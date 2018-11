Medtronic : hausse de 14% du BPA trimestriel

20/11/2018 | 14:34

Medtronic affiche au titre de son deuxième trimestre 2018-19 un bénéfice net ajusté en hausse de 14% à 1,66 milliard de dollars, soit 1,22 dollar par action, pour des revenus en augmentation de 6,1% à 7,5 milliards de dollars (+7,5% en organique).



'Nos marchés finaux sont vigoureux et nous dominons la plupart des marchés qui connaissent les croissances les plus rapides dans les technologies médicales', commente Omar Ishrak, le PDG du fournisseur d'équipements médicaux basé à Dublin.



Pour l'ensemble de l'exercice, Medtronic maintient sa fourchette cible de BPA ajusté à entre 5,10 et 5,15 dollars, mais relève celle de croissance organique des revenus à entre 5 et 5,5%, contre 4,5 à 5% précédemment.



