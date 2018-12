Meier Tobler : 18.12.18 Changement au sein de la direction de Meier Tobler et nouveau CFO (277.5 kB)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nebikon, le 18 décembre 2018

CHANGEMENT AU SEIN DE LA DIRECTION DE MEIER TOBLER ET NOUVEAU CFO AU 1ER AOÛT 2019

 Albrecht Hänel, responsable du SCM, prendra sa retraite fin 2019

 Matthias Ryser prendra la direction du SCM et abandonnera sa fonction de CFO

 Lukas Leuenberger sera le nouveau CFO à partir du 1er août 2019

Albrecht Hänel, responsable du Supply Chain Management (chaîne logistique), prendra une retraite bien méritée fin 2019 à l'âge de 64 ans.

Matthias Ryser, l'actuel CFO, a décidé de remplacer progressivement

Albrecht Hänel à la tête du SCM au second semestre 2019 et d'abandonner ainsi ses fonctions de CFO et membre de la Direction du groupe au 1er août 2019.

En opérant ce changement, Matthias Ryser saisit l'opportunité d'exercer une responsabilité opérationnelle. Ce changement interne permettra à Meier Tobler de garantir entre autres la poursuite sans accroc du projet de fusion des deux centres logistiques, d'une importance cruciale pour l'avenir.

Le nouveau CFO s'appelle Lukas Leuenberger. Diplômé de l'université de St-Gall et expert-comptable, il prendra ses fonctions à la Direction du groupe de Meier Tobler à partir du 1er août 2019. Lukas Leuenberger a été CFO d'une entreprise cotée à la SIX durant ces cinq dernières années et possède de vastes connaissances financières.

A compter du 1er août 2019, la Direction du groupe de Meier Tobler sera composée de Martin Kaufmann, CEO, et de Lukas Leuenberger, CFO.

Meier Tobler est un fournisseur en technique du bâtiment focalisé sur le marché suisse.

L'entreprise a été fondée en 1937 et emploie aujourd'hui plus de 1300 collaborateurs. Les actions de Meier Tobler sont négociées à la SIX Swiss Exchange (sigle MTG).

Ce communiqué de presse est disponible sur meiertobler.ch/investisseurs.