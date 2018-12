Meier Tobler : 18.12.18 Meier Tobler vend avec succès les immeubles Keramikland (275.5 kB)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nebikon, le 18 décembre 2018

MEIER TOBLER VEND AVEC SUCCÈS LES IMMEUBLES KERAMIKLAND - L'EXPLOITATION DES SITES DE CHAM ET DE HUTTWIL REPRISE

 Immeubles vendus pour une valeur de CHF 11.3 millions

 Une quinzaine de collaboratrices et collaborateurs engagés par le repreneur

Les immeubles utilisés par Keramikland à Cham et à Huttwil ont été vendus pour un montant total de CHF 11,3 millions. La société Marbobisa AG qui fait partie de l'acquéreur reprendra l'exploitation des salles d'exposition de Cham et de Huttwil et prévoit d'engager une quinzaine de collaboratrices et collaborateurs de Keramikland. Les sites de Cham et de Huttwil viendront compléter les deux sites d'exposition de Marmobisa existants dans les cantons de Lucerne et de Berne.

Renseignement complémentaire

Meier Tobler, Corporate Communications +41 44 806 49 00,group@meiertobler.chmeiertobler.ch/investisseurs

Meier Tobler Group SA

Feldstrasse 11, 6244 Nebikon, Suisse

Téléphone +41 44 806 41 41, fax +41 44 806 49 49group@meiertobler.ch, meiertobler.ch

Agenda

31 décembre 2018 Clôture de l'exercice 2018

21 février 2019 Conférence de presse et des analystes financiers au sujet de la clôture du bilan 2018

27 mars 2019 Assemblée générale des actionnaires

Meier Tobler est un fournisseur en technique du bâtiment focalisé sur le marché suisse. L'entreprise a été fondée en 1937 et emploie aujourd'hui plus de 1300 collaborateurs. Les actions de Meier Tobler sont négociées à la SIX Swiss Exchange (sigle MTG).

