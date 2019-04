Mediobanca acquiert 66% de la banque d'affaires française Messier Maris

Milan (awp/afp) - La banque italienne Mediobanca a annoncé jeudi qu'elle allait acquérir 66% de la banque d'affaires française Messier Maris, fondée par l'ex-numéro un de Vivendi Jean-Marie Messier, ce qui va lui permettre d'accélérer sa croissance en France.

Aucun chiffre n'a été communiqué pour cette opération, mais selon Les Echos, l'accord valorise la société à hauteur de 160 millions d'euros.

Mediobanca, principale banque d'affaires de la péninsule, est présente à Paris depuis 2016 avec une équipe d'une dizaine de personnes.

Créée en 2010 par M. Messier et Erik Maris, Messier Maris & Associés, est spécialisée dans le conseil en fusions et acquisitions, et dans la restructuration de dette. Basée à Paris, elle emploie une quarantaine de personnes.

Le rachat se fera en titres Mediobanca, ont précisé les deux groupes dans un communiqué commun.

M. Messier et M. Maris, un ancien de Lazard, continueront à diriger la société, pour à la fois développer ses activités et celles de la banque d'investissement de Mediobanca.

La banque italienne a engagé une forte transformation ces dernières années en mettant l'accent sur ses activités de gestion d'actifs, de banque d'investissement et sur son expansion à l'étranger. Dans la gestion d'actifs, elle a ainsi racheté 69% de Ram AI en Suisse et 51% de Cairn Capital, à Londres.

afp/buc