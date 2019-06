Medtronic : hausse de 8% du dividende trimestriel

21/06/2019 | 13:42

Medtronic indique que son conseil d'administration a décidé de relever de 8% son dividende trimestriel, pour le porter à 54 cents par action, soit un rythme annuel de 2,16 dollars et un taux de distribution de 41% du BPA ajusté du dernier exercice.



Il s'agit de la 42e année de hausse consécutive de dividende pour le fournisseur américain d'équipements médicaux. Il a augmenté de 17% par an en moyenne sur cette longue période, et dans l'ensemble de 77% sur les cinq dernières années.



'L'entreprise demeure engagée à redistribuer au moins 50% de son free cash-flow à ses actionnaires sous formes de dividendes et de rachats d'actions', affirme Medtronic, qui mettra en paiement son prochain dividende le 25 juillet.



