir un impact

Plus de 25 millions de dollars de subvention sur les quatre prochaines années ont déjà été accordés à MedinCell par les plus grandes fondations et organisations internationales

Le paludisme reste pandémique dans 91 pays représentant 50% de la population mondiale. Selon les estimations de l’OMS, 228 millions de personnes ont été infectées dans le monde en 2018, dont 93% en Afrique, entraînant 405 000 décès. Les enfants de moins de 5 ans sont les plus vulnérables, représentant 67% des décès dus au paludisme.

« Notre objectif est de neutraliser les moustiques anophèles, qui portent et transmettent le parasite du paludisme, après qu’ils aient piqué des populations traitées. Nous pourrons ainsi rompre la chaîne de transmission, » a déclaré Christophe Roberge, Directeur de la technologie chez MedinCell. « Une unique injection d’ivermectine active pendant 3 mois permettra de lever certaines des barrières logistiques à l’adoption de traitements de masse, puisqu’elle ne nécessitera pas de renouveler régulièrement les campagnes de traitement typiquement liées aux formes orales dont la durée d’efficacité est trop courte. »

Administrée au début de la saison de transmission, la formulation d’ivermectine active 3 mois pourrait avoir un impact épidémiologique significatif. C’est ce qui ressort des données, issues de premiers tests in vivo menés au Burkina Faso par l’IRD, l’IRSS, le CIRDES et MedinCell, qui ont été présentées lors du dernier congrès annuel de l’American Society of Tropical Medicine and Hygiene (ASTMH) en novembre 2019 à Washington. MedinCell collabore depuis déjà 10 ans avec ces trois instituts de recherche français et burkinabés, engagés ensemble depuis plus de 40 ans dans la lutte contre le paludisme. Ils apportent l’expertise théorique et pratique, et les infrastructures essentielles au développement d’un injectable actif 3 mois d’ivermectine.

« Le paludisme ne pourra être éradiqué qu’avec de nouveaux outils et de nouvelles stratégies.. Le dernier rapport de l'OMS sur le paludisme dans le monde le montrait très clairement », a déclaré le Dr Philippe Duneton, Directeur exécutif a.i d’Unitaid. « Unitaid investit dans des innovations qui présentent le plus fort potentiel pour réduire le poids de la maladie dans le monde. Nous considérons les traitements à action prolongée comme des technologies émergentes pouvant offrir de nouveaux instruments pour renforcer et élargir la boîte à outils dont nous disposons déjà. »

Unitaid accélère l’accès aux produits de santé innovants et pose les fondations pour leur déploiement à grande échelle par les pays et les partenaires de la santé mondiale. Unitaid s'est engagé à accélérer l'impact des technologies à longue durée d'action dans les pays à revenu faible et intermédiaire en soutenant le développement de produits innovants susceptibles de redéfinir la prévention et le traitement des maladies infectieuses (VIH, tuberculose, paludisme et hépatite C). Après l'Université de Liverpool et l'Université de Washington, MedinCell est la première entreprise privée à recevoir une subvention de Unitaid pour le développement et la commercialisation de médicaments à action prolongée. Avec cette subvention, Unitaid investit dans la création d'un outil supplémentaire pour lutter contre le paludisme et le rendre accessible. Au terme de l’accord, Medicines Patent Pool (MPP) - le bras opérationnel de Unitaid en charge des accords de licence pour l’exploitation des brevets de médicaments dans les pays à revenu faible et intermédiaire - recevra une licence non exclusive et cherchera les partenaires de commercialisation appropriés pour que le produit d’ivermectine basé sur la technologie MedinCell soit accessible partout là où il est nécessaire.

A propos de MedinCell

MedinCell est une société pharmaceutique technologique au stade clinique qui développe un portefeuille de produits injectables à action prolongée dans différentes aires thérapeutiques en associant sa technologie propriétaire BEPO® à des principes actifs déjà connus et commercialisés. MedinCell, à travers la libération contrôlée et prolongée du principe actif, rend les traitements médicaux plus efficients grâce notamment à l’amélioration de l’observance, c’est-à-dire le respect des prescriptions médicales, et à la diminution significative de la quantité de médicament nécessaire dans le cadre d’un traitement ponctuel ou chronique. La technologie BEPO® permet de contrôler et de garantir la délivrance régulière à dose thérapeutique optimale d’un médicament pendant plusieurs jours, semaines ou mois à partir de l’injection sous-cutanée ou locale d’un simple dépôt de quelques millimètres, entièrement biorésorbable. Basée à Montpellier, MedinCell compte actuellement plus de 130 collaborateurs de plus de 25 nationalités différentes.

