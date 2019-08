Meier Tobler : 20.08.19 Résultat semestriel 2019 (534 kB)

4/4

Postes vacants dans le Management à nouveau pourvus

Lukas Leuenberger a pris ses fonctions de CFO et de membre de la Direction du groupe le 2 août 2019. En outre, Meier Tobler a nommé Lukas Amrein au poste de nouveau responsable du Service. Il prendra ses fonctions le 1er octobre 2019.

Cyberattaque surmontée avec succès

Le 24 juillet 2019, l'infrastructure informatique de Meier Tobler a été complètement mise hors service en raison d'une cyberattaque. Grâce aux procédures d'urgence préparées et à une équipe de crise composée de spécialistes internes et externes, l'interruption de la livraison à partir des entrepôts centraux n'a duré que quatre jours ouvrables. Les 47 Marchés de Meier Tobler dans toute la Suisse étaient, à tout moment, ouverts et prêts pour les livraisons, de manière toute à fait normale. L'organisation du Service pour les installations de chauffage et de climatisation était également garantie et les dysfonctionnements au niveau des installations des clients étaient dépannés de façon normale.

Meier Tobler a considérablement renforcé sa protection contre les futures cyberattaques, amélioré ses plans d'urgence sur la base des dernières conclusions et entamé la rénovation de son infrastructure informatique conformément aux critères de sécurité les plus avancés. Les coûts exceptionnels liés à la lutte contre l'attaque devraient peser de CHF 1 à 2 millions sur le résultat annuel.

Perspectives

L'environnement de marché devrait rester difficile au second semestre de 2019 également. Alors que le volume dans le secteur de la construction neuve devrait rester robuste, Meier Tobler ne distingue encore aucun signe de croissance du marché de la rénovation. L'entreprise estime que l'intégration achevée, l'organisation cohérente des ressources selon le marché, la nouvelle plate-forme informatique intégrée et intensification des efforts de vente dans le secteur des systèmes, auront des répercussions positives au second semestre.

L'interruption d'activité causée par la cyberattaque entraînera probablement une perte de chiffre d'affaires extraordinaire de l'ordre de CHF 5 millions environ. Néanmoins, Meier Tobler estime que le pourcentage de baisse du chiffre d'affaires au second semestre ne sera pas significativement plus élevé que celui du premier semestre. Compte tenu de l'évolution positive de la rentabilité, Meier Tobler s'attend

un résultat positif du groupe pour l'ensemble de l'exercice 2019 malgré les effets spéciaux mentionnés ci-dessus.

Dates à retenir 31 décembre 2019 Clôture de l'exercice 2019 25 février 2020 Conférence de presse et des analystes financiers au sujet de la clôture du bilan 2019 25 mars 2020 Assemblée générale des actionnaires

Meier Tobler est un fournisseur en technique du bâtiment focalisé sur le marché suisse. L'entreprise a été fondée en 1937 et emploie aujourd'hui plus de 1300 collaborateurs. Les actions de Meier Tobler sont négociées à la SIX Swiss Exchange (sigle MTG).

