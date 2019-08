Medtronic : dans le vert sur des propos de broker

21/08/2019 | 15:49

Medtronic gagne près de 1% en début de séance à Wall Street, aidé par Jefferies qui réitère son conseil 'achat' et rehausse son objectif de cours de 111 à 125 dollars, après la publication mardi d'un 'bon premier trimestre' par l'équipementier médical.



'Au-delà du premier trimestre, l'enthousiasme de Medtronic à propos de son pipeline ne pouvait être plus clair, avec une croissance attendue en accélération pour l'année prochaine', ajoute le broker qui pointe aussi une 'valorisation toujours basse'.



