Medtronic : hausse de 8% du BPA ajusté au 4e trimestre

23/05/2019 | 13:43

Medtronic affiche au titre de son dernier trimestre 2018-19 un bénéfice net ajusté en hausse de 7% à 2,08 milliards de dollars, soit un BPA en progression de 8% à 1,54 dollar par action (+9% hors effets de changes).



Ses revenus sont restés stables à 8,15 milliards de dollars, mais ont augmenté de 3,6% en organique, permettant au fournisseur d'équipements médicaux de cumuler sur l'exercice près de 30,6 milliards de revenus.



Affichant un BPA ajusté de 5,22 dollars sur l'ensemble de 2018-19, supérieur donc à sa dernière fourchette cible qui allait de 5,14 à 5,16 dollars, le groupe basé à Dublin déclare viser entre 5,44 et 5,50 dollars cette année.



