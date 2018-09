MedinCell : Teva participera à son IPO

27/09/2018 | 11:28

MedinCell a annoncé que son partenaire Teva Pharmaceutical Industries Ltd. participera à son introduction en bourse en souscrivant un montant prévu égal à 20% de l'Offre.



Le nombre total des actions souscrites par Teva dépendra du prix de l'Offre et sera prévu d'être égal à 20% du nombre d'actions émises (hors actions émises lors de l'exercice de l'option de surallocation, le cas échéant), sous réserve qu'elles ne représentent pas plus de 5% du nombre d'actions composant le capital de la Société.



Dans le cadre de la participation de Teva à l'introduction en bourse et de son engagement de conservation, la Société s'est engagée à maintenir au minimum 10% de la dette restante jusqu'à sa date de maturité.



