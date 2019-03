Medios AG : L'hésitation devrait laisser place à la volatilité 29/03/2019 | 09:19 achat En cours

Cours d'entrée : 14.3€ | Objectif : 16.5€ | Stop : 13.35€ | Potentiel : 15.38% Le titre Medios AG fait du surplace. Cette situation ne saurait durer. Une sortie par le haut de l'actuel trading range devrait s'accompagner d'un retour de la volatilité. Le timing apparaît par conséquent pertinent pour se positionner en anticipation de ce mouvement.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 16.5 €. Graphique MEDIOS AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts La proximité du support moyen terme des 12.55 EUR offre un bon timing pour l'achat du titre.

Les analystes anticipent une forte progression du volume d'activité du groupe. Ce dernier affiche un taux de croissance important pour les années à venir.

Le titre présente un niveau de valorisation très faible avec une valeur d'entreprise estimée à 0.48 fois son chiffre d'affaires.

Les analystes ont récemment fortement relevé leurs anticipations de chiffre d'affaires.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

Points faibles Historiquement, le groupe a souvent publié en-dessous des attentes du consensus.

Les analystes ont révisé à la baisse leurs anticipations de résultats ces derniers mois.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont revu régulièrement à la baisse leurs anticipations de bénéfices.

La configuration technique de long terme demeure dégradée sous le niveau de résistance en données hebdomadaires des 17.15 EUR. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Pharmacies spécialisées et de pointe Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. MEDIOS AG 7.04% 236 ABBVIE -13.27% 118 194 WUXI APPTEC CO LTD 20.76% 15 579 MERCK KGAA 12.25% 14 662 KYOWA HAKKO KIRIN CO LTD 14.26% 11 300 ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHAR.. 30.38% 10 139 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 13.05% 7 996 CONVATEC GROUP 2.41% 3 690 YUHAN CORP --.--% 2 724 REPLIGEN CORPORATION 11.30% 2 578 BETTA PHARMACEUTICALS CO LT.. --.--% 2 571

Ulrich Ebensperger © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières (€) CA 2019 411 M EBIT 2019 16,0 M Résultat net 2019 10,4 M Trésorerie 2019 15,2 M Rendement 2019 - PER 2019 20,21 PER 2020 14,90 VE / CA 2019 0,48x VE / CA 2020 0,38x Capitalisation 210 M Prochain événement sur MEDIOS AG 17/04/19 Année 2018 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 3 Objectif de cours Moyen 23,0 € Ecart / Objectif Moyen 59% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Manfred Schneider Chief Executive Officer Yann Samson Chairman-Supervisory Board Mi Young Miehler Chief Operating Officer Matthias Gärtner Chief Financial Officer Klaus Buß Member-Supervisory Board