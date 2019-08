Medtronic : Jefferies reste à 'achat' après les résultats

21/08/2019 | 14:57

Jefferies réitère sa recommandation 'achat' sur Medtronic et rehausse son objectif de cours de 111 à 125 dollars, après la publication d'un 'bon premier trimestre' par l'équipementier médical, accompagné d'un relèvement d'objectifs annuels.



Il souligne que le groupe a dévoilé une croissance organique de 3,5% contre une prévision de 2,5%, battu de huit cents le consensus de BPA avec une amélioration de 90 points de base de la marge opérationnelle, et remonté de 10 cents son objectif de BPA.



'Au-delà du premier trimestre, l'enthousiasme de Medtronic à propos de son pipeline ne pouvait être plus clair, avec une croissance attendue en accélération pour l'année prochaine', ajoute le broker qui pointe aussi une 'valorisation toujours basse'.



