MEDIOBANCA : prend le contrôle de Messier Maris & Associés

La banque d'affaires italienne Mediobanca a acquis 66% de la boutique française Messier Maris & Associés (MMA). Elle a une option pour racheter le solde lors des 10 prochaines années. La transaction, dont le montant n'a pas été dévoilé, sera réalisée en titres. Selon le site Internet des Echos, Messier Maris & Associés serait valorisée autour de 160 millions d'euros. Fondée en 2010 par Jean-Marie Messier et Erik Maris, MMA est devenue la troisième société française de conseil avec une clientèle internationale très vaste et un vaste portefeuille de clients récurrents, a souligné Mediobanca.Avec cette acquisition, la banque italienne, leader en Italie, se renforce en Europe. Le carnet d'adresses de MMA lui permettra de pénétrer notamment un marché français chasse gardée de Lazard, Rothschild et... MMA.Jean-Marie Messier et Erik Maris restent à la tête de leur société d'une quarantaine de collaborateurs, qu'ils continueront à gérer en toute indépendance.