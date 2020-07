Medtronic plc : Pression acheteuse 16/07/2020 | 09:02 achat En cours

Cours d'entrée : 96.6$ | Objectif : 103.3$ | Stop : 93.5$ | Potentiel : 6.94% Le titre Medtronic plc a connu récemment une impulsion haussière marquée par un retour des volumes et de la volatilité. Cette configuration technique suggère une poursuite de la hausse.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 103.3 $. Points forts Le groupe dégage d'importantes marges et présente ainsi une rentabilité très forte.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

Points faibles Le groupe présente un endettement relativement élevé rapporté à son EBITDA.

La valeur d'entreprise rapportée au chiffre d'affaires de la société, évaluée à 5.34 fois le CA de la société, est relativement élevée.

Avec un PER 2021 de 39.9 fois les résultats, la société évolue à des niveaux de multiples relativement importants.

Les prévisions de chiffre d'affaires des analystes couvrant la société ont été récemment revues à la baisse. Un tassement de l'activité est nouvellement anticipé.

Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.

Au cours des 4 derniers mois, les profits attendus par les analystes couvrant le dossier ont été largement revus à la baisse.

Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Equipement, fournitures et distribution médicale - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. MEDTRONIC PLC -14.36% 130 321 ABBOTT LABORATORIES 11.36% 171 100 BAXTER INTERNATIONAL INC. 4.15% 44 315 DEXCOM, INC. 91.07% 38 595 HOYA CORPORATION 3.92% 38 074 TERUMO CORPORATION 3.11% 28 264 ZIMMER BIOMET HOLDINGS -12.00% 27 240 SARTORIUS STEDIM BIOTECH 64.12% 25 513 ALIGN TECHNOLOGY, INC. 12.64% 24 755 AMERISOURCEBERGEN CORPORATI.. 19.85% 20 727 WEST PHARMACEUTICAL SERVICE.. 60.46% 17 754

Nathan Houtch © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières USD EUR CA 2021 27 785 M - 24 371 M Résultat net 2021 3 211 M - 2 816 M Dette nette 2021 18 181 M - 15 947 M PER 2021 39,9x Rendement 2021 2,31% Capitalisation 130 Mrd 130 Mrd 114 Mrd VE / CA 2020 VE / CA 2021 5,34x Nbr Employés 104 950 Flottant 99,9% Prochain événement sur MEDTRONIC PLC 25/08/20 Q1 2021 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 28 Objectif de cours Moyen 111,37 $ Dernier Cours de Cloture 97,16 $ Ecart / Objectif Haut 33,8% Ecart / Objectif Moyen 14,6% Ecart / Objectif Bas -7,37% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Geoffrey Straub Martha Chief Executive Officer & Director Omar S. Ishrak Executive Chairman Mark Ploof Senior VP-Global Operations & Business Services Karen L. Parkhill Chief Financial Officer & Executive Vice President Richard E. Kuntz Senior VP, Chief Scientific & Clinical Officer