Mediobanca : bien orienté avec des propos de broker

10/07/2019 | 15:57

Mediobanca prend 1,3% à Milan avec des propos positifs de Morgan Stanley qui réaffirme son conseil 'surpondérer' et son objectif de cours de 11 euros, le jugeant 'positionné au mieux pour bénéficier de l'environnement de taux bas actuel'.



En résumé de sa note de recherche, le broker considère que le mix de la banque italienne 'devrait isoler ses revenus des pressions de marges liées à l'assouplissement quantitatif tout en profitant d'un risque souverain plus bas'.



