Mediobanca: bénéfice net 2017/2018 en hausse de 15,2%, revenus record

Milan (awp/afp) - La banque d'affaires italienne Mediobanca a annoncé mercredi avoir enregistré sur son exercice 2017/18, clos fin juin, une hausse de 15,2% de son bénéfice net ainsi que des revenus record, et table sur la poursuite de sa croissance en 2018/2019.

A 863,9 millions d'euros, le bénéfice net est ressorti supérieur aux attentes. Selon le fournisseur d'informations financières Factset, les analystes prévoyaient en moyenne 849 millions d'euros.

Les recettes ont elles progressé de 10,2%, à 2,4 milliards d'euros, là aussi mieux qu'attendu (2,359 milliards) et le meilleur chiffre de l'histoire de la banque.

Le résultat opérationnel, après rectification sur les crédits, atteint 1,057 milliard d'euros, en hausse de 23,6%. La banque parvient ainsi avec une année d'avance à l'objectif d'un milliard d'euros fixé dans le plan stratégique 2016-2019.

L'exercice 2017/2018 a été marqué par un "fort développement" et constitue "une année de grande satisfaction", a déclaré le patron de Mediobanca, Alberto Nagel, lors d'une conférence téléphonique.

Mediobanca est aujourd'hui "une banque plus profitable, avec une meilleure composition des revenus, avec un capital plus fort et garantissant une plus grande rémunération aux actionnaires", a-t-il ajouté, soulignant: "la qualité de nos actifs était déjà très bonne, mais nous l'avons encore améliorée".

Le ratio de fonds propres durs (CET1) de la banque, indice très suivi par les analystes car il mesure la capacité à faire face à des crises, a progressé à 14,2%, contre 13,9% fin mars, un niveau extrêmement élevé.

La banque va proposer le versement d'un dividende de 0,47 euro par action, ce qui représente une hausse de 27% sur un an.

M. Nagel a estimé que "2018-2019 serait encore une année de croissance", la banque prévoyant notamment de faire de nouveau des acquisitions.

Mediobanca est la principale banque d'affaires italienne et le premier actionnaire de l'assureur Generali. M. Nagel a confirmé que la banque entendait céder 3% de sa participation d'ici juin 2019 pour atteindre quelque 10%.

