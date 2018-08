Medtronic : bat le consensus au 1er trimestre

21/08/2018 | 13:25

Medtronic affiche au titre de son premier trimestre 2018-19 un bénéfice net ajusté (non GAAP) en hausse de 4% à 1,6 milliard de dollars, soit 1,17 dollar par action, un BPA supérieur de six cents à l'estimation moyenne des analystes.



Les revenus du fournisseur d'équipements médicaux sont restés atones à près de 7,4 milliards de dollars, mais ont augmenté de 6,8% en organique, avec notamment une progression de 11,2% en données comparables sur les marchés émergents.



Pour l'ensemble de l'exercice, la direction de Medtronic maintient sa fourchette cible de BPA ajusté à entre 5,10 et 5,15 dollars, mais relève celle de croissance organique des revenus à entre 4,5 et 5%, contre 4 à 4,5% précédemment.



