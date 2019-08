Medtronic : relèvement de la fourchette cible de BPA

20/08/2019 | 13:32

A l'occasion de la publication de ses résultats de premier trimestre comptable, Medtronic indique rehausser de dix cents sa fourchette cible de BPA ajusté pour l'ensemble de l'exercice, visant désormais 5,54 à 5,60 dollars et non plus entre 5,44 et 5,50 dollars.



Le fournisseur d'équipements médicaux basé à Dublin confirme par ailleurs tabler sur une croissance de ses revenus annuels de l'ordre de 4% sur une base organique, en excluant un effet de changes négatif qui serait de 0,8 ou 1,2 point.



Sur les trois premiers mois de l'année 2019-20, Medtronic affiche un BPA ajusté en hausse de 8% à 1,26 dollar par action, pour des revenus en augmentation de 1,5% à 7,49 milliards de dollars (+3,5% en organique).



