MedinCell : renégocie avec succès les conditions de tirage de la dernière tranche du prêt de la BEI et sécurise 5 M de financement non-dilutif supplémentaire

« La renégociation des conditions de prêt de la BEI vient en complément des autres mesures prises pour renforcer notre visibilité financière dans le contexte de la crise du Covid-19 », explique Jaime Arango, Directeur financier de MedinCell. « En tenant compte de ces 5 M€ immédiatement disponibles et du PGE de 10,9 M€, ainsi que des liquidités détaillées à l’occasion de la publication de nos résultats consolidés, il y a quelques jours, nous disposons de plus de 30 M€ de ressources financières mobilisables. Ce montant peut être mis en perspective avec la consommation de trésorerie liée à l’activité qui s’est élevée à 12,5 M€ lors du dernier exercice clos au 31 mars 2020, conformément à nos prévisions. En anticipant une évolution de 10 à 15% de nos dépenses pour l’exercice actuel, sans compter notre projet Covid-19, notre visibilité financière reste confortable et permet de nous projeter au‑delà de 2021. »

Pour rappel, la BEI avait apporté un soutien de 20 M€ à MedinCell encaissable en trois tranches en mars 2018. Les deux premières ont été versées en juin 2018 et juillet 2019. Ce prêt est remboursable au-delà du 1er juin 2023. A cette période MedinCell devrait déjà recevoir des revenus issus des royalties de la vente des premiers produits basés sur sa technologie propriétaire.

Prochains événements potentiels relatifs au portefeuille de produits basés sur la technologie BEPO® de MedinCell

Recrutement terminé pour l’étude clinique de Phase 3 de mdc-IRM, l’analyse intermédiaire est attendue avant la fin de l’année 2020

Étude clinique de Phase 2 de mdc-CWM terminée, le lancement de la Phase 3 est prévu d’ici la fin 2020

Progression d’un programme de recherche pour la prévention (prophylaxie) du Covid-19

Sélection de formulation ouvrant la voie au développement préclinique pour 3 programmes d’ici la fin 2020

A propos de MedinCell

MedinCell est une société pharmaceutique technologique au stade clinique qui développe un portefeuille de produits injectables à action prolongée dans différentes aires thérapeutiques en associant sa technologie propriétaire BEPO® à des principes actifs déjà connus et commercialisés. MedinCell, à travers la libération contrôlée et prolongée du principe actif, rend les traitements médicaux plus efficients grâce notamment à l’amélioration de l’observance, c’est- à-dire le respect des prescriptions médicales, et à la diminution significative de la quantité de médicament nécessaire dans le cadre d’un traitement ponctuel ou chronique. La technologie BEPO® permet de contrôler et de garantir la délivrance régulière à dose thérapeutique optimale d’un médicament pendant plusieurs jours, semaines ou mois à partir de l’injection sous-cutanée ou locale d’un simple dépôt de quelques millimètres, entièrement biorésorbable. Basée à Montpellier, MedinCell compte actuellement plus de 140 collaborateurs de plus de 25 nationalités différentes.

